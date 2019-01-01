Выставка «Щоденник року» киевской художницы Ольги Морозовой
В галерее АВС арт с 31 августа по 17 сентября пройдет выставка «Щоденник року» киевской художницы Ольги Морозовой.
«Мой живописный дневник о том, как сосредотачиваться на простых моментах. Видеть красоту и уникальность в обыденных вещах, радоваться и благодарить за каждое мгновение своей жизни, чувствовать восторг и удивление от всего, что рядом, здесь и сейчас... »
Предтечами колоризма Ольги Морозовой в искусстве Украины ХХ века, по мнению известного искусствоведа, художника Ольги Петровой, можно считать импрессионистов Николая Глущенко и сонценосного Анатолия Лимарева, а также мощного современника, признанного колориста Анатолия Криволапа. Рожденная в семье профессиональных художников Ольга Морозова заявила о себе как самобытный художник, яркий представитель украинского экспрессионизма уже в конце 1990-х годов. Училась у классика живописи, профессора-легенды Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Василия Ивановича Забашты.
Ольга – участница многих международных выставок, проектов. Недавно представляла Украину на Всемирной выставке женщин «Balance for better» ZeeArts Gallery (ОАЭ, Дубаи 2019).
Картины Ольги Морозовой живут в украинских галереях и музеях, в частности в Национальном музее «София Киевская», а также в приватных коллекциях Украины, Чехии, США, Англии, Франции, Перу, ОАЭ, Италии.
Мирослава Макаревич
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