Ольга – участница многих международных выставок, проектов. Недавно представляла Украину на Всемирной выставке женщин «Balance for better» ZeeArts Gallery (ОАЭ, Дубаи 2019), а сейчас в Киеве откроется ее выставка - «Щоденник року» .

В галерее АВС арт с 31 августа по 17 сентября пройдет выставка «Щоденник року» киевской художницы Ольги Морозовой.

«Мой живописный дневник о том, как сосредотачиваться на простых моментах. Видеть красоту и уникальность в обыденных вещах, радоваться и благодарить за каждое мгновение своей жизни, чувствовать восторг и удивление от всего, что рядом, здесь и сейчас... »

Выставка «Щоденник року» киевской художницы Ольги Морозовой личный архив

Живописный дневник был написан с сентября 2020 года по август 2021 и стал волшебным спасением, палитрой надежды в непростой для всех год. Многочисленные поклонники художницы в соцсетях ожидали появление каждой новой работы Ольги как знак того, что грядущий день будет наполнен красотой и Светом.

Выставка «Щоденник року» киевской художницы Ольги Морозовой личный архив

Больше всего художницу захватывает в процессах творчества «возможность погружаться на глубину в поисках жемчуга. Проходить по лабиринтам рифов ритмов цветовых масс гармоничных, дисгармоничных. Искать». Погружаться туда где, цитируя Тиберия Сильваши, «безымянное и непознанное сливается с Высшим, что можно уловить, но нельзя понять до конца».

Предтечами колоризма Ольги Морозовой в искусстве Украины ХХ века, по мнению известного искусствоведа, художника Ольги Петровой, можно считать импрессионистов Николая Глущенко и сонценосного Анатолия Лимарева, а также мощного современника, признанного колориста Анатолия Криволапа. Рожденная в семье профессиональных художников Ольга Морозова заявила о себе как самобытный художник, яркий представитель украинского экспрессионизма уже в конце 1990-х годов. Училась у классика живописи, профессора-легенды Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Василия Ивановича Забашты.

Выставка «Щоденник року» киевской художницы Ольги Морозовой личный архив

Ольга – участница многих международных выставок, проектов. Недавно представляла Украину на Всемирной выставке женщин «Balance for better» ZeeArts Gallery (ОАЭ, Дубаи 2019).

Картины Ольги Морозовой живут в украинских галереях и музеях, в частности в Национальном музее «София Киевская», а также в приватных коллекциях Украины, Чехии, США, Англии, Франции, Перу, ОАЭ, Италии.

Мирослава Макаревич

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