Сім жінок «Вишиваного. Короля України»

Прем'єра першої академічної сучасної опери незалежної України «Вишиваний. Король України» відбудеться у Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. Миколи Лисенка 1−2 жовтня 2021.

Красиву роль у створенні унікального оперного проєкту про ерцгерцога з династії Габсбурґів, який боровся за свободу України, про європейського політика, дипломата, поета, який вивчив українську мову, писав нею вірші, крім харизматичних чоловіків: автора лібрето Сергія Жадана, режисера Ростислава Держипільського, диригента Юрія Яковенко та керівника проєкту Ігоря Тулузова, – відіграють сім непересічних жінок.

Композиторка Алла Загайкевич

Музику запросили писати яскраву та самобутню композиторку Аллу Загайкевич, яка тонко обіграла нелінійний сюжет лібрето, поєднала тенденції академічної та електроакустичної музики саме на українському матеріалі. Алла поділилася: «Кожен епізод опери наче підважується «історією», ставиться під сумнів... стискається невидимою пружиною... щоб вибухнути в останній сцені...». Найцікавішим для композиторки у роботі над оперою на лібрето Сергія Жадана була можливість створення нової музичної мови, пошуку «нового голосу».

Художниця Олеся Головач

Сценографкою та художницею по костюмах запрошена Олеся Головач. Художниця ретельно вивчала історичні джерела початку ХХ-го століття та надихалася на створення цілого світу, бо костюми мають відображати характери героїв, а вбрання в комплексі з декораціями повинні магічним чином переносити глядача у строкату атмосферу першої половини ХХ століття. Художниця до вишуканих костюмів додала й елементи стімпанку.

«Звернутися саме до стімпанку надихнула часова невідповідність надсучасної музики й історичного сюжету, але водночас їхня повна гармонія».

Співачка Юлія Піскун

Роль єдиної ліричної постаті в опері – Дівчини, яка є уособленням не лише любові Вишиваного до України та її людей, але й любові як такої, – виконуватиме лірико-драматичне сопрано, солістка Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Миколи Лисенка Юлія Піскун.

Дизайнерки книги Ольга Жук та Надія Кельм

Над перетворенням оперного лібрето у подарункову книгу, що отримала відзнаку конкурсу «Найкращий книжковий дизайн» на міжнародному ярмарку «Книжковий арсенал» у 2020 році й стала одним із бестселерів 2021 року, працював творчий тандем Zhuk&Kelm (Ольга Жук – культурна менеджерка та Надія Кельм – художниця, графічна дизайнерка). Образ вишитої ружі, крізь який поступово розкривається портрет Василя Вишиваного, наскрізно маркує кожну сцену. Фактично представлено схему традиційної вишивки, яка подана як сучасний патерн, піксельне зображення, глітч.

Надія Кельм: «Вишиваний – абсолютно непересічна особистість. Відповідно вимагає непересічного підходу. Це був виклик-зробити щось, щоб розкрити нетипову історію, знайти підхід. Ми з Олею намагалися балансувати на межі чогось аутентичного й дуже прогресивного й сучасного, яким власне був наш герой – людиною прогресу».

Амбасадорка проєкту Оксана Линів

Диригенткою опери мала виступити найуспішніша українська представниця цієї професії в світі. І Оксана Линів була задіяна на сампочатку. Проте щільний графік роботи Линів не дав можливості працювати далі над оперою, яку через пандемію кілька разів переносили. Однак знана диригентка стала справжньою амбасадоркою опери. «Вважаю цю оперу справжньою сенсацією!

Опера «Вишиваний» – масштабна постановка, написана на дуже цікаве лібрето Сергія Жадана. Музику створила унікальна сучасна композиторка Алла Загайкевич, яка працює у своєму стилі і з властивим тільки їй почерком».

Продюсерка Олександра Саєнко

Саме з голови «Центру українських ініціатив» (Відень, Австрія), засновниці фестивалю української культури UStream, з Олександри Саєнко все і почалося. Чотири роки тому керівництво Харківського театру опери та балету звернулося до Почесного консула Республіки Австрія в Харкові Всеволода Кожемяка з пропозицією підтримати створення і постановку сучасної української опери. Консул запропонував постать Василя Вишиваного, який є одним із найяскравіших «зв’язкових» у спільній австрійсько-українській історії. Коли рішення було ухвалене, саме Олександрі випала честь формувати творчу команду.

«Ось таких непересічних жінок об`єднав Василь Вишиваний. Отже, Вишиваному ніхто не зміг відмовити», – посміхається Олександра.

Партнери-меценати Почесного консула Республіки Австрія в Харкові Всеволода Кожемяка з оперного проєкту: Paramonov Foundation, Nix Foundation, ТМ «Щедро».

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