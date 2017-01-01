Картины из цветов: на Спивочем пройдет выставка ко Дню независимости Украины

Выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко» откроется уже 20 августа.

20 августа в столичном парке Спивоче стартует выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко», которая посвящена 30-летию Независимости Украины.

Здесь будет представлено более 300 тысяч цветов однолетников, среди которых бегонии, колеусы, петунии, альтернатеры и т.д. Из них создадут уникальные картины и 3d композиции по мотивам творчества украинской художницы Марии Примаченко. Мифические звери, диковинные птицы, цветы и сюжеты сельского быта – все это можно будет увидеть на выставке в современной интерпретации.

По словам организаторов, отдельной изюминкой выставки станут масштабные фигуры танцующих балерин, которые будут двигаться с помощью специальной аниматроники.

«В этом году наша страна отмечает юбилей Независимости и нам важно было не просто подготовить интересный проект, но и внести свой вклад в популяризацию украинского искусства. Выбирая тему для выставки, мы перебрали множество вариантов и пришли к выводу, что знаковым представителем народного творчества была и остается Мария Примаченко. Поэтому свои композиции мы создавали, вдохновляясь ее работами», – рассказал организатор выставки Денис Погорелко.

Выставка продлится до 19 сентября. Приобрести билеты можно на официальном сайте парка Спивоче или в кассе у Центрального входа.

Когда: 20.08 – 19.09

20.08 – 19.09 Где: ул. Лаврская,31

ул. Лаврская,31 Вход: платный

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