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Картины из цветов: на Спивочем пройдет выставка ко Дню независимости Украины

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Выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко» откроется уже 20 августа.
Выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко» откроется уже 20 августа
Выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко» откроется уже 20 августа
пресс-служба

20 августа в столичном парке Спивоче стартует выставка цветов «Во Вселенной Марии Примаченко», которая посвящена 30-летию Независимости Украины.

Здесь будет представлено более 300 тысяч цветов однолетников, среди которых бегонии, колеусы, петунии, альтернатеры и т.д. Из них создадут уникальные картины и 3d композиции по мотивам творчества украинской художницы Марии Примаченко. Мифические звери, диковинные птицы, цветы и сюжеты сельского быта – все это можно будет увидеть на выставке в современной интерпретации.

По словам организаторов, отдельной изюминкой выставки станут масштабные фигуры танцующих балерин, которые будут двигаться с помощью специальной аниматроники.

«В этом году наша страна отмечает юбилей Независимости и нам важно было не просто подготовить интересный проект, но и внести свой вклад в популяризацию украинского искусства. Выбирая тему для выставки, мы перебрали множество вариантов и пришли к выводу, что знаковым представителем народного творчества была и остается Мария Примаченко. Поэтому свои композиции мы создавали, вдохновляясь ее работами», – рассказал организатор выставки Денис Погорелко.

Выставка продлится до 19 сентября. Приобрести билеты можно на официальном сайте парка Спивоче или в кассе у Центрального входа.

  • Когда: 20.08 – 19.09
  • Где: ул. Лаврская,31
  • Вход: платный

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Теги: Куда пойти в Киеве, День Независимости
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Источник: ivonа bigmir)net

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