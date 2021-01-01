Плейлист для стильных: 5 песен о девушках и имидже
Шутки про прямую связь между переменами в личной жизни и переменами во внешнем виде уже давно стали не просто смешными фразами. А прическа каре – чуть ли не амбассадором расставания. Мы собрали ТОП-5 песен про смену имиджа, которые вам точно понравятся, и возможно вдохновят на перемены в образе.
Бумбокс – Квіти у волоссі
В этом году культовой песне Бумбокса исполнилось 15 лет. А на концертах группы она все также остается одной из самых желанных среди аудитории.
Иван Дорн – Бигуди
Песня «Бигуди» в свое время стала одной из визитных карточек Ивана Дорна. Однажды услышав «Как о твоей прическе все мечтают, когда кружишься в танце. И волосы твои летают, как на обложке глянца», очень трудно остановиться.
Анна Тринчер – Малиновые волосы
Блогер и актриса Анна Тринчер примерила новый образ, тем самым удивив своих поклонников ярким цветом волос.
«Малиновые волосы» – это песня, которая откликнется в сердце каждого человека, который хоть раз в жизни переживал неразделенную любовь и знает, как иногда это бывает тяжело, особенно когда эта любовь – первая», — рассказала Анна Тринчер.
ТОК – Девочка с каре
Группа ТОК появилась совсем недавно, но уже успела громко заявить о себе. Это необычная и новая для Украины история: танцевальный поп-коллектив, который состоит из ярких и харизматичных подростков, буквально с первой песни взорвал соцсети.
ТОК: «Мы надеемся, что этот видеоклип поможет подросткам, а также их родителям задуматься над проблемами, которые поднимает сюжет. Сделать наш мир чуточку добрее — легко. Просто нужно начать с себя».
VLADIMIR DANTES – SASHA
В своей песне «SASHA» певец Владимир Дантес с иронией рассказывает о том, что переживают девушки после расставания со своими возлюбленными: кардинально меняют жизнь, делают каре или танцуют до утра в клубе «под минимал».
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