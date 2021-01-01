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Плейлист для стильных: 5 песен о девушках и имидже

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Если вы ждете знак, чтобы сменить образ, то вот он.
Что послушать: лучшие песни о чувствах и стиле
Что послушать: лучшие песни о чувствах и стиле
depositphotos.com

Шутки про прямую связь между переменами в личной жизни и переменами во внешнем виде уже давно стали не просто смешными фразами. А прическа каре – чуть ли не амбассадором расставания. Мы собрали ТОП-5 песен про смену имиджа, которые вам точно понравятся, и возможно вдохновят на перемены в образе.

Бумбокс – Квіти у волоссі

В этом году культовой песне Бумбокса исполнилось 15 лет. А на концертах группы она все также остается одной из самых желанных среди аудитории.

Иван Дорн – Бигуди

Песня «Бигуди» в свое время стала одной из визитных карточек Ивана Дорна. Однажды услышав «Как о твоей прическе все мечтают, когда кружишься в танце. И волосы твои летают, как на обложке глянца», очень трудно остановиться.

Анна Тринчер – Малиновые волосы

Блогер и актриса Анна Тринчер примерила новый образ, тем самым удивив своих поклонников ярким цветом волос.

«Малиновые волосы» – это песня, которая откликнется в сердце каждого человека, который хоть раз в жизни переживал неразделенную любовь и знает, как иногда это бывает тяжело, особенно когда эта любовь – первая», — рассказала Анна Тринчер.

ТОК – Девочка с каре

Группа ТОК появилась совсем недавно, но уже успела громко заявить о себе. Это необычная и новая для Украины история: танцевальный поп-коллектив, который состоит из ярких и харизматичных подростков, буквально с первой песни взорвал соцсети.

ТОК: «Мы надеемся, что этот видеоклип поможет подросткам, а также их родителям задуматься над проблемами, которые поднимает сюжет. Сделать наш мир чуточку добрее — легко. Просто нужно начать с себя».

VLADIMIR DANTES – SASHA

В своей песне «SASHA» певец Владимир Дантес с иронией рассказывает о том, что переживают девушки после расставания со своими возлюбленными: кардинально меняют жизнь, делают каре или танцуют до утра в клубе «под минимал».

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Теги: плейлист, плейлист для девочек, плейлист популярной музыки
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Источник: ivonа bigmir)net

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