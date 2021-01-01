К лучшей жизни: как перестать себя сравнивать с другими

Сравнение себя с другими часто портит жизнь и добавляет негативных оттенков, не позволяет целиком радоваться жизни. Как с этим работать?

Кто только не писал про успешный успех. И о том, что нужно быть лучше, больше, ярче, осознаннее, нужно выйти из зоны комфорта, оправдать надежды, получать удовольствие от жизни, нести в этот мир свет и позитивные вибрации.

Но так не работает. Точнее работает, но против вас

Чтобы перестать себя сравнивать нужно, вернуться к самому началу – к самому себе. Например, если в школе вас сравнивали с дочерью маминой подруги, которая пишет свою фамилию без ошибок, не делают помарок и всячески радуют своих родителей - заберите себе право быть собой, ведь вы ценны сами по себе. Может быть, вы просто К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими pixabay.com из другого теста. Кто-то, например, песочное, кто-то заварное, а вы – дрожжевое. Вы поднимаетесь, растете и места внутри сравнений вам не хватает. Вы вообще не шаблонная личность, вас нельзя всунуть в рамки, да и зачем? К сожалению, часто шаблон сильнее нас самих. Потому вырастая, мы продолжаем ровнять себя на песочное тесто, систематически подминая лишнее, заглатывая ненужное, отрезаете от себя по кусочку всё неуместное, чтобы вписаться.

Со временем мы привыкаем к тому, что вокруг одни милые профитроли, а мы и рядом не стояли. Нет такой функции у пышных пирожочков. Нет и не будет. И тут начинается персонифицированный ад: они все, такие успешные, с начинкой, с достижениями, крутыми фотографиям, румяными бочками. А вы – совсем иные. Есть ли начинка - еще не понятно, хотелось бы, чтобы была. Да и бочки кривенькие, не идеальные.

Важно помнить, что профитроли тоже не идеальные. Они тоже кривые и начинка у них может отсутствовать. Просто профитроли не парятся

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Для начала нужно быть честными с самими собой. Особенно наедине с собой. Рассматривайте себя, свои достижения. Не отмахивайтесь от них, принимайте себя целиком. Заниженная самооценка это реверс гордыни. Не можете признать достижения – напишите список всех своих навыков, умений, начинаний (особенно если вы считаете себя скучным и не интересным).

Будьте благодарными. Все ваши неудачи – только привычка думать, что это были неудачи. На самом деле – это опыт и зона для роста. Где конкретно вы можете расти? Кем бы вы были, если бы не было неудач? За все это стоит благодарить.

К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими pixabay.com

Привычки не навсегда. Привычка думать негативно – тоже только привычка. Вы можете научиться думать иначе. Исследования в области нейропластичности это подтверждают. Придумайте себе привычку ежедневно находить три ситуации, где вы молодец. Спустя месяц случится чудо. Проверено на личном опыте.

Пробуйте новое. Каждый раз, когда вы переступаете через свои убеждения – вы добавляете плюсик к личному активу. Это может произойти не сразу, но чем больше вы пробуете непривычных вещей – тем крепче становится вера в себя. Слушайте новую музыку, общайтесь с новыми людьми, ешьте с удовольствием. Делитесь опытом, интересуйтесь опыт других людей.

Не ищите виноватых. И себя не вините. Это позиция юных духом, но мы то с вами уже многое пережили, правда?

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО

Есть продуктивные техники и не продуктивные. К последним относятся любые сомнения. Все эти «я не смогу», «я не потяну», «а вдруг» - это деструктивное мышление, которое откатывает вас назад. Ученики Шаолиня изучают кунг-фу. Кунг-фу, в их системе координат, не боевое искусство. Это одно единственное действие, доведенное до совершенства путем регулярных упражнений.

Представьте, что борьба с негативным мышлением это ваш личный Шаолинь

К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими pixabay.com Продуктивное мышление – это делание. Тут можно привести в пример Билли Айлиш, которая не задавалась вопросами «смогу ли я, имею ли я право» она просто делала. Потому что если к вам приходит какое-то задание – вы точно справитесь. Иначе оно бы не пришло. Дальше вопрос только в приоритетах и времени.

Негативное или и позитивное мышление – не есть истина. Они присутствуют в жизни каждого человека, в той или иной степени. Это не хорошо и не плохо, это просто есть. Вы в силах сделать любое свое проявление своим же союзником.

И ВЫВОД

Сравнение себя с другими, это не потому что они там лучше, а я хуже. Это потому что страшно быть собой и не вписаться. Страшно быть неудачником и не оправдать возложенное на нас доверие. Но есть отличная новость: наше доверие зависит только от нас. Только мы сами можем сказать себе и окружающим: я могу не хотеть быть как они. И это нормально. Вы – нормальны, мы – нормальна, те успешные люди – тоже нормальны. Просто у каждого свой путь познания мира и себя самого.