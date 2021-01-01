Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

К лучшей жизни: как перестать себя сравнивать с другими

Комментариев: 0
Сравнение себя с другими часто портит жизнь и добавляет негативных оттенков, не позволяет целиком радоваться жизни. Как с этим работать?
К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими
К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими
pixabay.com

Кто только не писал про успешный успех. И о том, что нужно быть лучше, больше, ярче, осознаннее, нужно выйти из зоны комфорта, оправдать надежды, получать удовольствие от жизни, нести в этот мир свет и позитивные вибрации.

Но так не работает. Точнее работает, но против вас
Чтобы перестать себя сравнивать нужно, вернуться к самому началу – к самому себе. Например, если в школе вас сравнивали с дочерью маминой подруги, которая пишет свою фамилию без ошибок, не делают помарок и всячески радуют своих родителей - заберите себе право быть собой, ведь вы ценны сами по себе. Может быть, вы просто из другого теста. Кто-то, например, песочное, кто-то заварное, а вы – дрожжевое. Вы поднимаетесь, растете и места внутри сравнений вам не хватает. Вы вообще не шаблонная личность, вас нельзя всунуть в рамки, да и зачем? К сожалению, часто шаблон сильнее нас самих. Потому вырастая, мы продолжаем ровнять себя на песочное тесто, систематически подминая лишнее, заглатывая ненужное, отрезаете от себя по кусочку всё неуместное, чтобы вписаться. 
К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими
К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими
pixabay.com
Со временем мы привыкаем к тому, что вокруг одни милые профитроли, а мы и рядом не стояли. Нет такой функции у пышных пирожочков. Нет и не будет. И тут начинается персонифицированный ад: они все, такие успешные, с начинкой, с достижениями, крутыми фотографиям, румяными бочками. А вы – совсем иные. Есть ли начинка - еще не понятно, хотелось бы, чтобы была. Да и бочки кривенькие, не идеальные.
Важно помнить, что профитроли тоже не идеальные. Они тоже кривые  и начинка у них может отсутствовать. Просто профитроли не парятся
ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
  • Для начала нужно быть честными с самими собой. Особенно наедине с собой. Рассматривайте себя, свои достижения. Не отмахивайтесь от них, принимайте себя целиком. Заниженная самооценка это реверс гордыни. Не можете признать достижения – напишите список всех своих навыков, умений, начинаний (особенно если вы считаете себя скучным и не интересным).
  • Будьте благодарными. Все ваши неудачи – только привычка думать, что это были неудачи. На самом деле – это опыт и зона для роста. Где конкретно вы можете расти? Кем бы вы были, если бы не было неудач? За все это стоит благодарить.
 
К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими
К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими
pixabay.com
  • Привычки не навсегда. Привычка думать негативно – тоже только привычка. Вы можете научиться думать иначе. Исследования в области нейропластичности это подтверждают. Придумайте себе привычку ежедневно находить три ситуации, где вы молодец. Спустя месяц случится чудо. Проверено на личном опыте.
  • Пробуйте новое. Каждый раз, когда вы переступаете через свои убеждения – вы добавляете плюсик к личному активу. Это может произойти не сразу, но чем больше вы пробуете непривычных вещей – тем крепче становится вера в себя. Слушайте новую музыку, общайтесь с новыми людьми, ешьте с удовольствием. Делитесь опытом, интересуйтесь опыт других людей.
  • Не ищите виноватых. И себя не вините. Это позиция юных духом, но мы то с вами уже многое пережили, правда?
ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО
Есть продуктивные техники и не продуктивные. К последним относятся любые сомнения. Все эти «я не смогу», «я не потяну», «а вдруг» - это деструктивное мышление, которое откатывает вас назад. Ученики Шаолиня изучают кунг-фу. Кунг-фу,  в их системе координат,  не боевое искусство. Это одно единственное действие, доведенное до совершенства путем регулярных упражнений.
Представьте, что борьба с негативным мышлением это ваш личный Шаолинь
Продуктивное мышление – это делание. Тут можно привести в пример Билли Айлиш, которая не задавалась вопросами «смогу ли я, имею ли я право» она просто делала. Потому что если к вам приходит какое-то задание – вы точно справитесь. Иначе оно бы не пришло. Дальше вопрос только в приоритетах и времени. 
К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими
К лучшей жизни: как престать себя сравнивать с другими
pixabay.com
Негативное или и позитивное мышление  – не есть истина. Они присутствуют в жизни каждого  человека, в той или иной степени. Это не хорошо и не плохо, это просто есть. Вы в силах сделать любое свое проявление своим же союзником. 
И ВЫВОД
Сравнение себя с другими, это не потому что они там лучше, а я хуже. Это потому что страшно быть собой и не вписаться. Страшно быть неудачником и не оправдать возложенное на нас доверие. Но есть отличная новость: наше доверие зависит только от нас. Только мы сами можем сказать себе и окружающим: я могу не хотеть быть как они. И это нормально. Вы – нормальны, мы – нормальна, те успешные люди – тоже нормальны. Просто у каждого свой путь познания мира и себя самого.
Автор: Ася Николаенко

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: психология, реализация, самообладание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь