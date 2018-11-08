Как Елена поехала в Индию практиковать Випассану и встретила мужа

Елена Андрийченко второй год живет в Индии. Она рассказала несколько интересных историй о вдохновении, любимых блюдах и женском счастье .

Первая поездка

В Индию я приехала на курс медитации - Випассана. Практика проходила в городе Мумбаи. Я ехала одна и первое, что попробовала из еды - чай масала в поезде.

Випассана предполагает полный отказ от речи на 11 дней.

Так как меня предупреждали, что с едой и водой нужно быть очень осторожной, я боялась есть, покупать еду на улицах и заходить в общественные уборные.

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Еда кардинально отличается от той, которую мы едим в Украине. Тут вся еда острая, с обилием специи, и не всегда можно понять, что перед тобой находится, а еще почти все принято есть руками. Я не понимала что за еда передо мной, а спросить нельзя, так как обет молчания. Потому почти весь период я плакала, ела бананы, чапати, и пила чай. Так за 11 дней получилось похудеть на 4 килограмма.

Индия unsplash.com

Уличные продавцы не говорят на английском, потому узнать, что вы покупаете невозможно. Как и понять природу блюда. Например вам могут приготовить картофель так, что вы никогда не поймете, что это картофель.

Знакомство с едой

Еда в Индии требует пояснений, ее нужно понимать и знать, иначе очень трудно привыкнуть. Так что после Мумбаи я поехала на Гоа, чтобы отоспаться и наконец-то нормально поесть

Однажды, на ужин в меня пригласил мужчина, который впоследствии оказался моим будущим мужем. Я ему сказала, что индийская кухня это сплошной кошмар, но он улыбнулся и начал подробно рассказывать и объяснить все про местную кухню. Он давал инструкции, чтобы официанты подавали “не острое”. В ресторане нужно говорить и много раз повторять, иначе принесут очень острое блюдо и есть его будет невозможно.

Индия идеальна для похудения - я потеряла вес сразу же. Просто тут нет выпечки, но в каждом магазине продается цельнозерновая мука. Тут нет привычных для Украины - сыра и колбасы, а количество воды выпиваемое в день - от 3 литров.

Я, например, никогда не любила пирожки с картошкой - алу-паратха, а вот у моего мужа это любимое блюдо. Там и чили, и кинза, и лук, и картофель, и специи в семечках.

Алу-паратха - лепешки с картофелем facebook.com/lenochek.mk

Любимые блюда

Мой топ-3 любимых блюд это: матан-кари, панир-паратха и карри из банановых цветов и креветок.

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Матан-карри (матан - козленок, который маринуется ночь в йогурте и смеси специй: корица, зира, чили, кардамон) и карри (лук + томат) все это готовится под давлением в скороварках. Вообще в Индии скороварка - это необходимый элемент кухни.

Панир-паратха - круглый плоский пирожок с начинкой из свежего-белого сыра с чили, зеленью и специями,

Карри из банановых цветов и креветок. Это самое интересное блюдо, но готовить его очень долго.Нужны соцветия будущих бананов из которых вынимаются тычинки и листики, сама только чистка занимает - полтора часа. Все это маринуется в куркуме и специях, чтобы убрать горечь, потом готовится на пару, добавляются картофель и креветки. Результат по вкусу похож на грибы.

Чапати на завтрак facebook.com/lenochek.mk

Про вдохновение

Много лет назад я взяла за основу принцип: новое, интересное и в удовольствие. Если в моей жизни есть направление, которое соответствует этой идее, значит все хорошо и двигаюсь я правильно, а если нет - значит нужно найти. Это все о честности с самой собой и понимании себя.

Потому страха переезжать в Индию у меня не было. До этого я много путешествовала и зимовала в Азии, но самый серьезный фактор, повлиявший на мое решение это - мой муж. Он меня очень поддерживал и вдохновлял. Конечно же, я волновалась, как смогу оставить работу и клиентов, но спустя два года могу сказать, что все сложилось и получилось просто прекрасно и в этом большая заслуга моего мужа.

Бобовые - частый гость на столе жителей Индии facebook.com/lenochek.mk

Понимаете, что важно? Ты можешь быть самодостаточной и цельной, ты можешь двигать глыбы и переплывать океаны, ты всё можешь сама, но если человек тебе говорит, что будет твоей опорой, и ты это не просто головой понимаешь, а сердцем принимаешь - тогда все меняется. Ты расслабляешься и начинаешь жить на новом уровне. Он не хуже и не лучше, просто совсем другой уровень.

Муж сказал, что мне не нужно работать ради денег в семейный бюджет, важно чтобы работа приносила радость и была моим делом. И вот это ощущение безопасности и помогает двигаться вперед, а не стоять на месте.

Я сначала прислушивалась к себе, а потом научилась слушать и слышать. Теперь я обучаюсь у доктора аюрведы, провожу мастер классы, организовываю туры и, на самом деле, очень рада, что мне нравится мои занятия.

Про особенности питания

Например на выходных в Индии принято заказывать еду домой. Тут совсем другое отношение к жизни и к миру. Мир не просто огромен, а доступен и огромен. Всё можно попробовать и увидеть, было бы желание.

Елена Андрийченко facebook.com/lenochek.mk

Еду заказывают, чтобы понежиться и порадоваться в выходной день, стоит это недорого, а люди работают в общепитах с душой. Т.е. понимаете, это не о деньгах история (хотя и о них тоже бывает, все очень по-разному) Например, мой муж, мечтает о собственном ресторанчике и однажды он 7 месяцев работал в местном ресторане бесплатно. Потому что это его радость и удовольствие, кормить людей и видеть радость.

Мы много используем имбирь, это тот ингредиент, который помимо вкуса очень полезен. Его можно и нужно использовать при повышении температуры, тошноте, слабом аппетите и повышенной кислотности.

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