Международное жюри выбрало оптимальный сортовой бокал для вина Одесский черный - винной визитки Украины. Победителем стал бокал Performance CABERNET австрийского бренда Riedel. Именно он наиболее полно раскрывает вкус и аромат украинского вина.

В конце мая в Одессе прошел первый международный фестиваль Odessa Wine Week. Так как запад нацелен на развитие винного рынка Украины и эногастрономического туризма, вхождение Украины в мировое винное сообщество и популяризацию бренда “украинского вина“ в глазах самих украинцев. Odessa Wine Week собрал в Premier Hotel Odessa ведущих специалистов винной отрасли, представителей власти и бизнеса, маркетологов, а также профильных журналистов.

Впервые украинское вино получило оптимальный сортовой бокал пресс-служба

В рамках фестиваля состоялось мероприятие Best Riedel glass for Odessa Black variety, цель которого - поднять статус вина Одесский черный до винной визитки Украины. По аналогии с классическим восприятием Шираз как визитки Австралии, Мальбек - Аргентины, Саперави - Грузии.

Одесский черный (или Алиберне) - красное сухое вино, история которого началась в Одессе еще в 1948 году. По своей характеристике вино имеет яркий рубиновый цвет, в нем чувствуются ноты перезрелых красных ягод и перепеченого болгарского перца.

Впервые украинское вино получило оптимальный сортовой бокал пресс-служба

По итогам лучшим образцом стало вино, изготовленное винницкими виноделами «Винный Дом Гигинеишвили».

Во время первого этапа проекту Best Riedel glass for Odessa Black variety происходила дегустация конкурсных образцов Одесского черного, представленных украинскими производителями из разных уголков страны.

Это локальная семейная компания, основанная Владимир Гигинеишвили. Владелец предприятия родился в Грузии, славится своими винами, поэтому ответственно относится к выбору винограда, контролируя каждый процесс его выращивания и сбора. Владимир говорит, что в своем деле его интересуют не большие объемы, но качество вина.

Впервые украинское вино получило оптимальный сортовой бокал пресс-служба

С какого бокала наиболее полно раскрывается вкус сорта Одесский черный? На этот вопрос отвечали украинские и французские эксперты на втором этапе проекта Best Riedel glass for Odessa Black variety. С конца 1960-х годов австрийский бренд Riedel пропагандирует концепцию, что на вкус и аромат вина влияет форма бокала, в котором его подают. Всемирно известные сорта вин - Каберне, Пино Нуар, Шираз, Шардоне, Рислинг - даже имеют свой собственный сортовой бокал в линейке Riedel.

Впервые украинское вино получило оптимальный сортовой бокал пресс-служба

В проект Best Riedel glass for Odessa Black variety эксперты подбирали оптимальный для Одесского черного бокал с имеющейся линейки Riedel. Так, бокал Riedel Performance CABERNET, по сравнению с восемью другими вариантами, проявил себя лучше. Он выполнен из тонкого хрустального стекла, имеет длинную, но устойчивую ножку. Уникальный оптический эффект внутри чаши несет не только эстетическую нагрузку, но и функциональную - увеличивая площадь внутренней поверхности чаши, позволяя вину максимально раскрыть свой вкус и проявить тончайшие нюансы в аромате.

Впервые украинское вино получило оптимальный сортовой бокал пресс-служба

Своими впечатлениями от проекта делится Константин Видоборенко, бренд-посол Riedel в Украине:

«Одесский черный происходит из двух классических европейских сортов винограда - Аликант Буше и Каберне Совиньон. Поэтому особенно интересно, что из девяти бокалов для различных сортов красного вина эксперты, будто интуитивно, выбрали вариант именно для Каберне, «ДНК» которого есть в Одесском Черном. Это еще раз доказывает теорию, что форма бокала влияет на характеристики вина. Кстати, Максимилиан Ридель, нынешний президент компании Riedel, во время преселекции бокалов для нашего проекта также назвал Performance CABERNET оптимальным вариантом. И теперь Одесский черный можно поставить в один ряд с самыми известными винами мира, которые имеют собственный бокал в линейке Riedel ».

пресс-служба

о Riedel

Riedel - компания с 265-летней историей, владельцами которой являются 11 поколений династии Ридель. Это мировой лидер в производстве хрустального и стеклянной посуды для напитков.

60 лет назад компания первой в истории открыла, что на вкус и аромат вина влияет форма бокала, в котором его подают. Riedel выпускает декантеры и бокалы для различных напитков, которые помогают им полностью открыться.

Бренд широко представлен в странах Европы, Азии, Америки.

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