WHITE NIGHTS, Нино Катамадзе и другие: лучшие концерты лета в Киеве

Лето нужно проводить весело, лирично и с полным наслаждением. Отличная музыка – лучший для того проводник.

Лучшие концерты лета 2021 в Киеве: WHITE NIGHTS, Нино Катамадзе и другие пресс-служба

10 июня – NILETTO Концерты в Киеве в 2021: Niletto пресс-служба

Где: Stereo Plaza (проспект Лобановского, 119).

Stereo Plaza (проспект Лобановского, 119). Билеты: от 590 гривен.

Еще недавно он был простым танцором и ездил на трамвае. А потом от души написал песню «Любимка», ворвался с ней во всевозможные чарты – и стал любимцем публики.

11 июня – ARTBAT/H.O.S.H. Концерты в Киеве в 2021: ARTBAT/H.O.S.H. пресс-служба

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

Osocor Residence (улица Виноградная, 2). Билеты: от 1575 гривен.

Миллионные стримы и первые места в мировых чартах – украинский дуэт ARTBAT за несколько лет покорил все вершины мировой электронной музыки. В начале лета их концерт совместно с немецким диджеем и владельцем Diynamic Music станет настоящей сенсацией!

18–19 июня – TULUM: WHITE NIGHTS 2021 Концерты в Киеве в 2021: TULUM: WHITE NIGHTS пресс-служба

Где: Арт-завод «Платформа» (улица Беломорская, 1).

Арт-завод «Платформа» (улица Беломорская, 1). Билеты: 999-1949 гривен.

Мистика, богемный шик, шаманские интриги, арт-инсталляции, перформансы, грандиозный декор и свет – в этом году киевский фестиваль превратится в неимоверное арт-действо. Вдохновляясь Тулумом (городом майя и самого крутого заокеанского феста) организаторы «Белых ночей» перенесут нас в фантазийный мир на стыке времен и цивилизаций. Продумывайте бохо-луки и готовьтесь к тусовке с сотней лучших артистов мира и Украины.

19 июня — Мачете Концерты в Киеве в 2021: Мачете пресс-служба

Где: Bakkara River Party (Венецианский Остров, 1).

Bakkara River Party (Венецианский Остров, 1). Билеты: от 500 гривен.

Прилив чистой энергии и атмосферу безупречного счастья обещает на этом концерте группа «Мачете». 19 июня бэнд не только споет любимые слушателями композиции «Нежность» и «Крепче меня держи», но и презентует свежую пластинку News Time.

24 июня — Стас Королев Концерты в Киеве в 2021: Стас Корольов пресс-служба

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4).

Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Билеты: от 490 гривен.

Ex-участник группы Yuko Стас Королев представит в июне свое первое детище. Это очень откровенный и глубокий дебютник О_х, релиз которого состоялся 14 мая.

25 июня: NINO KATAMADZE Концерты в Киеве в 2021: Нино Катамадзе пресс-служба

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

Osocor Residence (улица Виноградная, 2). Билеты: 945 гривен.

Она, как никто другой, может оторвать нас от рутинной реальности в пользу пронзительной душевной лирики рока/джаза/электроники. Для ее долгожданного киевского концерта Osocor Residence даже открывает новую локацию – у озера с видом на закат солнца.

26 июня — ЛУНА Концерты в Киеве в 2021: Луна пресс-служба

Где: D12 (ул. Десятинная, 12)

D12 (ул. Десятинная, 12) Билеты: от 400 гривен.

Особенную программу собирается презентовать 26 июня певица ЛУНА. На этот раз Кристина Герасимова даст камерный акустический концерт на террасе «‎Всі Свої».

16 июля – Stephan Bodzin Концерты в Киеве в 2021: Stephan Bodzin пресс-служба

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

Osocor Residence (улица Виноградная, 2). Билеты: 999 гривен.

Визуально-музыкальный спектакль Stephan Bodzin в Osocor Residence обещает быть неповторимым эстетским наслаждением. Однозначно: фирменный лайв от мирового отца техно-музыки в середине лета настоящие фанаты «электроники» не должны пропускать!

16 июля – Тина Кароль Концерты в Киеве в 2021: Тина Кароль пресс-служба

Где: КВЦ «Парковый» (Парковая дорога, 16А)

КВЦ «Парковый» (Парковая дорога, 16А) Билеты: 590-2190 гривен.

Украинская поп-дива Тина Кароль решила обратиться к эпохе диско-дэнса. В ее новых творениях главенствующую роль занял электронный звук. Услышать «Скандал», «Хороший парень», «Красиво» и другие песни из свежего альбома мы сможем 16 июля.

14 августа – Пол Пунш Концерты в Киеве в 2021: Пол Пунш пресс-служба

Где: ЮБК, Труханов остров.

ЮБК, Труханов остров. Билеты: от 450 гривен.

В высшей мере оригинальный и дерзкий панк-рокер Пол Пунш вместе со своим бэндом даст хулиганский концерт на столичном пляже. И это будет летний горячий коктейль из поп-панка, хип-хопа, эмо, пост-хардкора и лирики.

26 августа – Tequilajazzz Концерты в Киеве в 2021: Tequilajazzz пресс-служба

Где: ЮБК, Труханов остров.

ЮБК, Труханов остров. Билеты: от 450 гривен.

Будучи одной из главных альтернативных групп 90-х, Tequilajazzz сегодня уже стали культовой легендой и отдельной формацией в мире музыки. В конце лета однозначно стоит отдаться их лиричному откровенному и экспрессивному вайбу.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.