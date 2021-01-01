WHITE NIGHTS, Нино Катамадзе и другие: лучшие концерты лета в Киеве
10 июня – NILETTO
- Где: Stereo Plaza (проспект Лобановского, 119).
- Билеты: от 590 гривен.
Еще недавно он был простым танцором и ездил на трамвае. А потом от души написал песню «Любимка», ворвался с ней во всевозможные чарты – и стал любимцем публики.
11 июня – ARTBAT/H.O.S.H.
- Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).
- Билеты: от 1575 гривен.
Миллионные стримы и первые места в мировых чартах – украинский дуэт ARTBAT за несколько лет покорил все вершины мировой электронной музыки. В начале лета их концерт совместно с немецким диджеем и владельцем Diynamic Music станет настоящей сенсацией!
18–19 июня – TULUM: WHITE NIGHTS 2021
- Где: Арт-завод «Платформа» (улица Беломорская, 1).
- Билеты: 999-1949 гривен.
Мистика, богемный шик, шаманские интриги, арт-инсталляции, перформансы, грандиозный декор и свет – в этом году киевский фестиваль превратится в неимоверное арт-действо. Вдохновляясь Тулумом (городом майя и самого крутого заокеанского феста) организаторы «Белых ночей» перенесут нас в фантазийный мир на стыке времен и цивилизаций. Продумывайте бохо-луки и готовьтесь к тусовке с сотней лучших артистов мира и Украины.
19 июня — Мачете
- Где: Bakkara River Party (Венецианский Остров, 1).
- Билеты: от 500 гривен.
Прилив чистой энергии и атмосферу безупречного счастья обещает на этом концерте группа «Мачете». 19 июня бэнд не только споет любимые слушателями композиции «Нежность» и «Крепче меня держи», но и презентует свежую пластинку News Time.
24 июня — Стас Королев
- Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4).
- Билеты: от 490 гривен.
Ex-участник группы Yuko Стас Королев представит в июне свое первое детище. Это очень откровенный и глубокий дебютник О_х, релиз которого состоялся 14 мая.
25 июня: NINO KATAMADZE
- Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).
- Билеты: 945 гривен.
Она, как никто другой, может оторвать нас от рутинной реальности в пользу пронзительной душевной лирики рока/джаза/электроники. Для ее долгожданного киевского концерта Osocor Residence даже открывает новую локацию – у озера с видом на закат солнца.
26 июня — ЛУНА
- Где: D12 (ул. Десятинная, 12)
- Билеты: от 400 гривен.
Особенную программу собирается презентовать 26 июня певица ЛУНА. На этот раз Кристина Герасимова даст камерный акустический концерт на террасе «Всі Свої».
16 июля – Stephan Bodzin
- Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).
- Билеты: 999 гривен.
Визуально-музыкальный спектакль Stephan Bodzin в Osocor Residence обещает быть неповторимым эстетским наслаждением. Однозначно: фирменный лайв от мирового отца техно-музыки в середине лета настоящие фанаты «электроники» не должны пропускать!
16 июля – Тина Кароль
- Где: КВЦ «Парковый» (Парковая дорога, 16А)
- Билеты: 590-2190 гривен.
Украинская поп-дива Тина Кароль решила обратиться к эпохе диско-дэнса. В ее новых творениях главенствующую роль занял электронный звук. Услышать «Скандал», «Хороший парень», «Красиво» и другие песни из свежего альбома мы сможем 16 июля.
14 августа – Пол Пунш
- Где: ЮБК, Труханов остров.
- Билеты: от 450 гривен.
В высшей мере оригинальный и дерзкий панк-рокер Пол Пунш вместе со своим бэндом даст хулиганский концерт на столичном пляже. И это будет летний горячий коктейль из поп-панка, хип-хопа, эмо, пост-хардкора и лирики.
26 августа – Tequilajazzz
- Где: ЮБК, Труханов остров.
- Билеты: от 450 гривен.
Будучи одной из главных альтернативных групп 90-х, Tequilajazzz сегодня уже стали культовой легендой и отдельной формацией в мире музыки. В конце лета однозначно стоит отдаться их лиричному откровенному и экспрессивному вайбу.
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