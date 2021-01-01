Благоприятные и опасные дни в июне 2021: лунный календарь

Когда стоит проявить решительность, а когда – осторожность?

Лунный календарь на июнь 2021 depositphotos.com

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Луна оказывает сильное влияние на нашу жизнь, хотя некоторые люди могут и не ощущать его. Тем не менее отрицать влияние фаз Луны на нашу жизнь было бы опрометчиво. Поэтому Ivona расскажет о днях в июне 2021, когда стоит проявить решительность, а также о тех периодах, когда нужно быть более острожным и внимательным.

Фазы Луны на июнь 2021 года

В период фаз новолуния, полнолуния, а также в дни первой и последней четверти Луны происходит усиленное взаимодействие между Солнцем и Луной. Согласно рекомендациям астрологов, во время разных фаз Луны рекомендуются разные действия. Какие именно – мы расскажем дальше. Июнь 2021 года начинается и завершается фазой убывающей Луны.

Третья четверть фазы Луны – 2 июня. Астрологи называют это время идеальным для завершения начатых во время растущей Луны дел, хирургические операции имеют самый благоприятный исход, а любые раны заживляются максимально быстро и без осложнений. Время благоприятно для посадки «подземных» овощей.

Новая Луна – 10 июня. Любое начинание лучше приурочить именно к новолунию. Так, например, начатое голодание или разгрузочный день способствует выведению шлаков из организма, предупреждает возникновение различных заболеваний. Идеальное время для избавления от пагубных привычек.

Первая четверть – 18 июня. Этот день будет довольно сложным для общения с сослуживцами или партнерами, всплывут старые незавершенные дела и отнимут как никогда много сил и времени. День удачен для путешествий, поездок, переезда на новое место.

Полная Луна – 24 июня. День хорош для укрепления родственных отношений, а также благоприятен для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты.

Благоприятные и опасные лунные дни в июне 2021

Благоприятные дни для планирования в июне 2021 считаются: 2, 4, 5, 7, 8, 11, 21, 22, 25, 26, 27 и 28 июня.

Благоприятные дни для активных и решительных действий в июне 2021 будут: 1, 12, 14, 19, 23 и 30 июня.

Дни в июне 2021, когда нужно проявить осторожность: 3, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24 и 29 июня.

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