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Запреты дня 27 мая 2021: Что нельзя делать на Сидора Бокогрея

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 27 мая.
Запреты дня 27 мая 2021: Что нельзя делать на Сидора Бокогрея
Запреты дня 27 мая 2021: Что нельзя делать на Сидора Бокогрея
Getty images

В четверг, 27 мая 2021 года, православные христиане чтут память мученика Исидора Хиосского и чудотворца Исидора Твердислова. В народе святых называют Сидорами. А Бокогреем день прозвали потому, что с этого праздника прекращали дуть северные ветры.

Что нельзя делать на Сидора Бокогрея 27 мая 2021?

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    ходить в одной и той же одежде весь день, иначе темные силы проникнут в жилье
  • одалживать свою подушку другому человеку - ваши мысли могут спутаться или другие люди узнать ваши тайны
  • возвращаться домой на полпути, иначе день будет неудачным

Приметы и поверья на Сидора Бокогрея 27 мая 2021

В этот день было принято садить огурцы. Наши предки верили, что если посеять этот овощ на Сидора, то он не будет горчить и в засолке не закиснет.

Также 27 мая высаживали лен. Однако, если в этот день на ивах висела пыль, или же пыль летела хлопьями, то лен запрещалось сеять. Нужно было дождаться дождя.

Кроме того, на Сидора люди читали специальные заговоры на богатство. А если в этот день видели первую ласточку, то умывались молоком. Считалось, что этот ритуал сохранить надолго молодость и красоту.

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Существовали для этого дня и погодные приметы. Так, холодный день обещал холодное лето. А теплая погода 27 мая предвещала хороший урожай огурцов. Стрижи и ласточки вернулись на Сидора – к теплому лету. Пасмурно – к плохому урожаю. Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой, а урожай богатым.

Другие праздники 27 мая 2021

  • День смелых решений
  • День изобретения шпрот
  • Всемирный день товара
  • День защиты от солнца
  • Международный день белого вина «Шардоне»

Именины 27 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Леонтий, Максим, Пётр, Никита, Серапион.

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Теги: запреты, приметы, поверья, обряды, заговоры, украинские традиции, праздники в мае, День ангела, именины
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Источник: ivonа bigmir)net

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