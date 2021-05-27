Запреты дня 27 мая 2021: Что нельзя делать на Сидора Бокогрея
В четверг, 27 мая 2021 года, православные христиане чтут память мученика Исидора Хиосского и чудотворца Исидора Твердислова. В народе святых называют Сидорами. А Бокогреем день прозвали потому, что с этого праздника прекращали дуть северные ветры.
Что нельзя делать на Сидора Бокогрея 27 мая 2021?
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- одалживать свою подушку другому человеку - ваши мысли могут спутаться или другие люди узнать ваши тайны
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Приметы и поверья на Сидора Бокогрея 27 мая 2021
В этот день было принято садить огурцы. Наши предки верили, что если посеять этот овощ на Сидора, то он не будет горчить и в засолке не закиснет.
Также 27 мая высаживали лен. Однако, если в этот день на ивах висела пыль, или же пыль летела хлопьями, то лен запрещалось сеять. Нужно было дождаться дождя.
Кроме того, на Сидора люди читали специальные заговоры на богатство. А если в этот день видели первую ласточку, то умывались молоком. Считалось, что этот ритуал сохранить надолго молодость и красоту.
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Существовали для этого дня и погодные приметы. Так, холодный день обещал холодное лето. А теплая погода 27 мая предвещала хороший урожай огурцов. Стрижи и ласточки вернулись на Сидора – к теплому лету. Пасмурно – к плохому урожаю. Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой, а урожай богатым.
Другие праздники 27 мая 2021
- День смелых решений
- День изобретения шпрот
- Всемирный день товара
- День защиты от солнца
- Международный день белого вина «Шардоне»
Именины 27 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Леонтий, Максим, Пётр, Никита, Серапион.
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