Узнайте, чего категорически нельзя делать в четверг, 27 мая.

Запреты дня 27 мая 2021: Что нельзя делать на Сидора Бокогрея Getty images

В четверг, 27 мая 2021 года, православные христиане чтут память мученика Исидора Хиосского и чудотворца Исидора Твердислова. В народе святых называют Сидорами. А Бокогреем день прозвали потому, что с этого праздника прекращали дуть северные ветры.

Что нельзя делать на Сидора Бокогрея 27 мая 2021?

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Приметы и поверья на Сидора Бокогрея 27 мая 2021

В этот день было принято садить огурцы. Наши предки верили, что если посеять этот овощ на Сидора, то он не будет горчить и в засолке не закиснет.

Также 27 мая высаживали лен. Однако, если в этот день на ивах висела пыль, или же пыль летела хлопьями, то лен запрещалось сеять. Нужно было дождаться дождя.

Кроме того, на Сидора люди читали специальные заговоры на богатство. А если в этот день видели первую ласточку, то умывались молоком. Считалось, что этот ритуал сохранить надолго молодость и красоту.

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Существовали для этого дня и погодные приметы. Так, холодный день обещал холодное лето. А теплая погода 27 мая предвещала хороший урожай огурцов. Стрижи и ласточки вернулись на Сидора – к теплому лету. Пасмурно – к плохому урожаю. Ласточки летают высоко в небе – погода будет теплой, а урожай богатым.

Другие праздники 27 мая 2021

День смелых решений

День изобретения шпрот

Всемирный день товара

День защиты от солнца

Международный день белого вина «Шардоне»

Именины 27 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Леонтий, Максим, Пётр, Никита, Серапион.

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