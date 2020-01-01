Если вы не знаете, как интересно провести выходные с семьёй - отправляйтесь в парк Киевская Русь! Наша редакция побывала на мероприятии и расскажет, почему оно того стоит!

На прошлых выходных в «Парке Киевская Русь» прошло грандиозное событие в мире древних боевых искусств – открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука «Скифы». Сильнейшие конные лучники мирового уровня съехались в Княжество, чтобы соревноваться в зрелищном искусстве стрельбы из лука верхом на лошади.

Выходные в Киевской Руси: как прошел фестиваль конных лучников Пресс-служба

Выходные в Киевской Руси: как прошел фестиваль конных лучников Пресс-служба

Обязательное условие – использование исторического оружия: традиционных лука и стрел, изготовленных из натуральных материалов по древним технологиям.

Все гости могли прогуляться на на лошадях, посетить экстремальные аттракционы и поесть вкусных блюда с костра. Княжество Киевская Русь – это единственное место в Украине, где проходят соревнования по этому древнейшему боевому искусству. Верховая стрельба из лука объединяет в себе два вида спорта: конный и лучный.Соревнования конных лучников прошли в нескольких стилях, использовавшихся в Киевской Руси и Азии в средние века. Все спортсмены были одеты в исторические наряды и легкие доспехи той страны и эпохи, которую они представляли.

Выходные в Киевской Руси: как прошел фестиваль конных лучников Пресс-служба

Посетители могли подойти к этим уникальным животным, погладить их, сфотографироваться и даже совершить прогулку верхом.

Спортсмены и актеры-каскадеры выступали в тандеме с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира в конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в единственном экземпляре, например братья Аскольд и Дир породы хафлингер.

Выходные в Киевской Руси: как прошел фестиваль конных лучников Пресс-служба

Выходные в Киевской Руси: как прошел фестиваль конных лучников пресс-служба

В перерывах между соревнованиями посетителей ждала интересная и познавательная программа на историческую тематику с конными выступлениями и традиционными древнеславянскими забавами. В Древнем Киеве можно с легкостью почувствовать себя полноправными жителями средневекового города, научиться стрелять из лука и метать топор в средневековом тире, можно примерить старинные костюмы и сходить в гости к знахарке.А на средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах, как по древним, так и по современным рецептам. Обед на двоих обойдется в 150 гривен.

Выходные в Киевской Руси: как прошел фестиваль конных лучников Пресс-служба

«Парк Киевская Русь» - это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-ХІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

А уже в ближайшие выходные 24-23 мая - в парке пройдет новый грандиозный фестиваль «Зов героев».

Выходные в Киевской Руси: как прошел фестиваль конных лучников Пресс-служба

Это известный во всем мире фестиваль, где лучшие бойцы Украины выйдут на поле битвы и проведут бои в рыцарских доспехах со средневековым оружием!

Зрители удивят: одиночные и групповые бои в доспехах, конно-трюковое шоу, стрельбу из требушет огненными ядрами.

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