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Карандаш для глаз: интересная история

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Кайал, он же мягкий карандаш для глаз, известен очень давно. Слово происходит от арабского kuhl, что значит сурьма.
Карандаш для глаз: интересная история
Карандаш для глаз: интересная история
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Азия, Африка, Египет, арабские страны, Индия и ещё некоторое количество племен использовали и продолжают подводить глаза кайалом. Кстати, считается, что он известен с 3-4 тысячелетия до нашей эры.

Кайал — контурный мягкий косметический карандаш для подводки глаз, в традиционный состав которого входят натуральная сажа или измельчённые минералы и антисептические вещества растительного происхождения.

Нефертити тоже пользовалась кайалом
Нефертити тоже пользовалась кайалом
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Изначально им пользовались знатные дамы Египта, а чуть позже и мужчины решили не отставать. После начала активной торговли, идея подводить глаза, прижилась даже в тех странах, где ранее никто о таком и не думал. 

Карандаш для глаз: интересная история
Карандаш для глаз: интересная история
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Зачем люди использовали кайал?

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Делалось это для защиты от солнца - такие себе допотопные солнечные очки, якобы черные круги вокруг глаз притягивают на себя жар и свет, и люди не так страдали (хотя, это ложное утверждение) от яркого света и прочих радостей тропического и субэкваториального климата. 

Карандаш для глаз: интересная история
Карандаш для глаз: интересная история
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А ещё такой макияж считался оберегом от напастей и разных пакостных духов.

Суеверия распространяются с космической скоростью и, вскоре, львиная доля арабского мира от младенцев до стариков подводили глаза кайалом, а иногда чертили вертикальную линию вдоль подбородка. 

Кстати, в Индии кайал делался из толченной древесины сандала, потому точка у женщин на лбу - красного дерева. А вот в 2010 году учёные Лувра решили исследовать египетский кайал. Оказалось, в нем неприлично много свинца. Такой себе оберег. 

В Индии кайял делался из толченной древесины сандала
В Индии кайял делался из толченной древесины сандала
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Если задаться вопросом, что появилось раньше: выразительные глаза подкрашенные сурьмой или алкоголь, то ответ будет - краска для глаз. 

Слово алкоголь - происходит от того же арабского al-kuħl, что переводится, как “порошкообразная сурьма“. С 12 века так обозначались все продукты возгонки. Спустя каких-то сто лет уже викинги, вслед за бедуинами и пиратами, стали подводили глаза, чтобы и валькириям понравиться и врагов напугать, ну и обозначить свой статус странника. 

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Теги: интересные факты, истории, красота, макияж, кайал
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Источник: Ivona

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