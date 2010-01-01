Кайал, он же мягкий карандаш для глаз, известен очень давно. Слово происходит от арабского kuhl, что значит сурьма.

Азия, Африка, Египет, арабские страны, Индия и ещё некоторое количество племен использовали и продолжают подводить глаза кайалом. Кстати, считается, что он известен с 3-4 тысячелетия до нашей эры.

Кайал — контурный мягкий косметический карандаш для подводки глаз, в традиционный состав которого входят натуральная сажа или измельчённые минералы и антисептические вещества растительного происхождения.

Нефертити тоже пользовалась кайалом Pinterest

Изначально им пользовались знатные дамы Египта, а чуть позже и мужчины решили не отставать. После начала активной торговли, идея подводить глаза, прижилась даже в тех странах, где ранее никто о таком и не думал.

Карандаш для глаз: интересная история Pinterest

Зачем люди использовали кайал?

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Делалось это для защиты от солнца - такие себе допотопные солнечные очки, якобы черные круги вокруг глаз притягивают на себя жар и свет, и люди не так страдали (хотя, это ложное утверждение) от яркого света и прочих радостей тропического и субэкваториального климата.

Карандаш для глаз: интересная история Pinterest

Суеверия распространяются с космической скоростью и, вскоре, львиная доля арабского мира от младенцев до стариков подводили глаза кайалом, а иногда чертили вертикальную линию вдоль подбородка.

А ещё такой макияж считался оберегом от напастей и разных пакостных духов.

Кстати, в Индии кайал делался из толченной древесины сандала, потому точка у женщин на лбу - красного дерева. А вот в 2010 году учёные Лувра решили исследовать египетский кайал. Оказалось, в нем неприлично много свинца. Такой себе оберег.

В Индии кайял делался из толченной древесины сандала Pinterest

Если задаться вопросом, что появилось раньше: выразительные глаза подкрашенные сурьмой или алкоголь, то ответ будет - краска для глаз.

Слово алкоголь - происходит от того же арабского al-kuħl, что переводится, как “порошкообразная сурьма“. С 12 века так обозначались все продукты возгонки. Спустя каких-то сто лет уже викинги, вслед за бедуинами и пиратами, стали подводили глаза, чтобы и валькириям понравиться и врагов напугать, ну и обозначить свой статус странника.

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