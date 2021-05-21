Юмористические события в Киеве: где отдохнуть и посмеяться от души

Мы собрали самые смешные концерты мая-июня 2021 .

Афиша юмористических мероприятий Киева: куда пойти в мае-июне depositphotos

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Спектакли, стендап-вечера и юмористические шоу – в мае-июне в Киеве пройдет множество событий, на которых можно посмеяться от души и отлично отдохнуть. О лучших юмористических мероприятиях – читайте в нашем материале.

Improv Live Show Куда пойти в Киеве: Improv Live Show пресс-служба

Когда: 24 мая, 19.00,

24 мая, 19.00, Где: Caribbean Club Concert-Hall,

Caribbean Club Concert-Hall, Сколько: от 590 грн

Развлекательное шоу Improv Live Show – это меткий юмор на актуальные темы и скетчи, которые вы не увидите на телевидении. В шоу нет режиссуры и сценария: все, что происходит в программе – рождается прямо на сцене. Improv Live Show создали актеры известных телевизионных шоу «Вечерний Киев», «Рассмеши комика», «Лига Смеха», «Женский Квартал»: Роман Мищеряков, Валик Михиенко, Вова Шумко и Костя Трембовецкий. Они отточили свое мастерство на самых громких телевизионных проектах и ​​знают, как завести зал. После просмотра Improv Live Show гарантировано хорошее настроение и положительные впечатления.

Спектакль «Тестостерон или Пир Духа»

Когда: 26 мая, 19.00,

26 мая, 19.00, Где: Caribbean Club,

Caribbean Club, Сколько: от 390 грн.

Это уникальный спектакль не похожий на другие спектакли «Черного квадрата». На него стоит приводить друзей-иностранцев, потому что он будет понятен даже тем, кто не знает по-нашему ни единого слова. В нем есть и полностью немые этюды, и танцы, и веселые монологи, и массовые сцены. Это сплошная экспрессия, безжалостно обнаженные эмоции, фонтан позитива и самоубийственной иронии. После просмотра спектакля возникает сильное сожаление по поводу того, что все так быстро закончилось.

Спектакль «Офис. Зажги в себе желание»

Когда: 31 мая, 19.00,

31 мая, 19.00, Где: Caribbean Club,

Caribbean Club, Сколько: 390 грн.

Этот спектакль можно было бы назвать «Хроники одного офиса». История про «белые воротнички», которым надоело ничего не делать, и они решили плюнуть в вечность. В спектакле есть все: фирменный искрометный юмор, философия, романтика, Бэтмен, интриги, полиция, спешащие на помощь Чип и Дейл, любовь, секс, Гоги и поэзия. Но – тсссс, об этом вы узнаете, только придя на спектакль!

Спектакль «Голая правда» Спектакли в Киеве май-июнь 2021: спектакли Черного квадрата пресс-служба

Когда: 2 июня, 19.00

2 июня, 19.00 Где: Caribbean Club,

Caribbean Club, Сколько: 390 грн.

Часто нам кажется, что для того, чтобы быть счастливым, обязательно нужно быть красивым, богатым и известным. Герои этой истории ярко и красочно доказывают, что это не так - что искренность зачастую важнее красоты, а душевная гармония в паре гораздо важнее богатства. А когда дети уже выросли, какие ценности станут самыми важными для них? Это не просто интересный и весёлый спектакль, это безудержное эротическое хулиганство! Будет смешно, вкусно, интересно и приятно.

Спектакль «Две полоски, или Двойная сплошная Любви»

Когда: 7 июня, 19.00,

7 июня, 19.00, Где: Caribbean Club,

Caribbean Club, Сколько: 390 грн.

Комедия об отношениях и беременности. Этот спектакль для тех, кто хочет и не хочет, ждет и боится, боится и ждет, думает и планирует, уговаривает и отказывает. Говорить о беременности и не сказать о сексе «Черный квадрат» просто не может. Поэтому, открытость, интимность и эротизм присутствуют в полной мере. Ну, а юмор красной линией проходит через все истории спектакля. Идеальное представление, чтобы посмеяться и растрогаться.

Спектакль «21 минута до и после секса или перебор горит» Спектакли в Киеве май-июнь 2021: спектакли Черного квадрата пресс-служба

Когда: 9 июня, 19.00,

9 июня, 19.00, Где: Caribbean Club,

Caribbean Club, Сколько: от 390 грн

Проект «Черного квадрата», который пользуется просто бешеной популярностью. Спектакль о том, какими окольными, иногда просто ложными путями пара (хотя, не всегда только пара) людей приходит или не приходит к сексу и какими причудливыми способами стараются потом уйти от последствий. Как происходит, что мужчина и женщина оказываются в одной постели? Что следует делать, и что не нужно говорить? А что случается само собой? Что происходит дальше? Что-то же меняется внутри нас после всего этого? На эти вопросы актеры будут искать ответы.

Спектакль «Любовь бывает дважды»

Когда: 14 июня, 19.00,

14 июня, 19.00, Где: Caribbean Club,

Caribbean Club, Сколько: от 390 грн.

У каждого из нас есть первая любовь. Первая, но не последнее. В большинстве случаев за ней появляется вторая. А что делать, если первая еще не ушла, а вторая уже появилось? И вот они встречаются. Любовный четырехугольник, где двое мужчин и две женщины пытаются разобраться что делать с любовью, и сколько она живет. Спектакль, конечно, комедия, но с сентиментально-душевными ощущениями. Обречен на успех. Потому что с таким юмором и легкостью говорить о самых важных вещах нашей жизни умеет говорить только «Черный квадрат».

Спектакль «Ты мое ВСЕ»

Когда: 16 июня, 19.00,

16 июня, 19.00, Где: Caribbean Club,

Caribbean Club, Сколько: от 390 грн.

Сказка о любви. На самом деле, такого не бывает, а если и случается – то так редко, что приравнивается к тому, что такого не бывает. Это идеализированная, невероятная, фантастическая история, которую приятно и нужно посмотреть вечером с друзьями или любимым человеком. Потому что после спектакля есть риск обсуждать его до самого утра. Желание и понимание, доверие и ревность – эти темы близки любому зрителю и, можно сказать, что эта сексуальная сказка – о вас. Если хотите от души посмеяться и расчувствоваться – этот спектакль для вас.

Стендап «Майский движ» и «Не по-дурному смешно» Куда пойти в Киеве: Стендап «Майский движ» и «Не по-дурному смешно» Пресс-служба

Когда: 19 июня, 19.00,

19 июня, 19.00, Где: Caribbean Club,

Caribbean Club, Сколько: от 390 грн.

Стендап-вечер «Не по-дурному смешно» от «Ukrainian Stand-Up Agency» – это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас. Знакомые жизненные ситуации, курьезы, проблемы и теории их смешного решения. На одной сцене собираются 6 супер-комиков, известных зрителям по таким ТВ-шоу, как «Рассмеши комика», «ГудНайт Клаб», «Стендап ШОУ», «Комик на миллион» и другие: Иван Жорноклей, Сергей Степанысько, Андрей Бережко, Максим Коновал, Рамиль Янгулов и Денис Кораблев. Комики поделятся со зрителями своими мыслями и эмоциями, которые не оставят равнодушным никого.

Спектакль «Предварительные ласки»

Когда: 23 июня, 19.00,

23 июня, 19.00, Где: Caribbean Club,

Caribbean Club, Сколько: от 390 грн.

Остро-сексуальная комедия с лирическим уклоном. Любовь, растянутая во времени и секс, найденный спустя годы. Истории о том, как хотелось, но не сложилось, или сложилось, но не так. Что и как – актеры расскажут вам очень подробно. Откровенные темы, искренние разговоры. Кокетство и флирт, печаль и смех, любовь и ненависть. Минимум пошлости, ноль порнографии и максимум откровенности ждут гостей вечера. Постановка для взрослых людей - не по паспорту, а по состоянию души.

Спектакль «Игры для взрослых»

Когда: 30 июня, 19.00,

30 июня, 19.00, Где: Caribbean Club,

Caribbean Club, Сколько: от 390 грн.

Этот спектакль отличается своеобразной легкостью повествования и одновременно передает интересные мысли о любви до и после секса, смешивая со сплавом искренней дружбы и доверия, одновременно добавляя добротные кусочки юмора. Спектакль подорвет ваш ум невероятной дозой позитива, замешанного гигантской порцией шуток.

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