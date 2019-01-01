Концерт Билык и рок-симфония: куда пойти в Киеве 17 – 23 мая

Узнайте, где состоятся самые интересные мероприятия для взрослых и детей.

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Многие не воспринимают начало новой недели с большим энтузиазмом, ведь приходится возвращаться к рабочим будням. Для того чтобы будни не проходили по одному сценарию дом-работа-дом, советуем их разбавлять посещением интересных мероприятий. Что интересного будет на этой неделе 17 – 23 мая в Киеве – читайте в нашем материале.

Афиша мероприятий в Киеве 17 – 23 мая

Рок-симфония Куда пойти в Киеве 17 мая: Рок-симфония Пресс-служба

Когда и где: 17-18 мая, 19.00, Дворец культуры «Украина»

17-18 мая, 19.00, Дворец культуры «Украина» Сколько: от 1293 грн

В Национальном дворце культуры «Украина» состоится грандиозное шоу, которое объединит на одной сцене симфонический оркестр, рок-бэнд и хор. 160 музыкантов и певцов выйдут на одну сцену для того, чтобы сыграть Rock Symphony в Киеве! Уникальность этого концерта заключается в том, что все каверы известных рок-песен перетекают друг в друга, создавая неповторимое музыкальное полотно, которое наполняет энергией и драйвом каждого слушателя. Вы услышите известные мировые хиты в совершенно новой аранжировке, которая не оставит никого равнодушным. Все зрители станут участниками невероятного шоу с современными визуальными и световыми спецэффектами.

Онлайн-конференция «STOP буллинг» от «На Урок» Афиша мероприятий 19-20 мая в Киеве: онлайн-конференция STOP буллинг Пресс-служба

Когда: 19-20 мая, с 18.00 до 21.00

19-20 мая, с 18.00 до 21.00 Регистрация по ссылке

От вирусов нас надежно защищают маски и антисептики, а какую защиту выбрать в случае травли? Поможет только активное противодействие! О ее алгоритме и правилах поведения в случае буллинга в школе поговорим во время Всеукраинской онлайн-конференции от «На Урок» — «STOP буллинг».

Как не стать жертвой буллинга? Что делать, если ты стал свидетелем травли? Как действовать, если тебя обижают? Ответы на эти вопросы, волнующие тысячи школьников, дадут известные украинские звезды и блогеры, которым тоже пришлось столкнуться в свое время с буллингом. А еще мы пригласили психотерапевтов и экспертов, которые дадут действенные советы по противодействию травле.

На конференции выступят: блогерка, авторка YouTube-канала и инстаграм @bee_mama Елена Грицай, артист Стас Королев, психологиня, тренерка по развитию эмоционального интеллекта Дана Константинова, психологиня-консультантка Саша Подгаевская, лидер группы «Фиолет» Сергей Мартынюк, государственная экспертка МОН Оксана Савицкая, инспектор по связям с общественностью управления патрульной полиции в городе Киеве Сергей Багалика.

Клетка! Клетка! Клетка!

Когда и где: 21-30 мая, Teleport 360

21-30 мая, Teleport 360 Сколько: 100 грн

Куда пойти с ребенком на неделе, чтобы было интересно и познавательно? Отправляйтесь на ВДНГ в Teleport 360 на «Клетка! Клетка! Клетка». Здесь вашим детям расскажут о клетках, из которых состоит наш организм. Мы состоим из 70 триллионов живых клеток. Они работают, они говорят, они думают и дают нам жизнь. Это история о создании триллионов клеток нашего тела – с начальной единственной клетки к сложному механизму целого тела. Отправляйтесь вместе с Раджем и Сьюзи в чрезвычайно увлекательное путешествие на клеточном уровне!

Юбилейный концерт Ирины Билык Куда пойти в Киеве 22-23 мая: юбилейный концерт Ирины Билык Пресс-служба

Когда и где: 22-23 мая, Дворец «Украина»

22-23 мая, Дворец «Украина» Сколько: от 200 грн

Ирина Билык объявила о всеукраинском туре в честь своего двойного юбилея. Певице исполнилось в прошлом году – 50, а творческой жизни – 30. 22 и 23 мая 2021 на сцене Дворца «Украина» состоится грандиозное шоу, режиссером которого станет фотохудожник, стилист, режиссер клипов и муж певицы – Аслан Ахмадов.

Эпатажная икона украинской поп-музыки исполнит песни, которые давно не пела и которые все мечтают снова услышать – это будет лучшее из всех альбомов певицы, лучшее за 30 лет!

Этнобит и техно в Osocor Residence: вечеринка звезды электронной музыки SATORI Вечеринка звезды электронной музыки SATORI Пресс-служба

Когда и где: 22 мая, 17:00,

22 мая, 17:00, Сколько: 900 грн

22 мая Osocor Residence перевоплотится в мистическую сказку для взрослых, главную роль в которой сыграет нидерландский электронный продюсер SATORI. Традиционно музыкант ассоциируется с вариациями на мексиканскую тему: вспомните его выступления-импровизации, покорившие весь Тулум. Однако Osocor Residence готовит перформанс, который сломает стереотипные представления о вечеринках. Магические световые инсталляции и декор, абсолютно выходящий за пределы любых стандартов — такой формат можно воспроизвести только на одной киевский локации. Возглавит этот сюрреализм SATORI с живым музыкальным представлением.

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