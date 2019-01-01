Концерт Билык и рок-симфония: куда пойти в Киеве 17 – 23 мая
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Многие не воспринимают начало новой недели с большим энтузиазмом, ведь приходится возвращаться к рабочим будням. Для того чтобы будни не проходили по одному сценарию дом-работа-дом, советуем их разбавлять посещением интересных мероприятий. Что интересного будет на этой неделе 17 – 23 мая в Киеве – читайте в нашем материале.
Афиша мероприятий в Киеве 17 – 23 мая
Рок-симфония
- Когда и где: 17-18 мая, 19.00, Дворец культуры «Украина»
- Сколько: от 1293 грн
В Национальном дворце культуры «Украина» состоится грандиозное шоу, которое объединит на одной сцене симфонический оркестр, рок-бэнд и хор. 160 музыкантов и певцов выйдут на одну сцену для того, чтобы сыграть Rock Symphony в Киеве! Уникальность этого концерта заключается в том, что все каверы известных рок-песен перетекают друг в друга, создавая неповторимое музыкальное полотно, которое наполняет энергией и драйвом каждого слушателя. Вы услышите известные мировые хиты в совершенно новой аранжировке, которая не оставит никого равнодушным. Все зрители станут участниками невероятного шоу с современными визуальными и световыми спецэффектами.
Онлайн-конференция «STOP буллинг» от «На Урок»
- Когда: 19-20 мая, с 18.00 до 21.00
- Регистрация по ссылке
От вирусов нас надежно защищают маски и антисептики, а какую защиту выбрать в случае травли? Поможет только активное противодействие! О ее алгоритме и правилах поведения в случае буллинга в школе поговорим во время Всеукраинской онлайн-конференции от «На Урок» — «STOP буллинг».
Как не стать жертвой буллинга? Что делать, если ты стал свидетелем травли? Как действовать, если тебя обижают? Ответы на эти вопросы, волнующие тысячи школьников, дадут известные украинские звезды и блогеры, которым тоже пришлось столкнуться в свое время с буллингом. А еще мы пригласили психотерапевтов и экспертов, которые дадут действенные советы по противодействию травле.
На конференции выступят: блогерка, авторка YouTube-канала и инстаграм @bee_mama Елена Грицай, артист Стас Королев, психологиня, тренерка по развитию эмоционального интеллекта Дана Константинова, психологиня-консультантка Саша Подгаевская, лидер группы «Фиолет» Сергей Мартынюк, государственная экспертка МОН Оксана Савицкая, инспектор по связям с общественностью управления патрульной полиции в городе Киеве Сергей Багалика.
Клетка! Клетка! Клетка!
- Когда и где: 21-30 мая, Teleport 360
- Сколько: 100 грн
Куда пойти с ребенком на неделе, чтобы было интересно и познавательно? Отправляйтесь на ВДНГ в Teleport 360 на «Клетка! Клетка! Клетка». Здесь вашим детям расскажут о клетках, из которых состоит наш организм. Мы состоим из 70 триллионов живых клеток. Они работают, они говорят, они думают и дают нам жизнь. Это история о создании триллионов клеток нашего тела – с начальной единственной клетки к сложному механизму целого тела. Отправляйтесь вместе с Раджем и Сьюзи в чрезвычайно увлекательное путешествие на клеточном уровне!
Юбилейный концерт Ирины Билык
- Когда и где: 22-23 мая, Дворец «Украина»
- Сколько: от 200 грн
Ирина Билык объявила о всеукраинском туре в честь своего двойного юбилея. Певице исполнилось в прошлом году – 50, а творческой жизни – 30. 22 и 23 мая 2021 на сцене Дворца «Украина» состоится грандиозное шоу, режиссером которого станет фотохудожник, стилист, режиссер клипов и муж певицы – Аслан Ахмадов.
Эпатажная икона украинской поп-музыки исполнит песни, которые давно не пела и которые все мечтают снова услышать – это будет лучшее из всех альбомов певицы, лучшее за 30 лет!
Этнобит и техно в Osocor Residence: вечеринка звезды электронной музыки SATORI
- Когда и где: 22 мая, 17:00,
- Сколько: 900 грн
22 мая Osocor Residence перевоплотится в мистическую сказку для взрослых, главную роль в которой сыграет нидерландский электронный продюсер SATORI. Традиционно музыкант ассоциируется с вариациями на мексиканскую тему: вспомните его выступления-импровизации, покорившие весь Тулум. Однако Osocor Residence готовит перформанс, который сломает стереотипные представления о вечеринках. Магические световые инсталляции и декор, абсолютно выходящий за пределы любых стандартов — такой формат можно воспроизвести только на одной киевский локации. Возглавит этот сюрреализм SATORI с живым музыкальным представлением.
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