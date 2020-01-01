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#моямаманайкраща: как поздравить маму и выиграть подарок

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Узнайте, как принять участие в флешмобе ко Дню матери.
День матери 2021 - флешмоб с подарками
День матери 2021 - флешмоб с подарками
depositphotos.com

Во второе воскресенье мая в Украине традиционно отмечают день матери. И в этом году у вас будет возможность принять участие в самом трогательном флешмобе «Моя мама найкраща». Холдинг «НАС» совместно с Национальным Реестром Рекордов Украины, РМА «Спільна перемога», РАТЕГ, ivona.bigmir.net и другие СМИ запускают флешмоб, который поможет рассказать о ваших чувствах и благодарности маме на весь мир.

Как принять участие в флешмобе «Моя мама найкраща»:

  1. Опубликовать пост с фото твоей мамы, или совместное фото с мамой на своей странице в Facebook или Instagram, с теплыми словами и поздравлениями и указать хэштег #моямаманайкраща2021
  2. Зарегистрироваться в качестве участника флешмоба на сайте РАТЕГ (организатор рекорда). Регистрационная форма станет доступной в день совершения рекорда.

У вас будет возможность выиграть призы от партнеров на странице организатора в Instagram, которые проходят каждую неделю. А после установления рекорда, организатор события, в определенную дату разыграет Главные призы от партнеров для твоей мамы.

Также 9 мая в центре Киева, в Мариинском парке будет открыт камень-валун (памятный знак), на котором будет изображен рисунок одного ребенка с Охматдета. Там же будет заложена «капсула времени», внутри которой может быть именно ваше видеообращение со словами благодарности матерям.

Давайте вместе поздравим матерей, и поблагодарим их за любовь!

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Теги: День матери, поздравление, подарок маме
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Источник: ivonа bigmir)net

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