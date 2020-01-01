Как выглядят мамы украинских знаменитостей

Многие звезды шоу-бизнеса предпочитают скрывать свою личную жизнь, лишь изредка показывая семейные фото.

Светлана Лобода и Надя Дорофеева instagram.com

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Предлагаем взглянуть на мам знаменитостей, которым удалось воспитать настоящих звезд.

Мама Насти Каменских

Мама Насти Каменских с удовольствием принимает участие в съемках своей дочери. Совсем недавно она отправилась с ней в Мексику, чтобы поучаствовать в проекте «Девочки рулят».

Мама Светланы Лободы

Светлана Лобода часто делится совместными фото со своей мамой. Однако мама артистки всего несколько раз давала интервью.

Мама Потапа

Украинский продюсер Потап не охотно говорит на личные темы, а семейные кадры в его блоге – это настоящая редкость.

Мама Нади Дорофеевой

Мама Нади Дорофеевой всегда с гордостью рассказывает о своей дочери, восхищаясь ее успехами.

Мама Тины Кароль

Тина Кароль на своей странице в Инстаграм публикует только рабочие моменты, избегая семейных снимков. Нам все же удалось отыскать редкое фото мамы артистки, их внешнее сходство поражает.

Мама Кати Осадчей

Катя Осадчая часто показывает снимки с семейных вечеров в кругу своих родителей.

Мама Маши Ефросининой

Мама Маши Ефросининой изредка появляется на мероприятиях, которые организовывает ее дочь.

Мама Джамалы

Джамала часто публикует снимки своих родителей, признаваясь им в своей любви.

Мама Ирины Билык

Ирина Билык редко делится личными снимками, однако фото ее мамы все же удалось разыскать.

Мама Леси Никитюк

Леся Никитюк часто проводит время в кругу своей семьи. С мамой у них дружеские отношения, ее она называет Кет.

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