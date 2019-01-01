Что порадует мам: лучшие подарки ко Дню матери

Узнайте, какой подарок преподнести маме в ее «профессиональный» праздник.

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Уже в это воскресенье, 9 мая, будем отмечать День матери. Этот праздник – еще один способ сказать маме, как сильно мы ее любим. Одним из проявлений заботы о самом родном человеке будет подарок к этому празднику. Если вы не знаете, что подарить маме в праздник, мы собрали интересную подборку с лучшими вариантами подарков на любой вкус и бюджет.

Что подарить маме на День матери: 5 вариантов подарков

Что подарить маме на День матери - уходовая косметика depositphotos.com Вы точно знаете, какой косметикой пользуется ваша мама и какие бренды предпочитает. Поэтому подарить набор уходовой или декоративной косметики будет отличной идеей. Если же у вашей мамы на исходе любимые духи – новый флакон с любимым ароматом точно ее порадует и продемонстрирует вашу внимательность.

Подарки для дома. Если ваша мама настоящая хозяюшка и любит заниматься домом, присмотрите что-то полезное для дома. Это может быть новый пылесос-робот, который упростит уборку, мультиварка или блендер.

Что подарить маме на День матери - набор инструментов для ухода за цветами depositphotos.com Вспомните, чем больше всего любит заниматься ваша мама. Если она и дня не может провести, не прочитав пару страниц, преподнеси ей электронную книгу или подарочное издание любимого автора. Садовницу обрадует набор инструментов или запас перчаток для работы в саду, а рукодельницу – набор для вязания или вышивки.

Подарки для здоровья. И вновь возвращаемся к гаджетам. Одним из полезных подарков маме на День матери станет фитнес-браслет с функциями измерения давления и пульса. Если ваша мама нуждается в большей активности, можно преподнести ей абонемент в спортзал. Подберите интересные тренировки – йогу, пилатес, стретчинг или танцы. Или можно отправить вашу маму на сеанс в салон красоты или SPA. Подойдут массаж, уходовые процедуры за кожей лица, тела, ног.

Что подарить маме на День матери: поход в ресторан depositphotos Если же у вашей мамы есть все вышеперечисленное, остается подарить ей позитивные эмоции. Это может быть путешествие (бюджетное тур на один день, более дорогостоящий отдых в отеле на несколько дней), поход в ресторан, в кинотеатр, театр (благо, строгие карантинные ограничения сняли уже во многих областях).

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