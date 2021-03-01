Гороскоп на 2 марта 2021 года

Какому знаку Зодиака стоит умерить свой пыл, а кому - довериться интуиции, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

Гороскоп (астрологический прогноз) на 1 марта 2021 года (01.03.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, кого ждут успехи в карьере.

Гороскоп на 2 марта 2021 Овен

Идеальный день для решения рабочих вопросов: ко всем вопросам, предложениям и просьбам начальство и коллеги отнесутся с лояльностью и вниманием.

Гороскоп на 2 марта 2021 Телец

Прежде чем приступить к новым свершениям, убедитесь, что вы закончили со старыми. Незавершенные дела могут всплыть в самый неподходящий момент и нарушить все планы.

Гороскоп на 2 марта 2021 Близнецы

В жизни каждого должна быть цель. 2 марта - идеальное время, чтобы с ней определиться. Окружающий мир покажется вам предельно простым и ясным.

Гороскоп на 2 марта 2021 Рак

Сами звезды благоволят вам: смело отправляйтесь на шопинг. Охота за модными новинками окажется крайне удачной.

Гороскоп на 2 марта 2021 Лев

Не распыляйтесь по мелочам: времени и сил они отнимают много, а толку - чуть. Делайте то, что действительно важно, чтобы не жалеть о бесцельно потраченных возможностях.

Гороскоп на 2 марта 2021 Дева

Импровизация - это не ваше. Займитесь тем, что у Дев получается лучше всего: составьте подробный план на день и по возможности не отклоняйтесь от него. Особенно на работе.

Гороскоп на 2 марта 2021 Весы

Доверьтесь интуиции: если она почуяла неправду, не стоит закрывать на это глаза. Уличите обидчика во вранье, это пойдет только на пользу вашим отношениям.

Гороскоп на 2 марта 2021 Скорпион

Риск - дело благородное. И сегодня он принесет вам успех в карьерном плане. Не стоит бояться проектов, которые остальным не по силам. Их исполнение может стать вашим звездным часом.

Гороскоп на 2 марта 2021 Стрелец

Если вы на распутье, звезды покажут, куда вам двигаться дальше. Ваше предназначение “гуляет“ совсем рядом.

Гороскоп на 2 марта 2021 Козерог

Посвятите день общению во всех его проявлениях: организуйте семейный ужин, встретьтесь со старыми друзьями, обсудите с коллегами интересные идеи.

Гороскоп на 2 марта 2021 Водолей

Фонтан идей, который будет бить в этот день, лучше не заглушать, а постараться записать самые интересные и “сочные“. Среди них может оказаться та, что принесет вам успех и признание.

Гороскоп на 2 марта 2021 Рыбы

Постарайтесь сдерживать свой острый язычок и скрывать раздражение: вы можете сильно ранить близких, что в свою очередь приведет к серьезным проблемам в отношениях.

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