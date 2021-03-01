Гороскоп на 2 марта 2021 года
Гороскоп (астрологический прогноз) на 1 марта 2021 года (01.03.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, кого ждут успехи в карьере.
Гороскоп на 2 марта 2021 Овен
Идеальный день для решения рабочих вопросов: ко всем вопросам, предложениям и просьбам начальство и коллеги отнесутся с лояльностью и вниманием.
Гороскоп на 2 марта 2021 Телец
Прежде чем приступить к новым свершениям, убедитесь, что вы закончили со старыми. Незавершенные дела могут всплыть в самый неподходящий момент и нарушить все планы.
Гороскоп на 2 марта 2021 Близнецы
В жизни каждого должна быть цель. 2 марта - идеальное время, чтобы с ней определиться. Окружающий мир покажется вам предельно простым и ясным.
Гороскоп на 2 марта 2021 Рак
Сами звезды благоволят вам: смело отправляйтесь на шопинг. Охота за модными новинками окажется крайне удачной.
Гороскоп на 2 марта 2021 Лев
Не распыляйтесь по мелочам: времени и сил они отнимают много, а толку - чуть. Делайте то, что действительно важно, чтобы не жалеть о бесцельно потраченных возможностях.
Гороскоп на 2 марта 2021 Дева
Импровизация - это не ваше. Займитесь тем, что у Дев получается лучше всего: составьте подробный план на день и по возможности не отклоняйтесь от него. Особенно на работе.
Гороскоп на 2 марта 2021 Весы
Доверьтесь интуиции: если она почуяла неправду, не стоит закрывать на это глаза. Уличите обидчика во вранье, это пойдет только на пользу вашим отношениям.
Гороскоп на 2 марта 2021 Скорпион
Риск - дело благородное. И сегодня он принесет вам успех в карьерном плане. Не стоит бояться проектов, которые остальным не по силам. Их исполнение может стать вашим звездным часом.
Гороскоп на 2 марта 2021 Стрелец
Если вы на распутье, звезды покажут, куда вам двигаться дальше. Ваше предназначение “гуляет“ совсем рядом.
Гороскоп на 2 марта 2021 Козерог
Посвятите день общению во всех его проявлениях: организуйте семейный ужин, встретьтесь со старыми друзьями, обсудите с коллегами интересные идеи.
Гороскоп на 2 марта 2021 Водолей
Фонтан идей, который будет бить в этот день, лучше не заглушать, а постараться записать самые интересные и “сочные“. Среди них может оказаться та, что принесет вам успех и признание.
Гороскоп на 2 марта 2021 Рыбы
Постарайтесь сдерживать свой острый язычок и скрывать раздражение: вы можете сильно ранить близких, что в свою очередь приведет к серьезным проблемам в отношениях.
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