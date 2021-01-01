Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS
Для незаурядной и творческой личности необходим стильный и компактный ноутбук, с которым будет удобно работать и комфортно отдыхать в любых условиях. Обратите внимание на ультратонкие модели с сенсорным экраном и способностью раскрываться на 360 градусов - идеальное решение для реализации творческих проектов.
Ivona подготовила для вас подборку стильных, тонких и легких ноутбуков от ASUS, которые станут отличным подарком на 14 февраля. Достаточно лишь намека!
ZenBook Flip 13 - универсальный помощник благодаря своей компактности. Его металлический корпус с изяществом обрамляет тонкими рамками 13-дюймовый сенсорный дисплей.
Художники, фотографы, дизайнеры, творческие личности и другие пользователи, которые активно работают с изображениями, оценят удобство и чувствительность стилуса ASUS Pen: с ним удобно рисовать, делать заметки или аннотации в любом совместимом приложении.
Ноутбук ZenBook Flip 13, как и все устройства серии ZenBook, отличается высокой производительностью. Аппаратные компоненты устройства подобраны таким образом, чтобы обеспечить быструю работу даже при решении самых сложных задач.
Эта модель оснащена аккумулятором высокой емкости, который способен хранить заряд в течение всего дня. Кроме того ноутбук можно легко подзарядить с помощью любого зарядного устройства стандарта USB-C или даже Powerbank, что добавляет ему значительной мобильности.
ZenBook Flip 13 обладает полноценным комплектом высокоскоростных интерфейсов, что позволяет подключать к устройству любую периферию, как в офисе, так и в дороге.
Ноутбук, как искусство: такую идею воплотили ASUS в 13-дюймовом ZenBook Flip S - новинке премиум-уровня. Корпус отделан в темных оттенках (Jade Black), что создает приятный контраст с металлическими элементами медно-красного цвета. ZenBook Flip S - самый тонкий в мире ноутбук своего класса. Его вес - чуть больше килограмма, что не мешает устройству содержать мощные компоненты, позволяющие без труда справиться с ресурсозатратными задачами в любом удобном для вас месте: будь то офис, дом или дорога.
Еще один приятный сюрприз от ASUS: ZenBook Flip S - ноутбук-трансформер. Он имеет сенсорный дисплей, со способностью раскладываться на 360°. Такая возможность предоставляет несколько режимов использования: как обычный ноутбук, как планшет, режим стенд и режим просмотра (“домик“).
Но главной изюминкой этого “флипа“ от ASUS является OLED-экран с разрешением 4K в тонкой рамке, не уступающий по качеству лучшим современным телевизорам. Изображение получается четким, детальным и крайне реалистичным. Его качество можно сравнить с кинематографичным благодаря широкому охвату цветового пространства (100% DCI-P3). Поэтому ZenBook Flip S - не просто машина для работы. Это устройство идеально подходит и для развлечений, и для реализации творческих проектов.
Мерцание дисплея ZenBook Flip S от ASUS минимизировано, а интенсивность потенциально вредного для глаз синего цвета снижена на 70%. Об этом свидетельствует сертификация независимой компании TÜV Rheinland. Таким образом ASUS позаботились о своих пользователях, предоставив им возможность работать на ноутбуке весь день без опаски.
ZenBook Flip S хоть и выглядит компактно, но предлагает к использованию полный набор портов подключения и аккумулятор высокой емкости для комфортного использования в мобильных условиях.
Отличаться от других, выделяться, сохраняя свою индивидуальность - на это способен VivoBook Flip 14 в металлическом корпусе уникального черного оттенка Bespoke Black с приятной текстурой поверхности и выделенной цветом клавишей Enter.
Его удобно использовать как обычный ноутбук и как планшет, так как он способен раскрываться на 360°. 14-дюймовый дисплей обрамлен тонкой рамкой и изящным корпусом, благодаря чему VivoBook Flip 14 не отличается по размерам от типичных 13-дюймовых ноутбуков.
Ноутбук позволяет работать в любых удобных для вас условиях: в дороге, дома, в кафе или даже в аэропорту! Только вы решаете, каким будет ваш офис на этот раз. Такую мультифункциональность и универсальность обеспечивает современный модуль Wi-Fi 6: с ним файлы загружаются без задержек, а поддержка видеосвязи – идеальна. К тому же тонкий профиль устройства позволяет переносить устройство без труда в практически любой сумке или рюкзаке.
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