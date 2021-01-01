Элегантный и тонкий ноутбук – изысканный подарок на День влюбленных.

Для незаурядной и творческой личности необходим стильный и компактный ноутбук, с которым будет удобно работать и комфортно отдыхать в любых условиях. Обратите внимание на ультратонкие модели с сенсорным экраном и способностью раскрываться на 360 градусов - идеальное решение для реализации творческих проектов.

Ivona подготовила для вас подборку стильных, тонких и легких ноутбуков от ASUS, которые станут отличным подарком на 14 февраля. Достаточно лишь намека!

ZenBook Flip 13 - универсальный помощник благодаря своей компактности. Его металлический корпус с изяществом обрамляет тонкими рамками 13-дюймовый сенсорный дисплей.

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

Художники, фотографы, дизайнеры, творческие личности и другие пользователи, которые активно работают с изображениями, оценят удобство и чувствительность стилуса ASUS Pen: с ним удобно рисовать, делать заметки или аннотации в любом совместимом приложении.

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

Ноутбук ZenBook Flip 13, как и все устройства серии ZenBook, отличается высокой производительностью. Аппаратные компоненты устройства подобраны таким образом, чтобы обеспечить быструю работу даже при решении самых сложных задач.

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

Эта модель оснащена аккумулятором высокой емкости, который способен хранить заряд в течение всего дня. Кроме того ноутбук можно легко подзарядить с помощью любого зарядного устройства стандарта USB-C или даже Powerbank, что добавляет ему значительной мобильности.

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

ZenBook Flip 13 обладает полноценным комплектом высокоскоростных интерфейсов, что позволяет подключать к устройству любую периферию, как в офисе, так и в дороге.

Ноутбук, как искусство: такую идею воплотили ASUS в 13-дюймовом ZenBook Flip S - новинке премиум-уровня. Корпус отделан в темных оттенках (Jade Black), что создает приятный контраст с металлическими элементами медно-красного цвета. ZenBook Flip S - самый тонкий в мире ноутбук своего класса. Его вес - чуть больше килограмма, что не мешает устройству содержать мощные компоненты, позволяющие без труда справиться с ресурсозатратными задачами в любом удобном для вас месте: будь то офис, дом или дорога.

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

Еще один приятный сюрприз от ASUS: ZenBook Flip S - ноутбук-трансформер. Он имеет сенсорный дисплей, со способностью раскладываться на 360°. Такая возможность предоставляет несколько режимов использования: как обычный ноутбук, как планшет, режим стенд и режим просмотра (“домик“).

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

Но главной изюминкой этого “флипа“ от ASUS является OLED-экран с разрешением 4K в тонкой рамке, не уступающий по качеству лучшим современным телевизорам. Изображение получается четким, детальным и крайне реалистичным. Его качество можно сравнить с кинематографичным благодаря широкому охвату цветового пространства (100% DCI-P3). Поэтому ZenBook Flip S - не просто машина для работы. Это устройство идеально подходит и для развлечений, и для реализации творческих проектов.

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

Мерцание дисплея ZenBook Flip S от ASUS минимизировано, а интенсивность потенциально вредного для глаз синего цвета снижена на 70%. Об этом свидетельствует сертификация независимой компании TÜV Rheinland. Таким образом ASUS позаботились о своих пользователях, предоставив им возможность работать на ноутбуке весь день без опаски.

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

ZenBook Flip S хоть и выглядит компактно, но предлагает к использованию полный набор портов подключения и аккумулятор высокой емкости для комфортного использования в мобильных условиях.

Отличаться от других, выделяться, сохраняя свою индивидуальность - на это способен VivoBook Flip 14 в металлическом корпусе уникального черного оттенка Bespoke Black с приятной текстурой поверхности и выделенной цветом клавишей Enter.

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

Его удобно использовать как обычный ноутбук и как планшет, так как он способен раскрываться на 360°. 14-дюймовый дисплей обрамлен тонкой рамкой и изящным корпусом, благодаря чему VivoBook Flip 14 не отличается по размерам от типичных 13-дюймовых ноутбуков.

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

Ноутбук позволяет работать в любых удобных для вас условиях: в дороге, дома, в кафе или даже в аэропорту! Только вы решаете, каким будет ваш офис на этот раз. Такую мультифункциональность и универсальность обеспечивает современный модуль Wi-Fi 6: с ним файлы загружаются без задержек, а поддержка видеосвязи – идеальна. К тому же тонкий профиль устройства позволяет переносить устройство без труда в практически любой сумке или рюкзаке.

Идеи подарков на 14 февраля: ТОП-3 изящных ноутбука от ASUS Пресс-служба

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