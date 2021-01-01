Ivona собрала самые интересные идеи и предложения для возможных презентов любимому или любимой.

Что подарить на День святого Валентина: идеи и предложения freepik.com

В этой подборке Ivona рассказывает не только, что уместно подарить своей второй половинке 14 февраля в День святого Валентина, а также, что лучше не дарить, чтобы не спровоцировать скандалов и недопонимания.

Конфетно-букетный подарок

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Выберите что-то из десертов: торты, печенье, зефир, капкейки и прочее. Понравится, как девушке, так и парню. Кстати, приготовленные сладости дома, будут иметь двойную ценность, потому что даже если вы не кулинарный гений, старания точно не останутся незамеченными. На YouTube можно подсмотреть незамысловатые и легкие для приготовления рецепты. Попробуйте! Вы сделаете не только приятный сюрприз, но и точно удивите свою половинку.

Что подарить на День святого Валентина: идеи и предложения freepik.com

Самый популярный презент в День святого Валентина – цветы. Выбор цветов 14 февраля 2021 года будет огромный, здесь, правда, нужно еще знать, какие именно цветы нравятся девушке. Букет можно приобрести лично или заказать доставку. Но, согласитесь, что цветы своей спутнице уместно подарить в любой момент, а не только в конкретный день. Если все-таки остановились на букете, то к нему подойдут шарики или ленточки.

Подарки на двоих

Совместное путешествие – поездка заграницу или посетить на выходных какой-то красочный уголок Украины: Одессу или Черновцы, Львов, Киев и так далее. К «подарку на двоих» также отлично подойдет: ужин (необязательно в ресторане, романтический ужин дома при свечах отличная альтернатива), поход в спа-салон, любой мастер-класс, дайвинг, верховая езда, чайная церемония, картинг, поездка на квадроцикле, прыжок с парашютом.

Что подарить на День святого Валентина: идеи и предложения freepik.com

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Как мужчине, так и женщине может понравиться сертификат на экстремальное вождение, или учебный полет на самолете/вертолете.

Сюда также можно отнести настольные игры, если вы точно уверены, что ваш партнер любит такой вид досуга. Совместное занятие сблизит вас еще больше, подарите друг другу эмоции и внимание.

Гаджеты на День святого Валентина также могут стать отличным подарком для вашего любимого человека:

3D-очки

Дрон

Наушники

необычная USB-флешка

Фитнес-браслет

Компьютерная приставка

Беспроводная мышка,

Фотоаппарат

Косметика

Что подарить на День святого Валентина: идеи и предложения freepik.com

Девушки, парни тоже пользуются уходовой косметикой, а не только средством для бритья. Если планируйте что-то выбрать из этой линейки, запомните, важно не собрать стандартный “мужской“ набор (дезодорант-антиперспирант, гель для душа и все, что к этому полагается). Такие вещи пополняются по мере необходимости, а не от праздника к празднику.

Мужчинам выбрать косметику для девушки намного проще, выбор большой: качественные крема, набор кистей, скраб для тела, лосьон. Также подойдут подарочные наборы косметики.

Что подарить на День святого Валентина: идеи и предложения freepik.com

Аксессуары

Для девушек:

Клатчи

Очки

Перчатки

Ювелирные украшения (серьги, браслеты, подвески кулоны)

Если подарить девушке кольцо в День влюбленных 2021, то она может принять этот жест, как предложение выйти замуж. Так что будете с этим подарком поаккуратнее.

Для мужчин:

Портмоне

Запонки

Ремень

Портфель

Тревел-кейсы

Обложки для документов

Зажимы для галстука из драгоценных или полудрагоценных материалов

Что подарить на День святого Валентина: идеи и предложения freepik.com

Что лучше не дарить

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Особенно этот список подойдет тем, кто верит в приметы. Например, нельзя дарить часы, которые якобы приводят к ссоре или расставанию, тапочки – к болезни, или нижнее белье для мужчины – к измене. В случае, если нет желания, чтобы любимый человек “смылся“, то лучше не дарить ему банные принадлежности.

Мужчинам нужно обратить внимание на цветы: один цветок, или что еще хуже – один цветок, обернутый в целлофановую упаковку, – может оказаться подарком с подвохом. Считается, что дарить один цветок – это моветон.

Что подарить на День святого Валентина: идеи и предложения freepik.com

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У девушки может быть аллергия на цветы, сильно пахнущие цветы даже не у аллергика могут вызывать головные боли.

Дарить ли парфюм девушке 14 февраля? Эксперты в области торговли говорят, что нередки случаи, когда мужчины возвращаются с покупкой и просят поменять или вернуть обратно флакон духов. Чтобы не очутиться в подобной ситуации – лучше отказаться от этой затеи. Подарите сертификат на покупку духов или узнайте какие она любит и остановитесь на них.

И подытоживая вышеизложенный список отметим самое важное. Чтобы порадовать любимого человека подарками, не нужно ждать праздника!

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