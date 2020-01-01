Выходные и праздничные дни в феврале 2021
Ivona расскажет, сколько будут отдыхать украинцы в самом коротком месяце 2021 года.
Рабочие дни в феврале 2021
Всего календарных дней в феврале 2021 - 28.
Из них рабочих - 20.
Выходные дни в феврале 2021
Так как государственных праздников, в которые предусмотрены дополнительные выходные, в феврале 2021 не предвидится, всего украинцы будут отдыхать 8 дней.
Международные и профессиональные праздники в Украине в феврале 2021
4 февраля 2021 - Всемирный день борьбы пpотив рака.
6 февраля 2021 - Международный день бармена.
9 февраля 2021 - Международный день стоматолога.
11 февраля 2021 - Международный день женщин и девочек в науке.
12 февраля 2021 - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма).
13 февраля 2021 - Всемирный День радио.
14 февраля 2021 - День святого Валентина (День всех влюбленных) / День компьютерщика.
15 февраля 2021 - День чествования участников боевых дейcтвий на территории других государств.
17 февраля 2021 - День спонтанного проявления доброты.
19 февраля 2021 - День Государственного герба Украины.
20 февраля 2021 - Всемирный день социальной справедливости / День Героев Небесной Сотни.
21 февраля 2021 - Международный день родного языка / Всемирный день экскурсовода.
22 февраля 2021 - Международный дeнь поддержки жертв преступлений.
28 февраля 2021 - День работников патрульно-постовой службы Украины / День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.
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