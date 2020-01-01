Пришло время спланировать отдых заранее!

Выходные и праздничные дни в феврале 2021 freepik.com

Ivona расскажет, сколько будут отдыхать украинцы в самом коротком месяце 2021 года.

Рабочие дни в феврале 2021

Всего календарных дней в феврале 2021 - 28.

Из них рабочих - 20.

Выходные дни в феврале 2021

Так как государственных праздников, в которые предусмотрены дополнительные выходные, в феврале 2021 не предвидится, всего украинцы будут отдыхать 8 дней.

Международные и профессиональные праздники в Украине в феврале 2021

4 февраля 2021 - Всемирный день борьбы пpотив рака.

6 февраля 2021 - Международный день бармена.

9 февраля 2021 - Международный день стоматолога.

11 февраля 2021 - Международный день женщин и девочек в науке.

12 февраля 2021 - День Дарвина (Международный день науки и гуманизма).

13 февраля 2021 - Всемирный День радио.

14 февраля 2021 - День святого Валентина (День всех влюбленных) / День компьютерщика.

15 февраля 2021 - День чествования участников боевых дейcтвий на территории других государств.

17 февраля 2021 - День спонтанного проявления доброты.

19 февраля 2021 - День Государственного герба Украины.

20 февраля 2021 - Всемирный день социальной справедливости / День Героев Небесной Сотни.

21 февраля 2021 - Международный день родного языка / Всемирный день экскурсовода.

22 февраля 2021 - Международный дeнь поддержки жертв преступлений.

28 февраля 2021 - День работников патрульно-постовой службы Украины / День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.