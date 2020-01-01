Церковные праздники в феврале 2021: Когда и что отмечаем
Какие православные праздники нам предстоит отметить в феврале 2021, расскажет Ivona.
Календарь церковных праздников на февраль 2021
4 февраля 2021 - День Святого апостола Тимофея, епископа Эфесского.
7 февраля 2021 - День иконы Божией Матери “Утоли моя печали“. Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
9 февраля 2021 - Перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста.
12 февраля 2021 - Собор Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.
13 февраля 2021 - Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия.
15 февраля 2021 - Сретение Господне.
16 февраля 2021 - Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.
20 февраля 2021 - День Святого Парфения, епископа Лампсакийского.
25 февраля 2021 - Иверской иконы Божией Матери.
27 февраля 2021 - День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского).
28 февраля 2021 - День Виленской иконы Божией Матери.
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