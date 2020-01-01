Календарь православных церковных праздников на февраль 2021 года.

Церковные праздники в феврале 2021: Когда и что отмечаем freepik.com

Какие православные праздники нам предстоит отметить в феврале 2021, расскажет Ivona.

Календарь церковных праздников на февраль 2021

4 февраля 2021 - День Святого апостола Тимофея, епископа Эфесского.

7 февраля 2021 - День иконы Божией Матери “Утоли моя печали“. Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

9 февраля 2021 - Перенесение мощей cвятителя Иоанна Златоуста.

12 февраля 2021 - Собор Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.

13 февраля 2021 - Бессребренники мученики Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдоксия.

15 февраля 2021 - Сретение Господне.

16 февраля 2021 - Праведных Симеонa Богоприимца и Анны пророчицы.

20 февраля 2021 - День Святого Парфения, епископа Лампсакийского.

25 февраля 2021 - Иверской иконы Божией Матери.

27 февраля 2021 - День Святого равноапостольного Кирилла (Словенского).

28 февраля 2021 - День Виленской иконы Божией Матери.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.