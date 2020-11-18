Гороскоп на 18 ноября 2020 года

Кому повезет с новыми знакомствами, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 18 ноября 2020 года (18.11.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кто легко справится с домашними хлопотами.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Овен

День возрождения былых надежд, пробуждения и преобразования энергии любви. Среда – идеальный день для занятий спортом, домашних посиделок. Не принимайте поспешных решений, дайте себе время все взвесить.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Телец

Если проявите халатность на работе - конфликты с руководством неизбежны. Будьте более ответственными, несмотря на то, что у Тельцов сейчас падает активность. Ожидается финансовое поступление.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Близнецы

18 ноября - день пробуждения и преобразования внутренней энергии. Возможны новые интересные знакомства. Избегайте конфликтных ситуаций с коллегами. Пересмотрите свои финансовые сбережения, сейчас не лучший период давать в долг.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Рак

Для Раков среда подготовила заманчивые деловые предложения, некоторые представители этого знака получат повышение. Подарите внимание близким родственникам, помогите им, чем можете. Старайтесь не растрачивать энергию на некомпетентных людей.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Лев

Ваш энтузиазм и оптимизм поможет найти вам новых верных союзников, помощь которых положительно скажется на продвижении дел. Благоприятный период для устранения домашних хлопот.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Дева

У Дев будет резко меняться настроение - это будет связано с преобразованием внутренней энергии. Данный знак Зодиака к вечеру среды ощутит прилив новых сил и жизненной активности. Велика вероятность получить неожиданный презент от поклонника.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Весы

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В эту среду займитесь решением важных дел. Любые встречи, переговоры должны пройти легко и позитивно. Удача на вашей стороне. Не пренебрегайте своим самочувствием. Вы давно устраивали себе день релакса - запишитесь на массаж.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Скорпион

Благоприятный день для получения новых знаний, изучения иностранных языков и планирования отпуска. Возможно, получите море похвалы от вашего руководителя. Откажитесь от крупных трат. На личном фронте полное взаимопонимание.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Стрелец

Ваша реакция на противоречивые действия начальника только усугубит конфликтную ситуацию. Не горячитесь, включите ваше обаяние, у вас это отлично всегда получается. Вторую половину среды посвятите семье.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Козерог

День связан с усвоением космической энергии и защитой принципов. Вы можете отстаивать свое мнение, но не факт, что человек, с которым вступили в спор сможет вас услышать. Полученные накануне деловые контакты в скором будущем принесут много пользы.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Водолей

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Это день подарит Водолеям внутреннею энергию. Не гонитесь за “медалями“, успех и удача придет сами по себе, вы этого заслуживаете без громких слов в свой адрес. Всему свой час, звезды еще будут к вам благосклонны. Обратите внимание на эмоциональное состояние.

Гороскоп на 18 ноября 2020 Рыбы

Данный представитель Зодиака ощутит все прелести равновесия и гармонии. Следите за правильным питанием, откажитесь на время от кофе. В период коронавируса, сейчас, как никогда важно поддерживать организм витаминами.

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