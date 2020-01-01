Дизайнеры сосредоточились на тех историях, которые живут в глазах зрителя .

Одесский кинофестиваль пройдет в онлайн формате: Представили постер события Пресс-служба

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Одесский международный кинофестиваль, который в 2020 из-за пандемии коронавируса пройдет осенью в он-лайн формате, презентовал официальный постер.

Концепцию визуала создало креативное агентство BBDO Ukraine.

Разработчики отметили, что постер визуализирует то самое главное, без чего невозможен кинематограф - без зрителя.

Несмотря на то, что 11-й Одесский международный кинофестиваль пройдет в онлайн-формате по объективным причинам, мы не могли оставить своего зрителя без этой возможности. Ведь кинематограф - это, в первую очередь, искусство визуального рассказа. Во время просмотра фильмов, мы погружаемся в мир иной, встречаем множество героев и вместе переживаем эмоции, которые обязательно оставляют послевкусие увиденного, - отметили представители ОМКФ.

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Так, постер, на котором изображена девушка, из глаз которой видны цветы и животные, символизирует диалог кино со зрителем.

В центре постера - истории, которые живут в глазах зрителя. Комедии, триллеры, драмы, детективы: все эти миры объединяет одно - тот, кто их смотрит. Через кинопроектор они дарят самые разнообразные эмоции, чувства, вызывают ряд вопросов, нарушают множество тем. Конечно, все мы ждем, когда сможем окунуться в мир кинематографа благодаря большому экрану. Но пандемия внесла свои коррективы. Поэтому мы решили предложить гостям ОМКФ впустить кино домой. Ведь на большом экране или нет, история все равно найдет своего зрителя. И тот, кто раньше по разным причинам не был на Одесском международном кинофестивале, теперь имеет шанс побывать, - отметила генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Напомним, что 11-й Одесский международный кинофестиваль состоится онлайн с 25 сентября по 3 октября. Во время фестиваля также пройдет традиционный open air киноперформанс на Потемкинской лестнице в Одессе.

Одесский кинофестиваль пройдет в онлайн формате: Представили постер события Пресс-служба

Ранее мы писали, как осенью 2020 пройдет Одесский кинофестиваль.

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