Запреты дня 17 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Андрея Налива
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В пятницу, 17 июля 2020, православная церковь почитает память Андрея Боголюбского.
В народе праздник получил название Андрея Налива - как раз в это время пшеница на полях наливалась.
В день Андрея Налива защищали дома от нечисти, привлекали любовь и совершали другие ритуалы.
Предлагаем узнать, какие приметы и суеверия связаны с днем 17 июля и чего нельзя делать на Андрея Налива.
- Что можно делать на Андрея Налива 17 июля
Предки верили, что день располагает к несложной домашней магии.
- девушки могли самостоятельно совершать ритуал на любовь и брак. Те, кто хотел выйти замуж - варили кисель из овса, съедала его до капли и вылизывала тарелку
- чтобы защитить дом от нечистой силы - на Андрея жилища окуривали травой зверобоя.
Также на этот день в народе установились запреты:
- Запреты на Андрея Налива 17 июля
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Если верить народным приметам и суевериям, что в Андреев день нив коем случае не стот планировать важные дела на первую половину дня.
Также на Налива запрещено:
- одалживать деньги и давать взаймы - можно после нищим остаться
- нельзя спешить, ко всему стоит подходить с умом
- не делать дорогих покупок, вообще желательно воздержаться от шопинга
- приводить в порядок, чинить, зашивать одежду и обувь - особенно это касалось тех, кто собирался в дорогу, путешествовать, переезжать. Древние верили, что отремонтированные вещи могут принести несчастье в поездке
- оставлять детей одних - даже в детской. Предки верили, что на Налива нечисть может подкрасться к ребенку, напугать и наслать хвори
- ругаться, обижаться на кого-то, завидовать - тех, кто на Андрея сквернословит, носит в душе обиду, завидует или ревнует - могут постичь проблемы со здоровьем, верили древние.
С днем Андрея связаны народные приметы.
- Приметы дня 17 июля
Предки наблюдали за природой и обстоятельствами этого дня и сделали вывод, что:
- много ягод в лесу уродило - зима холодной и долгой будет
- поспешишь, принимая решение на Андрея - плохой исход будет
- если сон цветной снится - может быть вещим
- молнию во сне увидеть - к тому, что самое время смирение постигать, обуздать гордыню.
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.
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