Запреты и суеверия дня, которых придерживались предки, чтобы привлечь удачу и богатство .

Запреты дня 17 июля 2020: Чего категорически нельзя делать на Андрея Налива Pinterest

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В пятницу, 17 июля 2020, православная церковь почитает память Андрея Боголюбского.

В народе праздник получил название Андрея Налива - как раз в это время пшеница на полях наливалась.

В день Андрея Налива защищали дома от нечисти, привлекали любовь и совершали другие ритуалы.

Предлагаем узнать, какие приметы и суеверия связаны с днем 17 июля и чего нельзя делать на Андрея Налива.

Что можно делать на Андрея Налива 17 июля

Предки верили, что день располагает к несложной домашней магии.

девушки могли самостоятельно совершать ритуал на любовь и брак. Те, кто хотел выйти замуж - варили кисель из овса, съедала его до капли и вылизывала тарелку

чтобы защитить дом от нечистой силы - на Андрея жилища окуривали травой зверобоя.

Также на этот день в народе установились запреты:

Запреты на Андрея Налива 17 июля

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Если верить народным приметам и суевериям, что в Андреев день нив коем случае не стот планировать важные дела на первую половину дня.

Также на Налива запрещено:

одалживать деньги и давать взаймы - можно после нищим остаться

нельзя спешить, ко всему стоит подходить с умом

не делать дорогих покупок, вообще желательно воздержаться от шопинга

приводить в порядок, чинить, зашивать одежду и обувь - особенно это касалось тех, кто собирался в дорогу, путешествовать, переезжать. Древние верили, что отремонтированные вещи могут принести несчастье в поездке

оставлять детей одних - даже в детской. Предки верили, что на Налива нечисть может подкрасться к ребенку, напугать и наслать хвори

ругаться, обижаться на кого-то, завидовать - тех, кто на Андрея сквернословит, носит в душе обиду, завидует или ревнует - могут постичь проблемы со здоровьем, верили древние.

С днем Андрея связаны народные приметы.

Приметы дня 17 июля

Предки наблюдали за природой и обстоятельствами этого дня и сделали вывод, что:

много ягод в лесу уродило - зима холодной и долгой будет

поспешишь, принимая решение на Андрея - плохой исход будет

если сон цветной снится - может быть вещим

молнию во сне увидеть - к тому, что самое время смирение постигать, обуздать гордыню.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

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