Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты 5 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в день затмения и полнолуния

Комментариев: 0
Главные правила, которых стоит придерживаться в день лунного затмения 5 июля 2020 .

Запреты 5 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в день затмения и полнолуния
Запреты 5 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в день затмения и полнолуния
depositphotos.com

Читай также: Запреты дня 4 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в парад планет

В воскресенье, 5 июля 2020, произойдет лунное затмение, которое станет завершающем в целом “коридоре затмений“ и совпадет с полнолунием. Этот день будет энергетически мощным, а, по мнению астрологов, он также может отразиться на жизни людей и круто изменить их судьбу.

Лунное затмение начнется в 6:07 по киевскому времени и продлится около 2 часов и 45 минут. Пик затмения будет отмечаться около 7:30, а уже 7:44 украинцы смогут наблюдать и полнолуние. 

Напоминаем, что лунное затмение происходит тогда, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, бросая на нее свою тень. Это затмение, как и последующие в 2020 (30 ноября и 14 декабря), произойдет на оси Близнецы-Стрелец.

Затмение 5 июля 2020 будет так называемым “полутеневым“ - тень Земли закроет только 35% лунного диска - в Украине затмение будет почти незаметным. Внешние изменения  Луны будут видны жителям Южной Америки, Юго-Западной Европы и Западной Африки. 

Астрологи считают, что хоть затмение 5 июля 2020 и полутеневое, однако, усиленное полнолунием, оно окажет серьезное влияние на жизнь и судьбу людей.

    Потому предлагаем узнать, как лучше провести день лунного затмения 5 июля 2020, и чего категорически нельзя делать в этот день.

    • Какое влияние лунное затмение 5 июля 2020 будет иметь на людей

    По мнению экспертов, затмение 5 июля может сказываться в таких изменениях на физическом и психическом уровнях:

    • в этот день люди могут быть подавленными, сонливыми, чувствовать бессилие - или наоборот бьющую через край энергию и активность - это зависит от типа темперамента и индивидуальной восприимчивости
    • астрологи считают, что затмение 5 июля наиболее повлияет на информационную и образовательную сферы: в этот период есть шанс переосмыслить основные жизненные ценности, установки, векторы движения, а также круто изменить курс в профессиональной деятельности.

    Итак, чтобы использовать затмение и полнолуние себе во благо, стоит придерживаться простых правил поведения:

    • Лунное затмение 5 июля: что можно и нужно делать

    Чтобы достичь успеха и навести порядок в своей жизни, с толком используя коридор затмений, нужно:

    • строить позитивные планы на будущее - отличный день. чтобы составлять четкие планы, писать вишлисты или делать доски желаний
    • самое время выбросить из жизни все ненужное - балласт: во время затмения наведите дома порядок и вынесете на помойку весь хлам; переберите свое близкое окружение и - если в нем попадаются токсичные личности, которые тянут вас вниз - решите раз и навсегда прекратить общение
    • отличный период для избавление от вредных привычек и не нравящихся вам черт характера
    • завершить незаконченные дела, которые зависли и давно ждут своего времени
    • в затмение самое время заняться поиском новой информации, получением новых знаний, которые помогут в профессиональном и личностном росте.

    Читай также: Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак

    Период затмений стоит использовать для того, чтобы определиться, чего вы на самом деле хотите в работе и личной жизни: какая профессия вам в кайф и какие люди делают вас счастливыми - сейчас самое время приблизить жизнь к своему идеалу. 

    • Лунное затмение 5 июля: что нельзя делать

    Чтобы свести к минимуму влияние лунного затмения на физическое и психическое состояние, категорически не стоит:

    • нельзя негативно мыслить, ссориться, ругаться, негативно реагировать на действия окружающих - в период затмений разрушительная сила плохих мыслей усиливается 
    • нельзя доверять своим решениям, принятым в секунду - под влиянием эмоций - эксперты считают, что это проделки полной Луны
    • не рекомендуется делать косметические процедуры вроде маникюра и педикюра, не самое лучшее время для визита к парикмахеру или в спа-салон.

    К слову, каждый год астрономы фиксируют в среднем два цикла затмений, каждый из которых насчитывает минимум два затмения: лунное и солнечное. В 2020 году таких циклов три - 5 июля 2020 завершается второй по счету, который назвали “коридором затмений“ -  на это время пришлось одно солнечное затмение и 2 лунных. 

    Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

    Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

    Поделись:
    Теги: лунное затмение, полнолуние, чего нельзя делать сегодня, запреты дня
    Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
    • Ivona в facebook
    Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
    Источник: IVONA)bigmir.net

    Статьи по теме

    Комментариев (0)
    Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
    Полная версия правил
    Осталось 600 символов
    Популярные теги
    Реклама
    Реклама
    Реклама

    Внутри Ivona

    Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь