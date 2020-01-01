Главные правила, которых стоит придерживаться в день лунного затмения 5 июля 2020 .

Запреты 5 июля 2020: Чего категорически нельзя делать в день затмения и полнолуния depositphotos.com

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В воскресенье, 5 июля 2020, произойдет лунное затмение, которое станет завершающем в целом “коридоре затмений“ и совпадет с полнолунием. Этот день будет энергетически мощным, а, по мнению астрологов, он также может отразиться на жизни людей и круто изменить их судьбу.

Лунное затмение начнется в 6:07 по киевскому времени и продлится около 2 часов и 45 минут. Пик затмения будет отмечаться около 7:30, а уже 7:44 украинцы смогут наблюдать и полнолуние.

Напоминаем, что лунное затмение происходит тогда, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, бросая на нее свою тень. Это затмение, как и последующие в 2020 (30 ноября и 14 декабря), произойдет на оси Близнецы-Стрелец.

Затмение 5 июля 2020 будет так называемым “полутеневым“ - тень Земли закроет только 35% лунного диска - в Украине затмение будет почти незаметным. Внешние изменения Луны будут видны жителям Южной Америки, Юго-Западной Европы и Западной Африки.

Астрологи считают, что хоть затмение 5 июля 2020 и полутеневое, однако, усиленное полнолунием, оно окажет серьезное влияние на жизнь и судьбу людей.

Потому предлагаем узнать, как лучше провести день лунного затмения 5 июля 2020, и чего категорически нельзя делать в этот день.

Какое влияние лунное затмение 5 июля 2020 будет иметь на людей

По мнению экспертов, затмение 5 июля может сказываться в таких изменениях на физическом и психическом уровнях:

в этот день люди могут быть подавленными, сонливыми, чувствовать бессилие - или наоборот бьющую через край энергию и активность - это зависит от типа темперамента и индивидуальной восприимчивости

астрологи считают, что затмение 5 июля наиболее повлияет на информационную и образовательную сферы: в этот период есть шанс переосмыслить основные жизненные ценности, установки, векторы движения, а также круто изменить курс в профессиональной деятельности.

Итак, чтобы использовать затмение и полнолуние себе во благо, стоит придерживаться простых правил поведения:

Лунное затмение 5 июля: что можно и нужно делать

Чтобы достичь успеха и навести порядок в своей жизни, с толком используя коридор затмений, нужно:

строить позитивные планы на будущее - отличный день. чтобы составлять четкие планы, писать вишлисты или делать доски желаний

самое время выбросить из жизни все ненужное - балласт: во время затмения наведите дома порядок и вынесете на помойку весь хлам; переберите свое близкое окружение и - если в нем попадаются токсичные личности, которые тянут вас вниз - решите раз и навсегда прекратить общение

отличный период для избавление от вредных привычек и не нравящихся вам черт характера

завершить незаконченные дела, которые зависли и давно ждут своего времени

в затмение самое время заняться поиском новой информации, получением новых знаний, которые помогут в профессиональном и личностном росте.

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Период затмений стоит использовать для того, чтобы определиться, чего вы на самом деле хотите в работе и личной жизни: какая профессия вам в кайф и какие люди делают вас счастливыми - сейчас самое время приблизить жизнь к своему идеалу.

Лунное затмение 5 июля: что нельзя делать

Чтобы свести к минимуму влияние лунного затмения на физическое и психическое состояние, категорически не стоит:

нельзя негативно мыслить, ссориться, ругаться, негативно реагировать на действия окружающих - в период затмений разрушительная сила плохих мыслей усиливается

нельзя доверять своим решениям, принятым в секунду - под влиянием эмоций - эксперты считают, что это проделки полной Луны

не рекомендуется делать косметические процедуры вроде маникюра и педикюра, не самое лучшее время для визита к парикмахеру или в спа-салон.

К слову, каждый год астрономы фиксируют в среднем два цикла затмений, каждый из которых насчитывает минимум два затмения: лунное и солнечное. В 2020 году таких циклов три - 5 июля 2020 завершается второй по счету, который назвали “коридором затмений“ - на это время пришлось одно солнечное затмение и 2 лунных.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

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