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Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак

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Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак
Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак
pinterest.com

СВЧ-печь, в народе микроволновка, стала практически незаменимой вещью на каждой кухне. Она способна быстро разморозить продукты, разогреть пищу, а также в ней можно приготовить множество аппетитных блюд! Неудивительно, что загрязняется микроволновая печь очень быстро, к огромному сожалению любой хозяйки. Ivona раскроет вам простой секрет, как быстро и без труда удалить из микроволновки любые загрязнения.

Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак
Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак
pinterest.com

Как быстро отмыть микроволновку?

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Все, что вам потребуется, это: губка для мытья, бумажные полотенца или салфетки, емкость, пригодная для микроволновой печи, вода и моющий раствор, который можно приготовить из подручных средств.

Принцип прост: в емкость наливаем 1-2 стакана воды, в него добавляем моющее средство, и ставим в микроволновку на 10-15 минут при полной мощности. По истечению этого времени, оставьте дверцу микроволновки закрытой еще 5-10 минут, затем приступайте к чистке при помощи губки и бумажных полотенец (чтобы убрать влагу и оставшиеся загрязнения).

Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак
Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак
pinterest.com

Очищение микроволновки от загрязнений нужно проводить при открытых окнах, в хорошо проветриваемом помещении, чтобы испарения моющих средств не навредили вам.

Как приготовить моющее средство для микроволновой печи?

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Существует 5 универсальных растворов, которые прекрасно справятся с любыми загрязнениями микроволновки. Все они готовятся из подручных средств, которые можно обнаружить на любой кухне. Итак, чем же отмыть СВЧ-печь?

  • вода + лимонная кислота (400 мл на 2 ст. л.)
  • вода + сок лимона (400 мл на один фрукт; после того, как вы выжмете сок, нарежьте лимон дольками и также опустите в воду)
  • вода + белый уксус (300 мл воды на 3 ст. л. уксуса; обязательно откройте окна во время процедуры и проветрите помещение после)
  • вода + пищевая сода (400 мл на 3 ст. л.)
  • вода + апельсиновые корки (400 мл и кожура одного крупного апельсина).

Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак
Как помыть микроволновую печь: Универсальный лайфхак
pinterest.com

Таким несложным способом из микроволновки можно удалить как легкие загрязнения, так и застарелые пятна от жира. В качестве профилактической меры можно просто ставить емкость с чистой водой в микроволновку на 5-10 минут, а затем протирать бумажным полотенцем. Повторять процедуру рекомендуется 2-3 раза в месяц.

Ранее мы рассказывали, как удалить пятна от пота с белых и светлых вещей.

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Теги: микроволновая печь, микроволновка, СВЧ-печь, как отмыть микроволновку, полезные советы, лайфхаки, советы по уборке
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Источник: ivona)bigmir.net
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