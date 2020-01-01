Запреты дня 5 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Левона Конопляника

А также чем так особенны огурцы, посаженые в этот день.

В пятницу, 5 июня 2020 года, отмечается день памяти и обретения мощей святого Леонтия, епископа. В народной традиции он приобрел имя Левон Конопляник или Левон Огуречник. Праздник также еще называют Леонтьевым днем.

Читай также: Все летние развлечения в одном месте: где отдохнуть на ВДНГ

Что нельзя делать на Левона Конопляника 5 июня 2020 года?

нельзя наблюдать за чужой работой - плохая примета и для того, кто ее выполняет, и для того, кто смотрит. У первого дело просто не будет спориться и не принесет желаемых результатов, второй просто рискует накликать на себя болезнь или неприятности

в Леонтьев день также не стоит переезжать - это может привести к крупным финансовым проблемам

запрещены также ремонтные работы (даже самые мелкие), так как то, что было починено в этот день, наверняка сломается и придет в еще большее запустение на следующий. Сам же мастер рискует серьезно покалечиться.

Приметы на Левона Конопляника 5 июня 2020 года

Святого Леонтия называли Конопляником и Огуречником, так как считалось, что именно этот день является самым удачным для посева огурцов и конопли. Примечательно также и то, что в народе верили, что посаженые 5 июня огурцы лучше остальных подходят для засолки, а также имеют целебные свойства. Конопля же, засеянная на Леонтьев день, родила обильно, обеспечивая людей не только маслом, которое употребляли в пищу, но и тканью для одежды и веревками (которые получались из волокон растения).

Обилие оводов и мошкары на Левона Конопляника считается признаком богатого урожая.

Сны с 4 на 5 июня сбываются, но лишь у тех, кто отмечает на Леонтьев день именины или День рождения.

Читай также: Открывают небо: Куда украинцы смогут полететь в июне 2020 и почем билеты

Другие праздники 5 июня 2020 года

Всемирный день окружающей среды

Всемирный день против видовой дискриминации

День пончика

День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

Именины 5 июня 2020 года

День ангела по православному церковному календарю отмечают: Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков, Афанасий, Евфросиния, Леонтий и Мария. Согласно католическим святцам - Валерия и Вонифатий.

Ранее мы рассказывали об особенностях лунного затмения, которое произойдет 5 июня 2020 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.