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Гороскоп на 20 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Спецтема: Астрология
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Сегодня только вас зависит, как легко вы справитесь с проблемами.
Гороскоп на 20 мая 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 20 мая 2020 года для всех знаков зодиака
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  • Овен

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Ожидаются денежные поступления за работу, которой вы занимались несколько недель до этого. 

  • Телец

Если утром будете эмоциональным и нестабильным, не сможете прийти в себя на протяжении всего дня. 

  • Близнецы

Ваш неспокойный ум сегодня с трудом будет воспринимать новости, займитесь чем-нибудь для души. 

  • Рак

Очень желательно не отвлекаться от основной работы, если будете слишком много слушать окружающих, о продуктивности можно забыть. 

  • Лев

Нельзя быть слишком добрым к тем, кого вы любите. Не бойтесь делать подарки, даже неожиданные и дорогие. 

  • Дева

Возможно, рядом с вами будут невыносимые личности, и вам захочется высказать им все. Но нельзя! Последствия такого поведения будут неприятными. 

  • Весы

Вам захочется разрушить старое, перевернуть страницу. Но ломать легче, чем строить, помните об этом. 

  • Скорпион

Очень важно в среду сохранять оптимизм, а негативные эмоции гасить физическими упражнениями или работой. 

  • Стрелец

Если на душе у вас тяжело, самое время позвонить другу или навестить старших родственников. 

  • Козерог

В финансовой сфере эксперименты и импровизации всегда довольно рискованны, а сегодня могут обернуться значительными убытками. 

  • Водолей

За вами наблюдают, анализируют не только ваши поступки, но и даже слова. 

  • Рыбы

Авантюризм принесет вам только неприятности, а риск окажется неблагородным делом.

Ранее мы писали, что нельзя делать 20 мая. 

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