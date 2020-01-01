Гороскоп на 20 мая 2020 года для всех знаков зодиака
- Овен
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Ожидаются денежные поступления за работу, которой вы занимались несколько недель до этого.
- Телец
Если утром будете эмоциональным и нестабильным, не сможете прийти в себя на протяжении всего дня.
- Близнецы
Ваш неспокойный ум сегодня с трудом будет воспринимать новости, займитесь чем-нибудь для души.
- Рак
Очень желательно не отвлекаться от основной работы, если будете слишком много слушать окружающих, о продуктивности можно забыть.
- Лев
Нельзя быть слишком добрым к тем, кого вы любите. Не бойтесь делать подарки, даже неожиданные и дорогие.
- Дева
Возможно, рядом с вами будут невыносимые личности, и вам захочется высказать им все. Но нельзя! Последствия такого поведения будут неприятными.
- Весы
Вам захочется разрушить старое, перевернуть страницу. Но ломать легче, чем строить, помните об этом.
- Скорпион
Очень важно в среду сохранять оптимизм, а негативные эмоции гасить физическими упражнениями или работой.
- Стрелец
Если на душе у вас тяжело, самое время позвонить другу или навестить старших родственников.
- Козерог
В финансовой сфере эксперименты и импровизации всегда довольно рискованны, а сегодня могут обернуться значительными убытками.
- Водолей
За вами наблюдают, анализируют не только ваши поступки, но и даже слова.
- Рыбы
Авантюризм принесет вам только неприятности, а риск окажется неблагородным делом.
Ранее мы писали, что нельзя делать 20 мая.
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