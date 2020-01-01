Приметы и суеверия 20 мая, которых придерживались предки, чтобы привлечь удачу .

Запреты дня 20 мая 2020: Чего нельзя делать на Купальницу pinterest.com

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В среду, 20 мая 2020 (по старому стилю 7 мая), православная церковь почитает явление на небе Креста Господня в Иерусалиме, а также в этот день установился народный праздник Купальницы. Что нужно делать в эти сутки и чего категорически нельзя совершать - расскажет Ivona.

По преданию, чудо явления Креста Господня в Иерусалиме произошло в 351 году н.е. около Голгофы, на которой был распят Иисус. В день 7 мая многие верующие увидели знамение креста в воздухе и это мотивировало иудеев и эллинов принять христианство. В этот день читают молитвы и просят о здравии для себя и родных.

Также в день 20 мая встарь установился народный праздник Купальницы. Считается, что название его происходит от традиции купать в этот период лошадей в речках. В народе верили, что на Купальницы вода в природных водоемах приобретает целительные свойства, а потому совершали любые водные процедуры и набирали воду из источников. Чтобы проверить на себе целебные свойства водоемов 20 мая - не обязательно было окунаться в холодную реку или море, можно просто набрать оттуда воды и нагреть на солнце и облиться ею с ног до головы.

*напоминаем, что в Украине продолжается эпидемия коронавируса, а потому врачи не рекомендуют купаться в пресной воде - старайтесь обезопасить себя и родных.

Также у предков сложился целый свод рекомендаций, чего нельзя делать на Купальницу.

Чего нельзя делать 20 мая 2020

Предки считали, что:

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20 мая не нужно утром умываться прохладной водой, а стоит подождать до полудня, чтобы вода зарядилась силой и энергией солнечных лучей. Потом ею мыли и брызгали себя и детей, чтобы они были здоровыми

если ребенок маленький - нельзя было его в этот день показывать посторонним, а купать малыша полагалось только матери, не допуская, чтобы кто-то это видел - так предотвращали сглаз

нельзя было 20 мая садить свои семена, которые плохи принимались, а вот “украденные“ в гостях - всходили хорошо, потому предки не видели ничего зазорного в том, чтоб “утащить“ 20 мая пакетик семечек у соседа.

Запреты дня 20 мая 2020: Чего нельзя делать на Купальницу pinterest.com

Приметы на 20 мая

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Также в день Купальницы наблюдают за природой, чтобы предугадать погоду и урожай. Одними из главных примет считали такие:

Если на Купальницы сильный дождь – щедро у родят малина и калина

также если день дождливый - стоит ждать теплого сентября

если утром на Купальницы подморозило, а днем потеплело – хороший урожай гречки и злаков будет

если к ночи небо ясное и звездное - щедрый урожай ягод и грибов будет

если луна стала красноватой - к дождю.

Также 20 мая 2020 отмечают именины:

Именины 20 мая 2020

Не забудьте поздравить всех, кто носит имена:

Антон (Антоний)

Давид

Иван

Иосиф (Иосиф, Осип)

Исидир (Сидор)

Михаил

Пахом

Степан (Стефан).

Ранее мы писали, чего не нужно делать в Полнолуние.

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