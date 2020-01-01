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Первый месяц лета: Сколько выходных и праздничных дней будет в июне 2020

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Какие праздники ждут украинцев в июне 2020 .

Первый месяц лета: Сколько выходных и праздничных дней будет в июне 2020
Первый месяц лета: Сколько выходных и праздничных дней будет в июне 2020
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Карантин в Украине постепенно подходит к концу и уже прошел первый этап его смягчения, а 22 мая власть обещает ввести новые ослабления самоизоляции, а это значит, что жизнь постепенно входит в привычную колею и первый месяц лета 2020 можно планировать в свое удовольствие. 

А чтобы правильно распорядиться временем в июне 2020 - предлагаем узнать, сколько будет выходных и праздничных дней в первый месяц лета Украине.

  • Сколько рабочих и выходных дней ждет украинцев в июне 2020:

В июне украинцев помимо уикендов ждет еще два праздника, которые отмечаются на государственном уровне, а это значит, что выходных будет больше. В июне 2020 также будет длинный уикенд, состоящий из 3 дней.

  • Общеe количество календарных дней - 30
  • Рабочие дни - 20
  • Праздничные и выходные дни в июне 2020 - 10
  • Государственные праздники: 28 июня День Конституции Украины - выходной. 
  • Церковные праздники: 7 июня Троица (поскольку праздник отмечают в воскресенье, то выходной переносится на понедельник 9 июня).

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Теги: выходные, праздник, сколько выходных, июнь
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Источник: IVONА bigmir)net

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