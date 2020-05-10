Народные приметы и суеверия на день Максима и Ясона .

Запреты дня 11 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Максимов день depositphotos

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В понедельник, 11 мая 2020, православная церковь почитает память апостолов Иасона, Сосипатра, Керкиры и других, пострадавших за веру. Также в этот день именины Максима. В народе 11 мая называют Максимов день, Максим-березосок, или Максим и Ясон.

В народной традиции Максимов день считается особым и связан со сбором березового сока, который именно в эти сутки приобретает целебные свойства.

Чего нельзя делать 11 мая 2020:

Сегодня нельзя лениться, а работу делать с удовольствием и хорошим настроением

Нельзя отказывать тем, кто нуждается, просит о помощи.

Что нужно делать в Максимов день 11 мая 2020:

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Предки в этот день делали целебные ванны, собирали травы и проводили косметические процедуры:

На Максима в народе натачивали березовый сок. Также его можно купить - и пить для укрепления здоровья. Кроме того, березовым соком обливали больных людей. Считалось, что он мог исцелять от лихорадки. После купания в березовом соке больного выводили на улицу, чтобы он согрелся в солнечных лучах.

Также считалось, что для укрепления здоровья - сегодня нужно “ловить ветер“ - выходить на улицу и становиться так. чтобы обдувало со всех сторон. На ветру также держали ладанку, которая, по народным верованиям, получала целебные свойства.

Женщинам нужно было умыться березовым соком, чтобы кожа была здоровой и приобрела бархатистую фактуру. Примочки из сока помогали вывести веснушки и избавиться от угрей.

Также из березового сока с медом можно сделать маску для омоложение кожи.

На Максима собирают крапиву, подорожник и мать-и-мачеху - они в этот день усиливали целебные свойства. Из этих трав также делали примочки и добавляли в ванну.

На Максима наблюдали за природой:

Народные приметы на 11 мая 2020:

По погоде на Максима определяли урожай и погоду на лето:

Если ночь на Максима теплая и звездная - к щедрому урожаю

На Максима бабочки под крышей прячутся - стоит ждать похолодания

Прошел дождь и резко похолодало - скоро тепло установится

Ветер с юга - лето с грозами будет

Ночью много звезд на небе - к щедрому урожаю

Видно мерцание звезд на рассвете - к дождю.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

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