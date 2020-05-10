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Запреты дня 11 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Максимов день

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Народные приметы и суеверия на день Максима и Ясона .

Запреты дня 11 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Максимов день
Запреты дня 11 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в Максимов день
depositphotos

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В понедельник, 11 мая 2020, православная церковь почитает память апостолов Иасона, Сосипатра, Керкиры и других, пострадавших за веру. Также в этот день именины Максима. В народе 11 мая называют Максимов день, Максим-березосок, или Максим и Ясон.

В народной традиции Максимов день считается особым и связан со сбором березового сока, который именно в эти сутки приобретает целебные свойства.

  • Чего нельзя делать 11 мая 2020:

Сегодня нельзя лениться, а работу делать с удовольствием и хорошим настроением

Нельзя отказывать тем, кто нуждается, просит о помощи.

  • Что нужно делать в Максимов день 11 мая 2020:

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Предки в этот день делали целебные ванны, собирали травы и проводили косметические процедуры:

  • На Максима в народе натачивали березовый сок. Также его можно купить - и пить для укрепления здоровья. Кроме того, березовым соком обливали больных людей. Считалось, что он мог исцелять от лихорадки. После купания в березовом соке больного выводили на улицу, чтобы он согрелся в солнечных лучах. 
  • Также считалось, что для укрепления здоровья - сегодня нужно “ловить ветер“ - выходить на улицу и становиться так. чтобы обдувало со всех сторон. На ветру также держали ладанку, которая, по народным верованиям, получала целебные свойства.
  • Женщинам нужно было умыться березовым соком, чтобы кожа была здоровой и приобрела бархатистую фактуру. Примочки из сока помогали вывести веснушки и избавиться от угрей.
  • Также из березового сока с медом можно сделать маску для омоложение кожи. 
  • На Максима собирают крапиву, подорожник и мать-и-мачеху - они в этот день усиливали целебные свойства. Из этих трав также делали примочки и добавляли в ванну.

На Максима наблюдали за природой:

  • Народные приметы на 11 мая 2020:

По погоде на Максима определяли урожай и погоду на лето:

  • Если ночь на Максима теплая и звездная - к щедрому урожаю
  • На Максима бабочки под крышей прячутся - стоит ждать похолодания
  • Прошел дождь и резко похолодало - скоро тепло установится
  • Ветер с юга - лето с грозами будет
  • Ночью много звезд на небе - к щедрому урожаю
  • Видно мерцание звезд на рассвете - к дождю.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.

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Теги: запрет, запреты дня, чего нельзя делать сегодня, березовый сок
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Василий*Петросян    10.05.2020, 19:31
Оценка:  0
Василий*Петросян
скажите дрочить можно ????
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