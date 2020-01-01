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ТОП-5 фильмов о материнстве ко Дню матери

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Первый заместитель директора Школы леди Катерина Виноградова предлагает встретить праздник за просмотром кино .
ТОП-5 фильмов о материнстве ко Дню матери
ТОП-5 фильмов о материнстве ко Дню матери
depositphotos

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Для работы с трудными участницами реалити «Від пацанки до панянки» Новый канал собрал лучших специалистов. Одной из них стала искусствовед и телеведущая Катерина Виноградова. Она прекрасно разбирается в кинематографе, да и сама – мама. К празднику педагог поделилась крутыми фильмами о материнстве, которые будут интересны не только женщинам с детьми. 

ТОП-5 фильмов о материнстве ко Дню матери
ТОП-5 фильмов о материнстве ко Дню матери
пресс-служба

  • «Мачеха» с Джулией Робертс и Сюзан Сарандон

Не очень молодой мужчина уходит от своей жены к молодой девушке. У них складываются прекрасные отношения, пока дело не доходит до знакомства с его детьми от первого брака и бывшей женой. С экс-супругой наладить отношения как-то удалось, но с дочерью и сыном – никак. Когда же у мачехи это все-таки получается, родная мать детей узнает, что смертельно больна.

  • «Обещание на рассвете» с Шарлотой Гинзбург

Актриса исполнила роль мамы писателя Ромена Гари. Этот фильм о матери-одиночке. А еще о безусловной любви и вере в своего ребенка. Несмотря на сложности, мать видит сына успешным. Сможет ли он оправдать ее надежды?

  • «Выбор Софи» с Мерил Стрип

Главная героиня фильма потеряла в концлагере мужа и детей. После войны она переезжает в сытую Америку. И теперь пытается найти силы, чтобы жить дальше. Фильм не для слабонервных. Но посмотрев его, вы поймете, почему Мерил Стрип – великая актриса.

  • «Потому что я так хочу» с Дайан Китон

Великолепная комедия, которая рассказывает о маме, желающей во что бы то ни стало устроить личную жизнь своей дочери.

  • «Истинные ценности» с Рене Зельвегер и Мерил Стрип

В каждой семье есть свои драмы. Эта не стала исключением. Мать настигает смертельная болезнь, и дочь вынуждена бросить успешную карьеру ради того, чтобы ухаживать за ней.

Кино – отличный способ взглянуть на детско-родительские отношения с другой стороны и переоценить их. Кстати, именно проблемы с родителями чаще всего являются причиной того, что милые девушки превращаются в «пацанок». Как им удается измениться – смотрите каждый понедельник в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Ранее мы писали о трогательных стихах про маму. 

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Теги: День матери, фильмы.
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