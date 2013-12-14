Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Самые трогательные песни о маме

Комментариев: 2
Песни о маме всегда будут актуальны.
Самые трогательные песни о маме
Самые трогательные песни о маме
depositphotos

Читай также: Поздравления с Днем матери: Трогательные открытки

10 мая 2020 года мы празднуем День матери. Мама — самый родной на свете человек. Сколько всего вложено в слово «МАМА» и не перечесть. Но самое главное то, что своей  жизнью мы обязаны ей, маме. Ivona подготовила подборку песен о маме. 

Песня мамонтенка про маму

Меня не пугают ни волны, ни ветер, -
Плыву я к единственной маме на свете“

 Скрябин - Мам

“Я дуже дякую тобі за то, шо я вмію
І дякую тобі за то, шо я розумів
Ті речі, яких не пояснюють навіть в книжках.
Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель“

Дина Мигдал - Мамины руки

“Мамины руки, мамино сердце
Нежно хранят минуты детства“

Чорнобривці

“Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька“

Наталья Могилевская - “Спасибо, мам“

“Спасибо, мама, за силу и веру,
Что мне всегда давала.“

Оля Полякова - Мама

“Я теперь только поняла, как ты была права
Все о чем говорила мне, мама
Я теперь одного хочу – научи меня
Чтобы любила, как я тебя, доченька меня“

Ранее мы публиковали фильмы о материнстве.

Поделись:
Теги: песня о маме, песни про маму, детские песни, песня мамонтенка про маму, мама
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
ВладГалкин94  (аноним)  20.05.2014, 01:29
Оценка:  0
ВладГалкин94
Полностью согласен...
Ирина  (аноним)  14.12.2013, 16:52
Оценка:  0
Ирина
Полнейшее моральное падение нравов наблюдается.. Реклама водки вместо детских песен ПРО МАМУ (начальная "заставка"!!! Как это называется? Зачем это, целевая аудитория кто??
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь