Самые трогательные песни о маме
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10 мая 2020 года мы празднуем День матери. Мама — самый родной на свете человек. Сколько всего вложено в слово «МАМА» и не перечесть. Но самое главное то, что своей жизнью мы обязаны ей, маме. Ivona подготовила подборку песен о маме.
Песня мамонтенка про маму
“Меня не пугают ни волны, ни ветер, -
Плыву я к единственной маме на свете“
Скрябин - Мам
“Я дуже дякую тобі за то, шо я вмію
І дякую тобі за то, шо я розумів
Ті речі, яких не пояснюють навіть в книжках.
Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель“
Дина Мигдал - Мамины руки
“Мамины руки, мамино сердце
Нежно хранят минуты детства“
Чорнобривці
“Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька“
Наталья Могилевская - “Спасибо, мам“
“Спасибо, мама, за силу и веру,
Что мне всегда давала.“
Оля Полякова - Мама
“Я теперь только поняла, как ты была права
Все о чем говорила мне, мама
Я теперь одного хочу – научи меня
Чтобы любила, как я тебя, доченька меня“
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