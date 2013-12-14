Самые трогательные песни о маме

Песни о маме всегда будут актуальны.

Читай также: Поздравления с Днем матери: Трогательные открытки

10 мая 2020 года мы празднуем День матери. Мама — самый родной на свете человек. Сколько всего вложено в слово «МАМА» и не перечесть. Но самое главное то, что своей жизнью мы обязаны ей, маме. Ivona подготовила подборку песен о маме.

Песня мамонтенка про маму

“Меня не пугают ни волны, ни ветер, -

Плыву я к единственной маме на свете“

Скрябин - Мам



“Я дуже дякую тобі за то, шо я вмію

І дякую тобі за то, шо я розумів

Ті речі, яких не пояснюють навіть в книжках.

Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель“



Дина Мигдал - Мамины руки



“Мамины руки, мамино сердце

Нежно хранят минуты детства“

Чорнобривці



“Як на ті чорнобривці погляну,

Бачу матір стареньку,

Бачу руки твої, моя мамо,

Твою ласку я чую, рідненька“

Наталья Могилевская - “Спасибо, мам“

“Спасибо, мама, за силу и веру,

Что мне всегда давала.“



Оля Полякова - Мама



“Я теперь только поняла, как ты была права

Все о чем говорила мне, мама

Я теперь одного хочу – научи меня

Чтобы любила, как я тебя, доченька меня“





Ранее мы публиковали фильмы о материнстве.