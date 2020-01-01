Гороскоп на 6 марта 2020 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 6 марта:
- Овен
День благоприятен материальных и денежных дел, работайте над своим благосостоянием, вкладывайте силы и энергию в дом и семью.
- Телец
День благоприятен для личной жизни, новых знакомств, уделяйте больше внимание своей второй половинке и создавайте романическую обстановку.
- Близнецы
Сегодня придётся наставать на своём, преодолевать трудности и проблемы, в том числе в семье. Придерживайтесь осторожных и консервативных решений в делах.
- Рак
Вам стоит опасаться кризисов и трудных ситуаций, могут обостриться проблемы и конфликты которые серьёзно повредят вашим делам.
- Лев
Вам могут ставить палки в колёса, кто то может претендовать на то, что принадлежит вам, старайтесь не сдавать позиции в разных сферах жизни.
- Дева
Вам стоит сегодня принимать взвешенные решения, считать деньги, понимать, что вам выгодно, а что нет, приглушите эмоции и не совершайте пустых дел.
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- Весы
Сегодня кто-то может испортить вам настроение, поэтому держитесь холодно и отстраненно по отношению к разным ситуациям.
- Скорпион
Стоит обратить внимание на материальные и денежные вопросы, старайтесь сохранять накопленное и приумножать свои доходы. Беритесь за любые денежные дела.
- Стрелец
Возможны новые приятные знакомства, флирт, но на серьёзность лучше не рассчитывать, многое обещания сегодня не будут выполнены.
- Козерог
Вам стоит получать новые знания, которые помогут вам перейти на новый уровень в той сфере деятельности, которая вас сейчас интересует.
- Водолей
Вас могут ждать разочарования, печальные эмоции, кто-то может вас разочаровать, старайтесь контролировать свои переживания.
- Рыбы
Старайтесь заниматься саморазвитием, личностным ростом, продолжайте ранее начатые дела и проекты на работе и в карьере.
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