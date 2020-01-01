Что ждет в этот день представителей зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 6 марта 2020 для всех знаков Зодиака pinterest

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Гороскоп на 6 марта:

Овен

День благоприятен материальных и денежных дел, работайте над своим благосостоянием, вкладывайте силы и энергию в дом и семью.

Телец

День благоприятен для личной жизни, новых знакомств, уделяйте больше внимание своей второй половинке и создавайте романическую обстановку.

Близнецы

Сегодня придётся наставать на своём, преодолевать трудности и проблемы, в том числе в семье. Придерживайтесь осторожных и консервативных решений в делах.

Рак

Вам стоит опасаться кризисов и трудных ситуаций, могут обостриться проблемы и конфликты которые серьёзно повредят вашим делам.

Лев

Вам могут ставить палки в колёса, кто то может претендовать на то, что принадлежит вам, старайтесь не сдавать позиции в разных сферах жизни.

Дева

Вам стоит сегодня принимать взвешенные решения, считать деньги, понимать, что вам выгодно, а что нет, приглушите эмоции и не совершайте пустых дел.

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Весы

Сегодня кто-то может испортить вам настроение, поэтому держитесь холодно и отстраненно по отношению к разным ситуациям.

Скорпион

Стоит обратить внимание на материальные и денежные вопросы, старайтесь сохранять накопленное и приумножать свои доходы. Беритесь за любые денежные дела.

Стрелец

Возможны новые приятные знакомства, флирт, но на серьёзность лучше не рассчитывать, многое обещания сегодня не будут выполнены.

Козерог

Вам стоит получать новые знания, которые помогут вам перейти на новый уровень в той сфере деятельности, которая вас сейчас интересует.

Водолей

Вас могут ждать разочарования, печальные эмоции, кто-то может вас разочаровать, старайтесь контролировать свои переживания.

Рыбы

Старайтесь заниматься саморазвитием, личностным ростом, продолжайте ранее начатые дела и проекты на работе и в карьере.

Ранее мы писали, как небанально отметить 8 марта.

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