Большой праздник здоровья и красоты "Сокровища Индии и Шри-Ланки для современных женщин"

7-8 марта в Большом зале НАН Украины украинских женщин познакомят с культурой, искусством, философией и кулинарией Индии и Шри-Ланки.

Этот праздник организаторы приурочили к 8 марта - день, когда женщина может уделить себе немного времени, подумать о своем внутреннем здоровье и внешней красоте, обрести гармонию с душой и телом, получить новые знания для совершенствования самой себя.

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По словам Олега Торгало, одного из организаторов праздника, “Сокровища Индии и Шри Ланки для современных женщин“ - новый глобальный проект, цель которого ежегодно дарить праздник здоровья и красоту украинским женщинам, познакомить их поближе с культурой, искусством, философией, кулинарией этих сказочных стран, проверенными веками знаниями, как быть здоровой, красивой и счастливой.

пресс-служба

Аюрведа - древнейшая на Земле система естественной медицины. Ее часто называют прародительницей медицинской науки, поскольку она имела огромное влияние на развитие большинства известных в истории древних систем восстановления здоровья: Греческой, Китайской, Арабской, Тибетской и других. Принципы аюрведической медицины применяли выдающиеся врачи всех времен и народов, такие как Гиппократ и Авиценна. Сегодня Аюрведа является одним из самых перспективных направлений развития современной природной медицины, благодаря универсальному подходу, который она применяет.

7 и 8 марта, в самом центре Киева, на двух этажах, и во всех помещениях Большого зала Национальной академии наук Украины, готовится увлекательное мероприятие с уникальными лекциями лучших отечественных мастеров Аюрведы, тибетской медицины, Йоги, экспертов по красоте и здорового питания, гармоничных семейных отношений, в частности подготовки к зачатию и материнству, поддержки и укрепления здоровья с первых дней жизни, помощи Аюрведы в период женской мудрости.

пресс-служба

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Среди спикеров: Олег Торгало, основатель бутика аюрведы Роса, образовательного центра Роса-Веда, портала Роса-ТВ; Виктор Мацишин, основатель Центров здоровья «Аюрведа 192», невролог, учитель трансцендентальной медитации. Нинель Добрынина, терапевт, ведущий специалист по Аювреды Центров здоровья «Аюрведа 192», гомеопат; Виталий Демкович, дипломированный специалист по Аюрведы, ученик всемирно известного Доктора Васанд Лада. Окончил Институт Аюрведы в США; Юлия Григорова, преподаватель йоги, член «Украинской Ассоциации Аюрведа-Йога»; Лариса Гарсиа, владелец компании Beauty Distribucion; Геннадий Кирица, аюрведический врач-терапевт, руководитель центра Аюрведы «Goruved», автор книги «Аюрведические лекарственные средства»; Андрей Полищук, врач-терапевт, врач народной медицины, кандидат медицинских наук, исследователь Тибетской медицины, специалист по Су-Джок акупунктуры; Юрий Авраменко, практикующий врач Аюрведы, педиатр, изучал пульсовую диагностику у докторов Аюрведы Олега Залесы и Вайде Манохара Палакуртхи; Алексей Скубко, один из первых йогов в Украине, практикующий с 1978 года, Основатель «Студии Йоги и Аюрведы».

В течение этих двух дней состоятся презентации аюрведических клиник, процедур для красоты и омоложения, приемы врачей Аюрведы и ведического психолога, консультации астрологов, хиромантов, специалистов Таро, индивидуальный подбор драгоценных камней.

пресс-служба

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Гостей мероприятия ожидает интересная культурная программа, выступление коллектива Школы индийского танца «Сарасвати», выставка индийской скульптуры, дегустация экзотических вегетарианских закусок и сладостей, нон-стоп дегустация элитных чаев Шри-Ланки.

пресс-служба

Яркой составляющей праздника станет ярмарка товаров из Индии и Шри-Ланки, где можно будет познакомиться и приобрести аюрведические препараты и косметику, чай и специи, украшения и одежду. А еще: конкурсы, лотереи, душевное общение и знакомства. Всего в празднике примет участие около 30 участников.

пресс-служба

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