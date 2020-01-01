Косметология 40+: ТОП-6 самых эффективных процедур

Как можно вернуть молодость с помощью современных технологий.

Как бы это прискорбно не звучало, но кожа женщины начинает стареть практически сразу после того, как дама отпраздновала свой 25-тый День рождения. Если вы уже достигли крайней возрастной границы и до сих пор не приучи себя регулярно посещать косметологические салоны, вам просто необходимо ознакомиться с рекомендованными процедурами, о пользе которых подробно рассказала Ivona в новом материале.

Читай также: Мейк-ап Валентин: ТОП-9 идей макияжа для девушек любого типажа

Массаж

Если вы начинаете заниматься сохранением молодости лица, то, разумеется, начать вам необходимо с качественного массажа. Это самая распространенная, безболезненная, эффективная процедура, которая возвращает лицу юный вид и свежий облик. Стандартная схема спа-программы для лица включает в себя легкий пилинг, получасовой массаж зон лица, шеи и декольте, а завершается питательной маской. Для того, чтобы эффект был очевиден, нужно прибегать к процедуре не реже одного раза в неделю. По эффективности массажа равных ему нет: даже самое неухоженное и не бывавшее никогда в руках у косметолога лицо почувствует эффект буквально после пятой процедуры. Массаж хорошо питает, увлажняет кожу и стимулирует работу мышц, которые ее поддерживают.

Самые эффективные косметологические процедуры для женщин 40+ pinterest

Чистка лица

Чистка лица возможно и не самая приятная процедура, ведь подарить вам истинное наслаждение она вряд ли сможет, но она точно обладает повышенной степенью эффективности. Данный бьюти-ритуал может быть 3 видов: ультразвуковая, или аппаратная, механическая и комбинированная чистка. Именно последняя является наиболее популярной - это что-то вроде кастомизированного подхода к каждому клиенту, ведь косметолог подбирает правильные инструменты и техники только в зависимости от состояния кожи и ее нужд. После процедуры будьте готовы к тому, что пару-тройку дней вам будет стыдно выйти на свет божий из-за покраснений, а порой и достаточно заметных ранок. Но благодаря чистке лица вы получите буквально новые поры, а кожа начнет дышать свежестью. При регулярном домашнем уходе поры не нуждаются в данном ритуале чаще, чем один раз в полгода, но кому-то придется посещать косметолога раз в месяц или раз в 3 месяца.

Самые эффективные косметологические процедуры для женщин 40+ pinterest

Читай также: Точка невозврата: ТОП-5 оттенков помад, которые делают старше

Пилинг

Если вы решились на глубинное обновление кожи, то вам стоит знать, что в салонных условиях вам могут предложить два вида пилинга: поверхностно-срединный и срединный. Последний слущивает эпидермис, а кожа буквально обновляется и подтягивается, поры сужаются, пропадают мелкие морщинки и даже сглаживаются мелкие шрамы. Но учтите, что подвергать свое лицо подобному бьюти-ритуалу следует только осень и зимой с частотой 2 раза в неделю в зависимости от состояния кожи. Поверхностно-срединный пилинг, который производится с помощью фруктовых кислот - ваш выбор в теплый сезон. Данная процедура предполагает нанесение специального концентрата, а в последствии кислорода, который наполняет открытые поры. Этот вид пилинга отлично очищает кожу, осветляет ее и избавляет от пигментных пятен, а проводить его следует курсом - 1-2 раза в неделю в зависимости от состояния кожи и потребностей клиента.

Самые эффективные косметологические процедуры для женщин 40+ pinterest

Термолифтинг

Если вы хотите омолодить кожу лица либо постоянно поддерживать ее в оптимальном состояние, то вам просто необходим термолифтинг. Процедура активизирует собственные ресурсы организма, стимулируя и пробуждая естественный коллаген. Очевидный плюс данного ритуала - абсолютная безболезненность и безопасность. Смысл термолифтинга заключается в том, чтобы делать его курсами, поскольку коллаген удается стимулировать понемногу, а эффект накопителен. Оптимально делать процедуру 1-2 раза в неделю, но не чаще, чем через день. После прохождения курса (для молодой кожи – 8 процедур, возрастной – 10) можно продолжать делать поддерживающие процедуры раз в месяц, чтобы закрепить полученный результат.

Самые эффективные косметологические процедуры для женщин 40+ pinterest

Читай также: Секрет ее молодости: ТОП-5 бьюти-лайфхаков Дженнифер Энистон

Безинъкекционная мезотерапия

Если ваша основная задача - хорошо напитать кожу полезными веществами, то вам определенно необходима безинъекционная мезотерапия. Процесс выглядит таким образом, что вам в кожу с помощью специального аппарата внедряют питательные коктейли, которые увлажняют дерму как снаружи, так и внутри. Если хотите избавиться от морщинок, то вам необходим целый курс, а справиться такой бьюти-ритуал может даже с кожей под глазами. Безоговорочным плюсом данной процедуры является то, что она позволяет оставаться в полноценном рабочем графике, не оставляя на поверхности лица шрамов или даже видимых покраснений. Безинъекционную терапию рекомендуется проходить курсами от 6 до 10 процедур в зависимости от состояния кожи. В салоне эту процедуру делают для зон лица, шеи, декольте, отдельно для кожи вокруг глаз, даже производится безинъекционная терапия кистей рук и кожи головы.

Самые эффективные косметологические процедуры для женщин 40+ pinterest

Криолифтинг

Если вы не боитесь немного замерзнуть, то настоятельно рекомендуем вам криолифтинг - воздействие на кожу с помощью холода. Рекомендуется данный вид уходовой процедуры сразу же после появления первых признаков возрастных изменений. Криолифтинг стимулирует неоколлагенез и синтез молекул гиалуроновой кислоты клетками соединительной ткани дермы и гиподермы, за счет чего способствует разглаживанию первых морщинок и улучшению рельефа кожи. Данная процедура также абсолютно не имеет видимых результатов, а после нее можно идти хоть на работу, хоть на свидание.

Самые эффективные косметологические процедуры для женщин 40+ pinterest

Если вы хотите на протяжении всей жизни поддерживать красивый овал лица, не задумываться о том, что такое пигментация, морщины и прочие “кожные” проблемы, вам точно стоит записаться на прием к косметологу. Начните хотя бы с массажа, а после того, как заметите разительную перемену, продвигайтесь далее по нашем списку уходовых бьюти-процедур.

Раннее мы писали о том, чью внешность теперь хотят повторить женщины по всему миру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram