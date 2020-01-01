Их свекровям можно только посочувствовать.

Тема отношений невестки и ее свекрови будет актуальная всегда. Она часто становится предметом для анекдотов или темой литературных произведений. Например, такой шедевр как “Кайдашева семья“ полюбился всем и стал народной классикой. И не зря, ведь это такое родное и близкое, понятное каждому, кто попал в узы замужества. Как и в классическом произведении, всегда были хорошие невестки и плохие. Астрологи говорят, что по особенностям каждого знака Зодиака можно предугадать, кто есть кто. О том, кто попал в ряды ужасных невесток по знаку Зодиака, расскажет Ivona.

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Вот уж кто может удивить, так это невестка-Близнецы. Она сперва может показаться воплощением идеала, деликатности и стиля. Она общается со свекровью так, вроде они дружили и поддерживали теплые отношения много лет, ведь с ней так легко говорить, так легко общаться и так легко обсуждать любой вопрос. Только не все так просто. Такая невестка запросто может “случайно“ разболтать все тайны доверившейся ей свекрови, или “невинным“ шантажом получить от нее что-то такое, что поможет самой невестке выглядеть лучше в глазах окружающих. А со временем девушка Близнец и вовсе начинает расслабляться, и позволяет себе роскошь не следить за тем, что и кому говорит. Она искренне уверена, что ничего обидного не сказала, хотя могла сильно задеть чувства свекрови.

ТОП-3 самых кошмарных невесток по знаку Зодиака pinterest.com

Лев

Эта особь очень непроста и не привыкла отдавать пальму первенства внимания никому. К тому же, она для своего любимого человека должна быть самой дорогой и единственной. И поэтому невестка-Лев не побрезгует сделать все возможное, чтобы максимально ограничить влияние матери на своего мужа. Если ей что-то не понравится, она может запросто высказать все в глаза, и не будет страдать от того, что обидела свекровь. Да, иногда, дабы немного успокоить бдительность матери своего мужа, Лев может подарить роскошный презент свекрови. Но это только для того, чтобы усыпить ее бдительность. Так что, таять и расслабляться не стоит.

ТОП-3 самых кошмарных невесток по знаку Зодиака pinterest.com

Пожалуй, более страшного кошмара даже для железной леди не найти. Эта девица начнет править парадом, едва перешагнет порог совместного жилья. И плевать она хотела на то, что там уже есть хозяйка-свекровь. Малейшие споры она не прощает, а если обидеть такую даму, будет мстить очень изощренными способами, не прощая обиду до последнего. Скорпион-невестка очень непростая, и совместное проживание с ней приведет только к ухудшению отношений. Поэтому, при возможности, лучше отпустить сына и позволить им самостоятельно строить свою семью, изредка навещая и помогая в мелочах. Потому что вмешательства в серьезные дела Скорпион не потерпит.

ТОП-3 самых кошмарных невесток по знаку Зодиака pinterest.com

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака самый замкнутый.

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