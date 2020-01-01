Как расположить к себе и заинтересовать любого собеседника?

Умение правильно говорить кому-то дается при рождении, а кто-то учится этому месяцами и годами на специальных тренингах. И понятно, что все это не просто так, ведь часто именно от того, насколько удачно пройдет разговор, зависит будущая карьера, жизнь, отношение к человеку. Конечно, каждый из нас уникален, и это факт. Только есть у каждого знака Зодиака свои секреты в общении, которые помогут расположить его к вам. Именно о том, какой прием в общении применить к тому или иному знаку Зодиака, расскажет Ivona.

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Главное правило в общении с этим знаком Зодиака - это позволить ему говорить много о себе и о своих переживаниях. Но только не поддакивать или молчать. Ведите живую активную беседу и покажите Овну, что вы толковый человек и разбираетесь в том или ином вопросе. Ему это точно понравится. А вот спорить и слишком акцентировать внимание на себе не стоит. Запомните, главный в беседе должен быть он, а не вы.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Телец

А этот знак Зодиака очень любит, когда ему сразу говорят прямо все в лицо. Излишнего хождения вокруг да около Телец терпеть не станет. Скандал не закатит, но вот слушать будет с меньшим удовольствием. Если же вы пришли к Тельцу за помощью, нужно быстро, кратко и максимально точно изложить суть проблемы. Он все хорошенечко обдумает и примет решение, что делать и как помочь.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Близнецы

Начать разговор с Близнецами очень легко, и они с удовольствием вступят с вами в беседу. Только надолго ли? Внимание у них, мягко говоря, не очень. Чтобы его привлечь, необходимо уметь быстро переключаться с одной темы на другую, генерировать новые, нестандартными мысли. Тогда диалог с этим человеком удастся.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Рак

Если ему не интересно общаться или он слишком занят чем-то более важным, Рак моментально даст вам это понять. Нет, грубить он не будет, но неудовольствие будет четко видно на его лице, так как свою мимику контролировать он не умеет. Просто настроение у него слишком изменчивое и редко подается логике. А если все нормально, Рак будет вести нормальный диалог. Вот только давить на него слишком не надо. Иначе он еще больше закроется в себе.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Лев любит, когда его авторитет виден и собеседник понимает, кто тут главный. Только вот с лестью перегибать не стоит. Этот человек имеет массу великолепных умений, при демонстрации каких надеется на искренне удивление и восхищение, а фальшь чует за версту. В целом Лев - очень мудрый и добрый советник, который может помочь в решении проблемы, “как сильный слабому“.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Дева

У этого знака Зодиака всегда много дел. Но это не мешает ему совершенно спокойно со всеми общаться. Времени, правда, у Девы может быть маловато, но она с радостью будет с вами вести диалог. В рассказе, если это простая дружеская беседа, не стоит слишком сильно акцентировать внимание на деталях и красках. Лучше коротко, сдержанно и по сути.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Весы

Об этих людях можно сказать: “Человек настроение: чего хочу, то и ворочу“. Общение с ними напрямую будет зависеть от того, в каком настроении они находятся. Если игривое - будет весело, если грустно им - они покажут всю свою капризность и т.д. Здесь нужно взвешивать каждое слово, ведь абсолютно все Весы принимают близко к сердцу.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Скорпион

Он терпеть не может подлости и лжи. Поэтому, если решились на общение, нужно отбросить все сомнения и говорить чистую правду. Только так, открыв все занавеси перед этим человеком, удастся заполучить его доверие. А если Скорпион немного вспылит, просто не обращайте внимания на это. Этот знак Зодиака быстро загорается, и быстро тухнет. Поэтому, просто принимайте его переменчивость, как должное.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Общение с этим знаком Зодиака не требует ничего сверхъестественного. Просто нужно быть собой и соглашаться на все предложенные им развлечения. Это именно тот человек, который будет как батарейка, дарить свою энергию всем и вдохновлять на новые свершения.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Козерог

Сдержанный Козерог не любит пустой болтовни, и в разговоре предпочитает конкретику. С ним завести беседу поможет какой-то интересный научный факт или спорная теория. Козерог с удовольствием покажет вам скрытый смысл всего, а потом прояснит то, что вам не удавалось понять раньше. Одним словом, Козерогу подавай факты и разговоры о точных науках, а не мыльные оперы.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Водолей

Они не перестают удивляться окружающему миру и всем людям, которые вокруг них. В каждом они найдут нечто уникальное и необычное. Поэтому, заговорить с ним нетрудно, и это принесет вам одно наслаждение. Рядом с Водолеем каждый научится ценить то, что ему дала мать-природа. Говорить с ним можно обо всем на свете: и о личных переживаниях и сомнениях, и о последних сплетнях, научных теориях и литературе. Он обязательно выслушает все и поделится своим мнением об этом.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Рыбы

Не любят первыми заводить разговор, да и болтать не очень-то любят. Зато более благодарного слушателя еще нужно поискать. Им смело можно доверить все секреты, Рыбы никому не скажут. Главное в общении с этой персоной - это проявлять инициативу. Остальное сложится само по себе.

Секреты удачного общения с каждым из знаков Зодиака pinterest.com

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака больше всех любит поспать.

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