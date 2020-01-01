Между едой и сном они всегда выберут лишние полчаса, чтобы вздремнуть.

Всех людей можно условно поделить на тех, кто любит и может рано вставать - жаворонков, и на тех, кто может проваляться в кровати хоть сутки напролет, встать с утра для них - настоящая трагедия. Их называют совами. Ivona расскажет именно о тех знаках Зодиака, которые любят вот так вот спать, и не желают спокойно пробуждаться и покидать царство Морфея.

Телец - один из самых трудолюбивых знаков Зодиака. Он каждый день пашет, без преувеличения, как конь, и старается успеть сделать как можно больше. Но такой темп жизни очень утомляет, и нет ничего лучше для этого знака Зодиака, как вечером, а то уже и ночью, добраться до своей любимой подушки и сладко уснуть. Просто Тельцу за день нужно очень много энергии, и только сон помогает ее восстановить, словно заряд мобильного телефона. Вот почему часто по утрам люди, рожденные под этим знаком, не могут сразу вскочить с кровати по будильнику и могут на 15-20 минут перенести сигнал. Чтобы просто еще чуть-чуть полежать.

ТОП-3 самых главных "сов" по знаку Зодиака pinterest.com

Стрелец

Вот уж кого трудно поднять с кровати, так это представителей этого знака Зодиака. Не хотят и не могут просыпаться Стрельцы рано. Только тот факт, что на работе нужно заработать денег себе на проживание, заставляет этих “совушек“ подняться с кровати и идти в мир, делать скучные дела и заставлять свой организм двигаться. А вот ближе к вечеру, когда Стрелец уже окончательно проснулся, у него полно энергии. Может веселиться до полночи, но утром снова начнется эпопея на тему “Оставьте меня, я сегодня никуда не пойду“.

ТОП-3 самых главных "сов" по знаку Зодиака pinterest.com

Жизнь бьет ключом вокруг этого знака Зодиака, и поэтому совершенно не удивительно, что им постоянно нужно быть в курсе всего происходящего. Они также очень усердно работают, и такой образ жизни изрядно утомляет Близнецов. Поэтому, в простые будние дни только на улице стемнеет, они будут готовиться ко сну и ложиться рано спать. А все затем, чтобы проснуться рано, привести себя в порядок и снова идти радовать мир своей энергетикой. Выходные же Близнецы могут запросто провести дома, пытаясь восстановиться после трудовых будней и проспать их почти полностью.

ТОП-3 самых главных "сов" по знаку Зодиака pinterest.com

В любом случае, под каким бы знаком человек не родился, современный мир требует максимальной собранности, отдачи и упорного труда. Поэтому, все люди устают, и чем старше становишься, тем больше дел и забот падает на твои плечи. Тянуть такое бремя тяжело и порой только сон помогает перезагрузить организм, мысли, сознание. Нам необходимо научиться просто отдыхать: с семьей, детьми, друзьями. Тогда даже самую сильную усталость, после трудового дня, как рукой снимет. И сон будет крепким и волшебным, так как вы сможете выспаться, отдохнуть и без проблем проснуться, не проклиная “зловещий“ сигнал будильника.

Ранее мы рассказывали, кто из знаков Зодиака самый вежливый.

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