Кто из них способен на красивые ухаживания и лебединую верность, а кто - предпочитает остаться в одиночестве?

Вторая половинка - очень важная часть жизни каждого человека. Немаловажно найти человека, с которым ваши сердца будут биться в унисон, который будет понимать вас так, как себя. Человека, который всегда будет на вашей стороне, поддержит, даст ценный совет, будет рядом даже в самую трудную минуту. И каждый человек в любви совершенно разный. Астрологи говорят, что знак Зодиака может рассказать о том, как любят, влюбляются и какие отношения человек предпочитает. Об этом и расскажет Ivona.

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Свои чувства этот романтик скрывать не станет и если уж он влюбился, то объект его желаний вряд ли уйдет от него. Напористый, нежный, невероятно страстный, Овен способен покорить сердце даже самого строптивого человека.

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Телец

Кандидата будет выбирать долго и кропотливо. Но как только этот выбор будет сделан, не станет слушать никаких возражения. Любимого человека Телец окутает нежностью, заботой и добротой. Кратковременные интрижки не для него. Только серьезные чувства.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

Близнецы

Слишком переменчивы и из-за этого часто меняют партнеров, ищут “того самого“ человека и не понимают, что таким образом могут в итоге остаться совершенно одни на старости лет. Однако такая у них натура и с этим остается только бороться.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

Рак

Осторожный и трепетный Рак умеет красиво и нежно ухаживать. Он может буквально с первых свиданий начать говорить о совместной жизни и о том, как будут называть ваших будущих детей. Пугаться не стоит, ведь Рак очень долго делал выбор и решился связать жизнь именно с вами.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

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Конечно, Льву как никому другому нужно любить и получать эту любовь в ответ. Поэтому своему избраннику он готов дать все на свете, лишь бы получить такую же отдачу взамен. Ухаживает красиво, с дорогими подарками и романтическими поступками.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

Дева

Здесь на первый план выступают отнюдь не чувства, а партнерские отношения. В избраннике Дева будет искать надежного партнера, с которым получится хороший и крепкий союз. Кратковременные и случайные интрижки Дева никогда себе не позволит.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

Весы

Трудности выбора при влюбленности ярко выражаются у Весов невероятными перепадами настроения. Зато, если они будут полностью счастливы, никто с их обаянием и нежностью не сравнится. Добрее человека еще нужно поискать.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

Скорпион

Это именно те люди, которые, не смотря ни на что, будут основывать свой выбор на ряде критериев. И выиграет тот претендент, который будет подходить по большинству пунктов. Правда, в молодости они могут быть довольно ветрены, и экспериментировать с кратковременными отношениями.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

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Как же красиво может ухаживать Стрелец! Вот только он редко остается верен одному и тому же человеку в силу своей ветреной натуры. Слишком много критериев влияет на него: сегодня он носит на руках одну, а завтра побежит покорять сердце другой.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

Козерог

Долго и нудно будет оценивать потенциального спутника жизни, взвешивать все хорошее и плохое. В итоге, когда сделает свой выбор, станет верным супругом и незаменимым помощником.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

Водолей

Необычность этого знака выражается в том, что он может запросто, например, стать на колени посреди главной площади города, прыгнуть с моста, совершить безумный поступок. И все во имя любви. Зато потом, если все сложится, в паре будет царить взаимоуважение и полная гармония.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

Рыбы

Часто боятся делать первый шаг из-за возможности отказа. Зато, если вдруг окажется, что чувства Рыб взаимны, они будут настолько счастливы, что своим счастьем будут осветить все на километры вокруг.

Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как построить карьеру по знаку Зодиака.

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