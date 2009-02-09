Любовный гороскоп: как ищут партнера, влюбляются и признаются знаки Зодиака
Вторая половинка - очень важная часть жизни каждого человека. Немаловажно найти человека, с которым ваши сердца будут биться в унисон, который будет понимать вас так, как себя. Человека, который всегда будет на вашей стороне, поддержит, даст ценный совет, будет рядом даже в самую трудную минуту. И каждый человек в любви совершенно разный. Астрологи говорят, что знак Зодиака может рассказать о том, как любят, влюбляются и какие отношения человек предпочитает. Об этом и расскажет Ivona.
Читай также: Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на 2020 годОвен
Свои чувства этот романтик скрывать не станет и если уж он влюбился, то объект его желаний вряд ли уйдет от него. Напористый, нежный, невероятно страстный, Овен способен покорить сердце даже самого строптивого человека.
- Телец
Кандидата будет выбирать долго и кропотливо. Но как только этот выбор будет сделан, не станет слушать никаких возражения. Любимого человека Телец окутает нежностью, заботой и добротой. Кратковременные интрижки не для него. Только серьезные чувства.
- Близнецы
Слишком переменчивы и из-за этого часто меняют партнеров, ищут “того самого“ человека и не понимают, что таким образом могут в итоге остаться совершенно одни на старости лет. Однако такая у них натура и с этим остается только бороться.
- Рак
Осторожный и трепетный Рак умеет красиво и нежно ухаживать. Он может буквально с первых свиданий начать говорить о совместной жизни и о том, как будут называть ваших будущих детей. Пугаться не стоит, ведь Рак очень долго делал выбор и решился связать жизнь именно с вами.
Читай также: 4 знака Зодиака, к которым деньги так и липнутЛев
Конечно, Льву как никому другому нужно любить и получать эту любовь в ответ. Поэтому своему избраннику он готов дать все на свете, лишь бы получить такую же отдачу взамен. Ухаживает красиво, с дорогими подарками и романтическими поступками.
- Дева
Здесь на первый план выступают отнюдь не чувства, а партнерские отношения. В избраннике Дева будет искать надежного партнера, с которым получится хороший и крепкий союз. Кратковременные и случайные интрижки Дева никогда себе не позволит.
- Весы
Трудности выбора при влюбленности ярко выражаются у Весов невероятными перепадами настроения. Зато, если они будут полностью счастливы, никто с их обаянием и нежностью не сравнится. Добрее человека еще нужно поискать.
- Скорпион
Это именно те люди, которые, не смотря ни на что, будут основывать свой выбор на ряде критериев. И выиграет тот претендент, который будет подходить по большинству пунктов. Правда, в молодости они могут быть довольно ветрены, и экспериментировать с кратковременными отношениями.
Читай также: Как отмечают День святого Валентина в разных странах: 10 забавных традицийСтрелец
Как же красиво может ухаживать Стрелец! Вот только он редко остается верен одному и тому же человеку в силу своей ветреной натуры. Слишком много критериев влияет на него: сегодня он носит на руках одну, а завтра побежит покорять сердце другой.
- Козерог
Долго и нудно будет оценивать потенциального спутника жизни, взвешивать все хорошее и плохое. В итоге, когда сделает свой выбор, станет верным супругом и незаменимым помощником.
- Водолей
Необычность этого знака выражается в том, что он может запросто, например, стать на колени посреди главной площади города, прыгнуть с моста, совершить безумный поступок. И все во имя любви. Зато потом, если все сложится, в паре будет царить взаимоуважение и полная гармония.
- Рыбы
Часто боятся делать первый шаг из-за возможности отказа. Зато, если вдруг окажется, что чувства Рыб взаимны, они будут настолько счастливы, что своим счастьем будут осветить все на километры вокруг.
Ранее мы рассказывали, как построить карьеру по знаку Зодиака.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил