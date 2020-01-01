Кому придется по душе тихий семейный вечер, а кто не мыслит свой праздник без шумной вечеринки?

Каждый из нас ждет с нетерпением своего особенного дня - Дня рождения. Кто-то переживает из-за того, что прожит еще один год и он стал на год старее, кто-то наоборот - радуется тому, что получилось сделать за этот год, а кто-то с нетерпением и трепетом ждет свою особенную дату. Астрологи утверждают, что по знаку Зодиака можно понять какой вариант празднования придется по душе каждому. Более подробно об этом расскажет Ivona.

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Этому огненному знаку, из которого просто прет энергетика, не понравятся спокойные посиделки в кругу родственников. А вот шумная пати в кругу лучших друзей где-то в ночном клубе - как раз то, что нужно. Веселье и смех - вот что для Овна главное в празднике.

Как знаки Зодиака отмечают День рождения? pinterest.com

Телец

Если этот знак Зодиака и захочет устроить себе праздник, то отдаст предпочтение вкусной еде и не менее вкусным напиткам. И да, интерьер и декор тоже должны быть стильными. Правда, из-за того, что Телец слишком привязан к дому, часто и густо именно дома и проходят различные праздники.

Близнецы

Для них главное правило: чем больше народа соберется на праздник, тем лучше. А все потому, что Близнецы - невероятно общительный знак, который не представляет себе торжество без всех своих знакомых, где-то в шумном и людном месте, чтобы можно было до отпада танцевать и веселиться.

Рак

Здесь все немного сложнее. Рак не любит, когда слишком много народа, и предпочитает отмечать свой самый важный день в кругу родственников и только самых близких друзей. Кроме того, если это вечеринка в ресторане, то непременно он арендует отдельный зал, чтобы никто посторонний не мешал его празднику.

Лев

Такой тщеславный Лев пригласит на свое торжество родственников, чтобы они им восхищались, и влиятельных друзей, ведь деловые отношения тоже нужно выстраивать. Есть только два правила, которые на дне рождения Льва нельзя нарушать: напоминать ему о реальном возрасте (расстроится не на шутку) и уделять кому-то больше внимания, нежели ему (ведь хозяин праздника он).

Как знаки Зодиака отмечают День рождения? pinterest.com

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Этот знак Зодиака не считает нужным вообще тратить кровно заработанные на пышное торжество. Поэтому, обычно, друзьям приходится организовывать все втайне от Девы. А потом, когда сюрприз удастся, нужно просто позволить Деве принимать в чем то участие. Например: разрезать праздничный торт. Для нее это очень важно.

Весы

Люди, которые родились под знаком Весов, любят, когда у них все намного круче и удивительнее, чем у остальных. Поэтому, если они будут отмечать день рождение, то непременно в ресторане с изюминкой, где будет что-то особенное и в то же время фантастическое. Просто они обожают, когда все дорого, богато и стильно.

Скорпион

Если случится ненароком так, что на праздник к Скорпиону придет кто-то нежданный, он очень расстроится, поэтому если вы попали на такое торжество, можете быть уверенными: что вы в числе избранных. Любит он тихо и скромно посидеть, но если кто-то посвятит ему песню или запустит в его честь в небо фонарик - это будет уместно и приятно виновнику торжества.

Стрелец

Эти люди любят пробовать все новое и необычное. Поэтому, они будут рады непривычной кухне, такой же музыке и танцам. А еще на празднике нельзя просто сидеть все время за столом. Нужно двигаться и что-то делать. Поэтому развлечение в виде тамады или веселые конкурсы с призами - это то, что точно не оставит Стрельца равнодушным.

Как знаки Зодиака отмечают День рождения? pinterest.com

Козерог

Рожденные под созвездием Козерога обычно постоянно трудятся, чтобы заработать себе на статусные вещи и статусную жизнь. Это правило касается и празднования его дня рождения. Если он приглашает вас на день рождения “в кафе“, то нужно одеваться респектабельно. Потому что “кафе“ с 90% вероятностью окажется чуть ли не самым уважаемым заведением города. А туда в джинсах идти не стоит.

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Каждый день рождения проходит и для самого Водолея, и для его друзей очень даже не плохо. А все потому, что он любит праздновать его на открытом воздухе (даже зимой) с шашлыками, гитарой и застольными песнями. А почему бы и нет, ведь жизнь так коротка, и молодость проходит. Так что, если на праздник пригласил Водолей, обязательно узнайте локацию и дресс-код, и просто наслаждайтесь праздником.

Рыбы

Рыбки не слишком-то разделяют мнение, что чем больше народа, тем лучше. Они любят свой День рождения отмечать в кругу самых родных и близких друзей, которые точно знают их вкусы и вместе с ними будут петь и танцевать под любимые треки. Обычно, День рождения у этого знака Зодиака больше похож на веселый семейный ужин. А для настоящих друзей большего и не нужно.

Как знаки Зодиака отмечают День рождения? pinterest.com

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