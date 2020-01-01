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Как знаки Зодиака отмечают День рождения?

Спецтема: Астрология
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Кому придется по душе тихий семейный вечер, а кто не мыслит свой праздник без шумной вечеринки?
Как знаки Зодиака отмечают День рождения?
Как знаки Зодиака отмечают День рождения?
pinterest.com

Каждый из нас ждет с нетерпением своего особенного дня - Дня рождения. Кто-то переживает из-за того, что прожит еще один год и он стал на год старее, кто-то наоборот - радуется тому, что получилось сделать за этот год, а кто-то с нетерпением и трепетом ждет свою особенную дату. Астрологи утверждают, что по знаку Зодиака можно понять какой вариант празднования придется по душе каждому. Более подробно об этом расскажет Ivona.

Этому огненному знаку, из которого просто прет энергетика, не понравятся спокойные посиделки в кругу родственников. А вот шумная пати в кругу лучших друзей где-то в ночном клубе - как раз то, что нужно. Веселье и смех - вот что для Овна главное в празднике.

Как знаки Зодиака отмечают День рождения?
Как знаки Зодиака отмечают День рождения?
pinterest.com

  • Телец

Если этот знак Зодиака и захочет устроить себе праздник, то отдаст предпочтение вкусной еде и не менее вкусным напиткам. И да, интерьер и декор тоже должны быть стильными. Правда, из-за того, что Телец слишком привязан к дому, часто и густо именно дома и проходят различные праздники.

  • Близнецы

Для них главное правило: чем больше народа соберется на праздник, тем лучше. А все потому, что Близнецы - невероятно общительный знак, который не представляет себе торжество без всех своих знакомых, где-то в шумном и людном месте, чтобы можно было до отпада танцевать и веселиться.

  • Рак

Здесь все немного сложнее. Рак не любит, когда слишком много народа, и предпочитает отмечать свой самый важный день в кругу родственников и только самых близких друзей. Кроме того, если это вечеринка в ресторане, то непременно он арендует отдельный зал, чтобы никто посторонний не мешал его празднику.

  • Лев

Такой тщеславный Лев пригласит на свое торжество родственников, чтобы они им восхищались, и влиятельных друзей, ведь деловые отношения тоже нужно выстраивать. Есть только два правила, которые на дне рождения Льва нельзя нарушать: напоминать ему о реальном возрасте (расстроится не на шутку) и уделять кому-то больше внимания, нежели ему (ведь хозяин праздника он).

Как знаки Зодиака отмечают День рождения?
Как знаки Зодиака отмечают День рождения?
pinterest.com

Этот знак Зодиака не считает нужным вообще тратить кровно заработанные на пышное торжество. Поэтому, обычно, друзьям приходится организовывать все втайне от Девы. А потом, когда сюрприз удастся, нужно просто позволить Деве принимать в чем то участие. Например: разрезать праздничный торт. Для нее это очень важно.

  • Весы

Люди, которые родились под знаком Весов, любят, когда у них все намного круче и удивительнее, чем у остальных. Поэтому, если они будут отмечать день рождение, то непременно в ресторане с изюминкой, где будет что-то особенное и в то же время фантастическое. Просто они обожают, когда все дорого, богато и стильно.

  • Скорпион

Если случится ненароком так, что на праздник к Скорпиону придет кто-то нежданный, он очень расстроится, поэтому если вы попали на такое торжество, можете быть уверенными: что вы в числе избранных. Любит он тихо и скромно посидеть, но если кто-то посвятит ему песню или запустит в его честь в небо фонарик - это будет уместно и приятно виновнику торжества.

  • Стрелец

Эти люди любят пробовать все новое и необычное. Поэтому, они будут рады непривычной кухне, такой же музыке и танцам. А еще на празднике нельзя просто сидеть все время за столом. Нужно двигаться и что-то делать. Поэтому развлечение в виде тамады или веселые конкурсы с призами - это то, что точно не оставит Стрельца равнодушным.

Как знаки Зодиака отмечают День рождения?
Как знаки Зодиака отмечают День рождения?
pinterest.com

  • Козерог

Рожденные под созвездием Козерога обычно постоянно трудятся, чтобы заработать себе на статусные вещи и статусную жизнь. Это правило касается и празднования его дня рождения. Если он приглашает вас на день рождения “в кафе“, то нужно одеваться респектабельно. Потому что “кафе“ с 90% вероятностью окажется чуть ли не самым уважаемым заведением города. А туда в джинсах идти не стоит.

Каждый день рождения проходит и для самого Водолея, и для его друзей очень даже не плохо. А все потому, что он любит праздновать его на открытом воздухе (даже зимой) с шашлыками, гитарой и застольными песнями. А почему бы и нет, ведь жизнь так коротка, и молодость проходит. Так что, если на праздник пригласил Водолей, обязательно узнайте локацию и дресс-код, и просто наслаждайтесь праздником.

  • Рыбы

Рыбки не слишком-то разделяют мнение, что чем больше народа, тем лучше. Они любят свой День рождения отмечать в кругу самых родных и близких друзей, которые точно знают их вкусы и вместе с ними будут петь и танцевать под любимые треки. Обычно, День рождения у этого знака Зодиака больше похож на веселый семейный ужин. А для настоящих друзей большего и не нужно.

Как знаки Зодиака отмечают День рождения?
Как знаки Зодиака отмечают День рождения?
pinterest.com

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Теги: знаки Зодиака, Зодиак, гороскоп, астрология, астрологический прогноз
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Источник: ivona.bigmir.net

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