Оригинальные идеи, которые придутся по вкусу каждой.

Каждая девушка хочет выглядеть на все 100%, и немалую роль в этом играет маникюр. Но как угадать с дизайном, чтобы это было и уместно, и стильно, и подходило лично вам? Астрологи утверждают, что в выборе вам поможет ваш знак Зодиака. Какой же дизайн подойдет именно вам, расскажет Ivona.

Читай также: Сердцеедка: ТОП-15 идей маникюра на День Святого Валентина

Огненная стихия

Крайне темпераментные и энергичные люди. К этой стихии относятся: Стрелец, Овен и Лев. Они - от природы лидеры, и привыкли держать все под свои чутким контролем. Это правило одинаково справедливо, как на работе, так и в выборе своего стиля, подборе одежды, аксессуаров, обуви и пр. Они стремятся гармонично все сочетать, и в то же время быть в центре внимания. И в ноготках они тоже хотят быть лучшими. Поэтому однотонный маникюр – это точно не о них. Это те люди, которые готовы сидеть по несколько часов у мастера, чтобы получить настоящее произведение искусства. Также они любят экспериментировать с цветовой гаммой, пробовать что-то новое, необычные и яркие сочетания.

Звездные ногти: Маникюр по знаку Зодиака pinterest.com

Воздушная стихия

Сюда относятся те представительницы прекрасного пола, которые родились под созвездием Близнецов, Весов и Водолея. Это довольно необычные дамы, которые не любят идти на поводу у общества, а предпочтут проявить себя, свой внутренний мир, показать свои ощущения и свои переживания. Они полностью свободны от предрассудков и могут носить все, чего душа пожелает. То же самое правило касается и дизайна ногтевой пластины. Этим дамочкам рекомендуется слишком не заморачиваться с дизайном, и отдавать предпочтение розовым и голубым оттенкам с перламутровыми или серебристыми акцентами. Не нужно огромное количество страз, камней и т.д. Эти девушки слишком легки и воздушны, чтобы думать о замысловатом дизайне ноготка.

Звездные ногти: Маникюр по знаку Зодиака pinterest.com

Читай также: Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2020

Стихия земли

Это женщины, которые реальными глазами смотрят на мир и знают точно, как получить желаемое. К стихии земли относятся такие знаки зодиака, как Дева, Козерог и Телец. Они - прирожденные трудяги и вполне прагматичные личности, которые предпочитают меньше говорить, а больше делать. Вдобавок ко всему, они не сторонницы того, чтобы своим нарядом и внешностью привлекать к себе внимание. Поэтому в обычной жизни предпочитают сдержанный деловой стиль для работы, и классический кежуал для повседневной жизни. Маникюр таким дамам стоит выбирать в спокойных тонах с блестящими, яркими акцентами. От кислотных цветов лучше отказаться.

Звездные ногти: Маникюр по знаку Зодиака pinterest.com

Стихия воды

У них невероятно сильно развито шестое чувство. Девушки, которые родились под созвездием Скорпиона, Рыб и Рака, обладают мощной энергетикой, которой невозможно не позавидовать. Астрологи рекомендуют таким дамам присмотреться к перламутру и блесткам для своих ногтей. При этом сам оттенок роли не играет. Можно выбрать даже синий, черный или зеленый. Главное правило: чтобы было сияние. Такой дизайн маникюра сможет подчеркнуть и усилить энергетику знаков Зодиака водной стихии.

Звездные ногти: Маникюр по знаку Зодиака pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как сделать контрастный маникюр.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.