Кто тратит больше, чем зарабатывает, а кто откладывает каждую копейку на "черный день".

В мире, где столько различных ярких и нужных товаров, очень трудно удержаться и не потратить деньги. Есть такие люди, которые просто не могут сдержать себя в покупках. Например, идешь в супермаркет за хлебом, а домой тащишь два больших пакета с кучей продуктов. Идешь покупать только одну вещь, а получается обновить чуть ли не половину гардероба. А вот есть и полные их противоположности. Они будут покупать вещи в “секонд-хенде“, отказывать себе в самых простых удовольствиях и все для того, чтобы отложить на “черный день“. О том, как знаки Зодиака относятся к трате денежных средств, расскажет Ivona.

Быстро заработал - так же быстро и потратил. У Овна все предельно просто. Откладывать он точно не будет и может позволить себе все, что только захочет. И даже если получится, что в один день в магазине он оставит половину заработанного, его это ничуть не огорчит.

Транжира или жадина: Как знаки Зодиака относятся к деньгам pinterest.com

Телец

Они тоже не жадины, только, вот беда, копить не получается. Да, Телец любит и хорошо покушать, и хорошо выглядеть. Поэтому он годам учится зарабатывать так, чтобы на все хватало и немножко оставалось “про запас“. Очень редко, что они сидят без денег вообще.

Близнецы

Пожалуй, одним из любимых занятий этого знака Зодиака является зарабатывание денег и слушанье, как купюры шелестят у них в руках. Да, откладывать они будут, но только тогда, когда начнут зарабатывать сверх нормы. Это, кстати, вполне возможно. Только тогда рядом могут появиться нахлебники в надежде получить кусочек.

Транжира или жадина: Как знаки Зодиака относятся к деньгам pinterest.com

Рак

Обожают тратить на самые необходимые в доме вещи. А вот копить не могут. Им постоянно нужно что-то купить. Правда, огромный плюс в том, что они покупают только нужные вещи. Поэтому мелкие траты им можно простить. Да и крупные, если разобраться, тоже. А копит пусть спутник этого знака.

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Для того чтобы всегда быть на высоте, люди, рожденные под этим знаком Зодиака просто не могут не тратить. Ведь “не царское это дело - в обносках ходить“. Так или иначе, с таким же успехом, как зарабатывает, Лев точно так же и тратит. По-другому он просто не может.

Транжира или жадина: Как знаки Зодиака относятся к деньгам pinterest.com

Дева

Интересно то, что этот знак не привык скупиться, и себе любимому он точно не откажет в маленьком удовольствии. И даже большом. Вот только на публике он будет делать вид, что у него совершенно нет денег и что он тоже, как и его подчиненные, работает просто за идею. Только может они и да, а вот Дева просто будет наблюдать, как у тех иссякают силы.

Весы

Наверное, так сложились звезды на небе, потому что Весы умеют находить гармонию абсолютно во всем. Чрезмерно они не тратят. Просто нет нужды. Да и деньги класть на депозит в банк не станут. Как-то они умудряются собрать всю мудрость свою и настолько рационально разделить деньги, что у них и есть все необходимое, и немного сбережений.

Транжира или жадина: Как знаки Зодиака относятся к деньгам pinterest.com

Скорпион

Вот уж кто любит пафос и жизнь “на широкую ногу“, так это представители этого знака Зодиака. Настолько им нравится показывать свое “хорошее“ финансовое положение, что в том, что это далеко не так, они не признаются. Так, тратя свои деньги, Скорпион будет искать всегда того, кто готов профинансировать его капризы.

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А вот здесь деньги тратятся на все подряд: и на полезные вещи, и на простые безделушки. Часто даже может занимать деньги лишь для того, чтобы не пропустить очередную распродажу. Это именно те люди, которые могут реально за час спустить всю зарплату и еще снять деньги с кредитки.

Транжира или жадина: Как знаки Зодиака относятся к деньгам pinterest.com

Козерог

Умный и рациональный Козерог умеет и знает, как заработать деньги, какая у них цена, и как отложить. Да, возможно ему придется пройти через трудности, и он будет вынужден откладывать практически каждую копейку. Только их силе воли можно позавидовать ведь, достигнув успеха, он будет невероятно щедрым.

Водолей

Парадоксально прозвучит, только Водолей, при всем своем уникальном и не похожем ни на что мышлении, относительно денег будет делать так, как его друзья. Если они будут идти в банк и класть на депозит кругленькую сумму, он последует их примеру. А если друзья решат развлекаться всю ночь, тратить налево и направо, то Водолей с ними за одно.

Рыбы

Меланхолическая Рыба абсолютно не стремится заработать хоть что-то. А если и удается разбогатеть, значит она приложила к этому нечеловеческие усилия. Ей проще мечтать о немыслимых богатствах, чем взять себя в руки и что-то отложить, приблизиться хоть на шаг к ним. Вся надежда только на спутника этого знака Зодиака.

Транжира или жадина: Как знаки Зодиака относятся к деньгам pinterest.com

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