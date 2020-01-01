Искристое шампанское, бутербродик с икрой или может быть заливное?

Дабы отвлечься от предновогодних забот, готовки и покупок, Ivona предлагает ознакомиться с шуточным, но от ого не менее праздничным гороскопом. Итак, какое вы блюдо новогоднего стола по знаку Зодиака?

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Часы готовки определенно стоят результата - это кушанье по вкусу практически каждому. Конечно, у каждой хозяйки есть свой особый рецепт приготовления холодца, как и у каждого Козерога - свой путь к совершенству. Он симпатичен каждому и даже если он немного приедается, как только Козерог покинет вас, вы начинаете испытывать непонятную тоску - какой же Новый год без праздничного холодца и этого остроумного знака Зодиака?

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

Водолей - Мандарины

От Водолеев, как и от мандаринов, прямо-таки веет чем-то чудесным и праздничным. С собой они приносят предчувствие незабываемых приключений и веселья. Пусть некоторые Водолеи и попадаются “с косточкой“ или кислинкой, но отказаться от них, особенно в канун Нового года, практически невозможно. Этот знак Зодиака берет на себя ответственность поддерживать во всех дух волшебного праздника, и справляются с ней, как и мандарины, на “отлично“.

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

Рыбы - Заливная рыба

Одно из самых странных блюд на новогоднем столе. Все неизменно продолжают его готовить, хотя не очень-то понимают, зачем: столько усилий просто чтобы получить рыбный холодец? Вкус рыбного заливного, как настоящий дух Рыб, сложно постичь и распробовать, понять их дано не всем и не каждому. Кому-то они могут показаться слишком невыразительными, но Рыбы - особое блюдо, полное чувство собственного достоинства, и не очень-то страдает без внимания посторонних.

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

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Главное блюдо новогоднего стола, главный предмет споров между хозяйками в канун Нового года и главный символ праздника - вот что можно сказать об Оливье. И вот что, из-за своей врожденной скромности, думают о себе сами Овны. Они привыкли быть в центре внимания и с восторгом купаются в лучах всеобщего обожания. Доказывать им, что на звание королей новогоднего стола есть немало и более достойных кандидатов, бессмысленно - Овны ни за что не поверят в такую наглую ложь.

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

Телец - Утка с яблоками

Непременный атрибут новогоднего стола, показатель мастерства хозяйки и благосостояния дома - утка с яблоками, по совместительству - Телец, собственной персоной. Несмотря на восхитительный вкус и внешний вид, этому блюду редко достается много внимания, ведь гости к моменту ее появления на столе уже так налопались салатами и закусками, что пробуют ее скорее из вежливости, чем с аппетитом. И очень зря! Ведь она сочетает в себе все самое вкусное: и печеные яблоки, и нежное мясо. Не забывайте оставлять в своем сердце немножко места для Тельцов - они готовы быть для близких опорой, да и выглядят всегда просто восхитительно!

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

Близнецы - Селедка под шубой

Как восхитительно в ней сочетаются несочетаемые продукты: сладкая свекла и соленая (или пряная сельдь)? Да вы шутите? Нет, все предельно серьезно. Селедка под шубой - идеальное блюдо для застолья - и выглядит красиво, и закуска отличная. Неподготовленных, конечно, может слегка испугать обилие розового майонеза и лука, попробовав, они, возможно, и пожалеют о содеянном, но непременно попросят добавки. Так и Близнецы: врываются на праздник в экстравагантном наряде, моментально завоевывают всеобщее обожание и тут же скрашивают новогоднее застольем своим беззаботным щебетом. Причем темы подбирая самые несочетаемые.

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

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Мимоза - отлична иллюстрация к тому, как из ничего сделать роскошный салат. К слову, этой супер-способностью обладают все Раки: они из каких-то мелочей способны создать и успешный бизнес, и красивое платье из скатерти, и адронный коллайдер из деревянных палочек, клея и скрепок. А уж какие скандалы способны закатывать на пустом месте, а какие обиды фантастические получаются у Раков! Словом, мимоза - истинное кулинарное воплощение этого знака Зодиака: и вкус приятный, и загадочность присутствует, и вид нарядный, а главное - празднично.

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

Лев - Бутерброд с икрой

Всеобщий любимец, настоящий деликатес, подается строго дозированно, для поддержания всеобщего ажиотажа. Общество Львов (по мнению самих Львов) должно неизменно восприниматься как привилегия, вкушать его нужно с глуповатой улыбкой, полной удовольствия, на лице. А как иначе? Дорогой и изысканный Лев уверенно держит марку и купается во всеобщей любви, появляется с фанфарами и исчезает внезапно, оставляя по себя чувство легкой недосказанности. Львов, как и бутербродов с икрой на новогоднем столе, всегда кажется слишком мало, однако на самом деле именно этого количества вполне достаточно, чтобы не пресытиться их сверкающим образом.

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

Дева - Рассол

Супер-герой и спаситель, который никогда не снимает маски и не оказывается на новогоднем столе. Он, как и Девы, готов терпеливо ждать своего часа в прохладном темном месте, чтобы прийти к вам утром 1-го января и оказать первую похмельную помощь. Девы же, не самые большие поклонники шумных празднеств, всегда готовы оказать помощь “болеющим“, правда сами до конца и сами не понимают, какой им с этого толк. Разве что легкое удовольствие от того, что оказались умнее всех и не мешали шампанское с водкой, и что в них остро нуждаются все вокруг.

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

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Или игристое вино, называйте, как хотите. Сложно представить себе новогоднее веселье без шампанского, и уж тем более без Весов. Ведь они именно те люди, которые задорно верещат, когда взрываются хлопушки и салюты, с азартом накладывают всем вокруг салаты (даже если это никому не нужно), с удовольствием почистят вам мандаринку, зажгут вам бенгальский огонек и будут проникновенно заглядывать в глаза, пытаясь определить, насколько вам весело. Они - искристые, несут с собой и в себе хорошее настроение, но все же нужно остерегаться, чтобы не получить пробкой по лбу.

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

Скорпион - Наполеон

Вызывает стойкую зависимость даже у тех, кто не любит сладкое, с первой ложки. Как и Скорпионы, которые быстро проникают в ваше сердце, и изгнать их оттуда крайне сложно. Разве что при помощи другого Скорпиона. Или кусочка Наполеона. А лучше - целого торта!

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

Стрелец - Водка

Потому что без нее и праздник не праздник, и даже если до этого, вы чинно потягивали шампанское из длинных фужеров, стараясь закусывать исключительно фруктами или салатами без майонеза, для полноты новогодней картины не хватает именно ее - водки. И Стрельцов, конечно же. Без них не обходится ни одно застолье, потому что с собой они несут доброе и вечное: красивые тосты и пожелания, задушевные беседы на кухне, праздничное оборачивание серпантином первого уснувшего. Даже если сам Стрелец не употребляет, даже если компания подобралась сугубо непьющая, представители этого знака Зодиака способны сделать любой праздник максимально уютным.

Шуточный гороскоп: Какое вы новогоднее блюдо? pinterest.com

Ранее мы рассказывали, чего стоит опасаться каждому знаку Зодиака в новом году.

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