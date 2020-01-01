Какую модную вещь нужно купить в 2020 году всем знакам зодиака

Самые стильные, актуальные и гармоничные варианты трендов, которые подсказали звезды.

Шоппинг - любимое многими женщинами времяпрепровождение, вот только иногда, а в большинстве случаев - часто, оно становится настоящим стрессом. Как же сложно определиться с одним-единственным трендом, когда вокруг столько крутых вещей? И каждую хочется приобрести или хотя бы примерить. Если вам тяжело остановиться на одном варианте, а помощь подруги кажется вам слишком непрофессиональной, то, возможно, стоит обратиться к звездам? Ivona нашла для представительниц каждого зодиакального созвездия идеальный трендовый “подарок” самой себе на Новый год 2020. Поверьте, эти вещи помогут вам не только выглядеть блистательно с минимальными денежными затратами, но и добавит тех качеств, которые сложно найти в себе по причине капризности звезд.

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Овен

Импульсивные и очень энергичные Овны ценят комфорт и свободу движений. Но также они совсем не прочь похвастать ультрамодными вещицами, которым смогут завидовать многие. Именно поэтому звезды советуют этому знаку зодиака присмотреться к стильным джинсам-клеш, которые отвечают и по признакам удобства, и по соответствию ультрамодным тенденциям.

Модные подарки по знаку зодиака: Овен pinterest

Телец

Несколько слишком приземленные Тельцы не любят привлекать к себе излишнего внимания, поэтому предпочитают вещи классические и достаточно лаконичные. Кожаные черный тренч - однозначный хит сезона, который понравится их Мисс Консервативности и сможет стать любимым элементом гардероба в стиле “кэжуал”.

Модные подарки по знаку зодиака: Телец pinterest

Близнецы

Самый двойственный знак зодиака всегда страдает от обыденности бытия, вечно находится в поисках авантюр и приключений. Для того, чтобы провести 2020 год без риска попадания на прием к психотерапевту, Близнецам стоит немного усмирить свои таланты. А чтобы поддержать их душевное равновесие, презентуйте им лаконичное, но стильное украшение, которое вечно будет на острие моды.

Модные подарки по знаку зодиака: Близнецы pinterest

Рак

Все водные знаки имеют отличную интуицию, поэтому и Раки наделены потрясающим чутьем. Для того, чтобы немного польстить их эго предлагаем приобрести для них в подарок (или для себя любимой) сумку, которая находится на пике популярности. Удобное и очень необычное “ведро” - идеальный пример крутого презента.

Модные подарки по знаку зодиака: Рак pinterest

Лев

Харизматичные Львы обожают находиться в центре внимания, поэтому важно на 2020 год приобрести для них что-то очень яркое, притягивающее взгляды. В то же время важно не перестараться и не купить “сиюминутную” вещь, которая актуальна только здесь и сейчас. Яркое и стильное пальто - идеальный пример сочетания классики и остромодности.

Модные подарки по знаку зодиака: Лев pinterest

Дева

Большинство знаков этого земного созвездия предпочитают жить в роскошестве, а потому очень ценят дорогие и изысканные подарки. Лучше всего подчеркнуть их статусность смогут необычные туфельки на ошеломительном каблуке. Желательно с фантазийным оформлением.

Модные подарки по знаку зодиака: Дева pinterest

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Весы

Вечно сомневающиеся и слегка неуверенные в себе Весы всю жизнь пытаются соответствовать придуманным идеалам. Они упорно трудятся над своим эмоциональным и умственным развитием, не забывая и про тело. Их красивые изгибы лучше всего сможет подчеркнуть стильный кроп-топ, который акцентирует внимание на их великолепной трудоспособности.

Модные подарки по знаку зодиака: Весы pinterest

Скорпион

Вы не понаслышке знаете, что именно женщины Скорпионы - самые сексуальные, манящие и привлекательные дамы из всего зодиакального цикла. Поэтому рекомендуем приобрести им соблазнительное яркое мини-платье обтягивающего силуэта, которое лишний раз сможет рассказать, кто здесь настоящая роковая дама.

Модные подарки по знаку зодиака: Скорпион pinterest

Стрелец

Экстраординарные, любящие путешествия и все необычное Стрельцы никогда не откажутся от вещицы с историей, такой, какой нет больше нигде и ни у кого. Также их может заинтересовать стильная альтернатива вечернему наряду в виде роскошного комбинезона. Главное - переиграть их по собственному принципу фантазийности.

Модные подарки по знаку зодиака: Стрелец pinterest

Козерог

Консервативные и слишком спокойные Козероги любят только те подарки, которые представляют собой неоспоримую пользу. Так для них нет лучшего сюрприза, чем комплект нового белья. Выбирайте классические модели базовых оттенков, но не забывайте и про сексуальное условие манящего комплекта.

Модные подарки по знаку зодиака: Козерог pinterest

Водолей

Очень спокойные, добрые Водолеи любят ощущать себя романтичными, легкими и нежными. Их идеальной вещью на 2020 год станет блуза из воздушного материала - почти невесомая и максимально прозрачная.

Модные подарки по знаку зодиака: Водолей pinterest

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Рыбы

Понять Рыб настолько сложно, что лучше даже не пытаться, если вы не хотите провести остаток дней в больнице для душевнобольных. Но мы точно знаем, чем их порадовать в Новый год 2020. Стильные кроссовки, которые будут круто смотреться и с их любимыми “летящими” силуэтами, и с простыми джинсами - идеальный праздничный нюанс.

Модные подарки по знаку зодиака: Рыбы pinterest

Новый год - время, когда нужно радовать не только близких и друзей, но и себя любимую. В праздничной суете мы часто забываем подумать о себе, и очень зря. Каждой з нас нужно ощущать себя красивой, притягательной, нужной. Тем более, кто может понять нас лучше самих себя? И подарок никто не сможет преподнести лучше, чем вы сами. Именно поэтому вы можете с легкой душой отправляться на новогодний шоппинг в поисках идеального трендового подарка под елочку. Наш список будет полезен и, если вы совсем не понимаете, что бы такого стильного и необычного подарить подружке Льву или маме Стрельцу. Звезды никогда не ошибаются, поэтому ваши “зодиакальные” презенты просто обречены на успех.

Раннее мы писали о том, как одеться на Новый год 2020, если вы встречаете его в домашней обстановке.

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