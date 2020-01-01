22, 23 и 24 декабря - Театр Александра Меламуда поставит сразу три спектакля с ведущими актерами .

Новогодняя сказка: Театр Александра Меламуда покажет в декабре три спектакля подряд пресс-служба

Читай также: Что подарить на Николая детям разного возраста: лучшие идеи

В Киеве в канун новогодних праздников - 22, 23 и 24 декабря - Театр Александра Меламуда поставит сразу три спектакля подряд. Каждый зритель ощутит настоящее новогоднее чудо, посетив в Октябрьском дворце постановки на любой вкус: от философской сказки для взрослых «Дракон» до музыкальной комедии в бродвейском духе «Весна для Гитлера» и легкого мюзикла “Серенада Солнечной Долины“ про настоящую любовь.

Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом! Это уже не за горами, и в канун Нового года в Октябрьском дворце мы проводим три замечательных спектакля: 22 декабря «Дракон», 23 декабря «Весна для Гитлера» и 24 числа – «Серенада Солнечной Долины». Всех ждем! Сделайте подарки своим любимым, своим родным и близким!, - пригласил на спектакли основатель и продюсер Театра Александр Меламуд.

Скандальный “Дракон“ по мотивам знаменитой пьесы Евгения Шварца окутывает магией смыслов. Этот спектакль полон неожиданностей и заставляет задуматься о таких проблемах, как природа рабства, почему власть имущие угнетают свой народ, как это можно – и возможно ли – изменить. Возможно ли убить дракона? И если да, то наступят ли тога перемены?

пресс-служба

Сказка для взрослых с каждым новым поворотом сюжета и каждой новой репликой артистов обрастает волнующими реалистичными деталями. Постановка неизменно оканчивается продолжительными овациями ошеломленных зрителей, которые еще не один день обсуждают и переосмысливают увиденное на сцене.

пресс-служба

В ролях: Народный артист Украины Владимир Горянский, Алексей Суханов, Дмитрий Ступка, Александр Меламуд, Мирослава Филиппович, Максим Максимюк, Владимир Захарченко, Андрей Джеджула.

Мюзикл “Весна для Гитлера“ - веселый, яркий и провокационный. Спектакль бродвейского размаха и уникальный рецепт положительных эмоций на долгое время. Что получится, если худшую пьесу будет ставить худший режиссер с худшим актером в главной роли? Казалось бы, исход предрешен – однако зрители преподнесут большой сюрприз аферистам, решившим нажиться на инвесторах и так решить свои финансовые проблемы.

пресс-служба

Читай также: Дарынок проводит реконцепцию и меняет якорного арендатора

Этот мюзикл – настоящая феерия. Невероятные костюмы (чего стоит один только Народный артист Украины Алексей Вертинский в золотом трико, на каблуках, с розовым боа и розовыми же ресницами), роскошные декорации, а уж что говорить о Народном артисте Украины Остапе Ступке, который запел! Вместе с Алексеем Вертинским и Остапом Ступкой на сцене будут блистать еще немало талантливейших артистов: Алексей Суханов, Народная артистка Украины Людмила Смородина, Александр Меламуд, Мирослава Филиппович, Вячеслав Никоноров.

пресс-служба

Тем зрителям, кому захочется атмосферы зимней сказки, нужно срочно запасаться билетами на романтичный мюзикл “Серенада Солнечной Долины“. Спектакль, действия которого происходят на заснеженном горнолыжном курорте, буквально погружает зрителя в мир волшебства и влюбленности, захватывает вихрем эмоций и уносит из серых будней в мир романтики и живой музыки.

пресс-служба

Читай также: В Сети появился трейлер фильма “Особенные“ от режиссеров “1+1“ с Венсаном Касселем

Звездный актерский состав яркого мюзикла: Народная артистка Украины Ольга Сумская, Заслуженный артист Украины Виталий Борисюк, Народный артист Украины Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская.

Каждая постановка разная по настроению, однако у них есть кое-что общее: звездный состав талантливых и многогранных артистов, уникальные костюмы, просто потрясающие декорации, шикарное музыкальное сопровождение от джаз-бэнда под управлением Андрея Соловьева и, конечно, невероятные эмоции, которые они дарят.

пресс-служба

Это постановки, которые подарят замечательное настроение и не оставят равнодушными никого в зале! Не стоит ждать чуда – создавайте его сами!

22 декабря, 19:00, Октябрьский дворец - «Дракон»

23 декабря, 19:00, Октябрьский дворец - «Весна для Гитлера»

24 декабря, 19:00, Октябрьский дворец - «Серенада Солнечной Долины».

Ранее мы писали, что в Киеве выступит всемирно известный музыкант мультиинструменталист.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.