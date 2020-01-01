На Дарынка на расширят пул арендаторов за счет всемирно известных международных игроков и создадут новую зону развлечений для детей .

Дарынок проводит реконцепцию и меняет якорного арендатора пресс-служба

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Маркет-молл “Дарынок“ осуществляет масштабную реконцепцию, направленную на привлечение аудитории миллениалов и значительное повышение конкурентоспособности объекта.



На 2020 год запланирован ряд концептуальных изменений. Во-первых, в середине маркет-молла будет репозиционирована зона фуд-корта, общая площадь которой составит 1477 кв.м. Во-вторых, состоится открытие нового коворкинга Platforma Office Club от Coworking Platforma. Пространство будет расположено на 3 этаже в 3Д корпусе и охватит площадь в 3700 кв.м. (800 посадочных мест).

пресс-служба

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Также одним из приоритетных направлений развития Дарынка на следующий год является расширение пула арендаторов за счет всемирно известных международных игроков и создание новой зоны развлечений для детей общей площадью 1700 кв.м.

Первый шаг в реализации новой стратегии маркет-молла – смена продуктового якоря. Им стал лидер украинского рынка розничной торговли – «Сильпо». Общая площадь нового супермаркета составит 3000 кв.м., из которых 1650,6 кв.м. – площадь торгового зала.

Нашей целью является удовлетворение актуальных потребностей посетителей Дарынка, поэтому новым якорным арендатором был выбран инновационный лидер украинского рынка продуктового ритейла – супермаркет «Сильпо», – рассказывает Егор Верлооченко, генеральный директор маркет-молла “Дарынок“. – Ожидаем, что благодаря появлению «Сильпо» нам удастся дополнительно увеличить трафик посетителей более чем на 5%.

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Официальное открытие магазина состоится 21 декабря, и он станет уже 16-м дизайнерским объектом сети «Сильпо», который расположен в Киеве. Авторский концептуальный дизайн супермаркета выполнен в стиле Великого Шелкового пути. “Пространство и интерьер отображают культуру древних торговых путей Востока с его экзотическими атрибутами и романтикой пустыни. Этого удалось достичь благодаря аутентичным инсталляциям, элементам декора и пустынной цветовой гамме, а также тематическому зонированию нового супермаркета“, – объясняет маркетинг-директор «Сильпо» Екатерина Огуряева. Какие концептуальные зоны будут внутри, ритейлер до открытия магазина традиционно не разглашает.



Усиление tenant-mix Дарынка – это лишь часть комплексной стратегии маркет-молла, который стремится соответствовать мировым тенденциям ритейла, адаптироваться к актуальным вызовам рынка, что позволит укрепить конкурентные позиции и расширить сегмент потребителей за счет новых аудиторий.



Напоминаем, что маркет-молл «Дарынок» – уникальный торговый объект для Украины, который представляет собой симбиоз традиционного рынка и шопинг-центра. Благодаря такому позиционированию за 15 лет работы трафик посетителей маркет-молла вырос до более 11 млн человек в год. Показатель вакантности по объекту составил менее 1%. Количество арендаторов ­– 3,5 тыс. субъектов. Торговая площадь комплекса увеличена до 43,5 тыс. кв.м., а общая – до 68 тыс. кв.м.

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