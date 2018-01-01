Сколько выходных будут у украинцев в январе 2020 - какие праздничные дни не будут официальными выходными.

Выходные и праздничные дни в Украине в январе 2020 pinterest.com

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Приближаются новогодние праздники - и в первый месяц нового 2020 года украинцев ждет много выходных. Предлагаем узнать, какие праздники будем отмечать в январе 2020-го, и все ли они будут официальными выходными.

Итак, сколько рабочих и выходных дней будет в Украине в январе 2020:

В январе 31 календарный день - из них 21 день будет рабочим, а десять дней выходными.

Из них субботы и воскресенья - 4, 5, 12, 18, 19, 25 и 26.

Праздничные дни - 1, 6 и 7.

1 января – Новый год

6 января – Сочельник

7 января – Рождество Христoво.

Новый год в Украине

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В первый же день января отмечаем приход нового года. По традиции, его празднуют пышно, наряжая елку и даря друг другу подарки. Напоминаем, что для христиан восточной традиции - 1-го января еще продолжается пост, потому “всем причастным“ не желательно налегать на “скоромное“.

Святвечер и Рождество

Напомним, что в качестве отработки за дополнительный выходной украинцев ждет рабочая суббота - 11 января. Такие изменения позволили украинцам отдыхать 6 января - перед праздником Рождества Христова. Таким образом, в понедельник, 6 января, все практикующие христиане смогут как следует подготовиться к Святвечеру и с первой звездой, по традиции, сесть всей семьей за стол. Напоминаем, что православные ставят на Святвечер 12 постных блюд, которые обязательно включают кутью.

Наутро верующие посещают праздничную службу Рождения Иисуса Христа - и после возвращения разговляются блюдами, которые не ели в пост.

Василия и Крещение Господне

14 января украинцы отмечают праздник Святого Василия, которому предшествует Щедрый Вечер, когда хозяйки готовят двенадцать блюд - уже не постных. После ужина девочки идут щедровать, а молодежь собирается для гадания на суженых. Цикл Рождественских праздников завершает Крещение Господне 19 января. В период всех праздников принято здороваться друг с другом: “Христос родился – Славим Его“.

Новый год по восточному календарю

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По восточному календарю Новый год наступит 25 января - он не будет официальным выходным, но никто нам не мешает отметить праздник, как следует. По китайскому календарю он станет Годом Белой металлической крысы. Для покровителя года наиболее важна семья и близкие, поэтому Новый год советуют встречать в кругу семьи. Цвет праздника – белый, металлический и молочный. Представителям знака Крысы присуща борьба за справедливость и сильный характер, а белый цвет в восточной традиции символизирует чистоту, искренность и добрые помыслы - потому Крыса, по мнению астрологов, будет благоволить деятельным и честным людям.

Несмотря на то, что 2020 год високосный, астрологи советуют заключать браки и рожать детей - поскольку Крыса также благоволит счастливым семьям. Также астрологи характеризуют 2020 как год благополучия и финансового достатка - Белая Крыса с радостью поможет всем, кто хочет честно заработать и создать свое дело.

Календарь праздничных дней в январе 2020

1 января – Новый год (выходной);

6 января – Сочельник (выходной);

7 января – Рождество Христово (выходной);

8 января – Пресвятой Богородицы Марии;

9 января – Святого апостола Стефана;

13 января – Отдание Рождества Христова (Мелании);

14 января – Старый Новый год (Василия);

18 января – Второй Святой вечер (Щедрый вечер);

19 января – Крещение Господне или Иордан;

20 января – Иоанна Крестителя;

25 января – Великомученицы Татьяны.

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