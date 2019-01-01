Как по всем правилам встретить год Крысы и какие талисманы будут актуальны в новом году.

Год Белой металлической крысы 2020: Амулеты, цвета на удачу, прогноз по Зодиаку pinterest.com

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Уже совсем скоро Новый 2020 год, который по Восточному календарю станет годом Металлической белой крысы. Как и любой другой восточный знак - крыса имеет свои особенности в “характере“ и “поведении“, зная которые можно составить приблизительный прогноз на грядущий год. Также, традиционно, каждый покровитель года “падок“ на какие-то особенные амулеты, благоволит тем или иным цветам и допускает определенные ритуалы. Потому предлагаем узнать, какой характер у покровительницы Нового года 2020 - Металлической белой крысы, чем ее можно задобрить, какие камни принесут удачу, а также, какие цветы будут счастливыми в новом году.

Напоминаем, что в этот раз Новый год в Китае начнется 25 января 2020 года в 00 часов 03 минуты, а закончится - 11 февраля 2021. К слову 25 января китайцы буду встречать 4718-ый год..

Какой будет хозяйка года

Астрологи описывают характер покровительницы нового 2020 года Металлической крысы как противоречивый. В магии такое сочетание соответствует мужскому знаку Янь. Крыса, как собственно и ее реальный прототип - полна хитрости, а также обладает способностью быстро приспосабливаться к внешним условиям. Также хозяйка года проницательна, интуитивна, красноречива и обаятельна и, бесспорно, добивается высокого положения в обществе, не обращая внимания на цену, которую за это платит.

Хорошие стороны характера Крысы:

Интеллект и стратегическое мышление

мгновенная реакция;

умение принимать точные решения, не колеблясь

хороший организатор и менеджер

коммуникабельность

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Негативные качества Крысы:

циничность и отсутствие эмпатии

упорство, несмотря ни на что

подчеркнутая хитрость и изворотливость

талант манипулировать

О том, как проявятся особенности Крысы в Новом году, и какую окраску она добавит году в целом, астрологи подчеркивают, что в общих чертах 2020 будет требовать:

сглаживать острые углы

быть всегда начеку

не нападать первым, но уметь дать отпор в неблагоприятной ситуации.

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Общий прогноз астрологов на 2020 год

Год Металлической Крысы наступает раз в 60 лет. Кроме того, по мнению астрологов, влияние Крысы настолько сильно, что его отголоски будут чувствоваться ближайшие 12 лет, пока не придет “новая Крыса“. Хозяйка этого года, по мнению астрологов, будет агрессивно управлять многими масштабными событиями в мировой политике и судьбами отдельных людей.

Стихия металла в сочетании с белым цветом принесёт глубокие перемены во все сферы жизни человека - изменения грядут в характере, личных отношениях и карьере.

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Талисманы и символ 2020 года Белой Крысы

Главным талисманом 2020 года станет сама Белая Крыса, а помимо нее - числа 2 и 3 и драгоценные камни. Из цветов удачу принесут лилия и фиалка.

Какие камни принесут удачу в 2020 году

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Главным символом 2020 года станет камень гранат - он символ любви, страсти и хорошего заработка - он, по мнению астрологов, подойдет всем представителям Зодиакального круга, а особенно Тельцам и Скорпионам.

Также астрологи составили перечень счастливых камней на каждый новый месяц 2020:

январь - гранат - символ любви и страсти

февраль - аметист- символ крепкой семьи

март - аквамарин - символ счастья и удачи

апрель - алмаз - символ сильной воли

май - изумруд - камень познания и мудрости

июнь - жемчуг -камень упорядоченных мыслей и познания

июль - рубин - оберег од дурного глаза

август - топаз -камень радости, доброго расположения духа

сентябрь - сапфир - камень правдивости и справедливости

октябрь - опал - талисман для творчества

ноябрь - берилл - защита от плохих мыслей

декабрь - бирюза - камень на удачу.

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Счастливые цвета в Год Крысы - синий, золотой и зеленый. Также считается, что, поскольку Крыса - металлическая, то удачу принесут белый, серебряный и серый цвета.

Кому больше всего повезет в год Белой металлической Крысы

Поскольку на Востоке Крыса символизирует богатство, то новая хозяйка года будет более всего благоволить бизнесменам, людям деятельным и тем, кто не боится рисковать, ради достижения финансового успеха. Год обещает быть удачным для старт-апов, начала бизнеса, покупок “с прицелом“ на дальнейшее развитие.

Дети, которые родятся в год крысы - станут отличными руководителями и будут добиваться успеха практически во всех сферах жизни - в основном, благодаря своему упорству и умению следовать поставленному курсу, не поддаваясь воли обстоятельств.

Как задобрить Крысу:

Чтобы стать успешным в год Крысы - нужно вести себя, как сама хозяйка года:

упорно добиваться своих целей, отметая препятствия;

не бояться перемен и выхода из зоны комфорта;

уделять больше внимание семье и проводить много времени с родными - Крыса животное семейное и благоволит “единомышленникам“, потому в 2020 хорошо планировать и заводить детей.



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Также астрологи рекомендуют каждому знаку Зодиака иметь свой талисман, чтобы задобрить Металлическую белую крысу:

Овен - изображение солнце, нанесенное на камень или дерево.

Телец - изделия из металла с натуральным камнем. Идеальное сочетание — медь с сердоликом.

Близнецы - изображения стрекозы и колибри.

Раки - фигурка Луны отлитая из серебра, а также любые изображения обитателей морей.

Львы - фигурка или изображение льва и изображение подсолнухов.

Девы - круглый сердолик с прорезанным посередине отверстием.

Весы - миниатюрные серебряные весы, фигурка птицы из меди.

Скорпион - серебряный полумесяц. Амулет от сглаза и для защиты - металлическая лягушка.

Стрельцы - удачу принесут лошадиное седло или подкова, а от сглаза защитит фигурка скарабея.

Козерогам принесет удачу пчела, а от негатива и несчастий защитит каменная черепаха. А удачу в финансовом плане принесет изображение пчелы.

Талисман Водолея - голубь, птичье перо, стрекоза.

Рыбам принесут удачу фигурки морских обитателей - из натурального камня.

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